Imię, które oznacza: zwycięzca ludu. Noszą je mężczyźni odważni i szczerzy
Gotowy do pomocy, empatyczny, wrażliwy, a jednocześnie niezwykle odważny - taki jest mężczyzna o imieniu Nikolas. Szybko zyskuje uznanie innych, ma wielu przyjaciół, ale nie boi się szczerze mówić o tym, co myśli. Jaki jest w pracy? Co o Nikolasie mogą powiedzieć jego bliscy?
Spis treści:
Pochodzenie i znaczenie imienia Nikolas
Nikolas to starożytne imię męskie pochodzenia greckiego. Oznacza zwycięzcę ludu.
Popularność imienia Nikolas w Polsce
Nikolas to mało popularne imię w Polsce. W 2023 roku otrzymało je jedynie 54 chłopców.
Kiedy Nikolas obchodzi imieniny?
Nikolas może obchodzić imieniny 6 grudnia lub 19 maja.
Nikolas - zdrobnienia imienia
Do mężczyzny o imieniu Nikolas można zwracać się przy użyciu popularnych zdrobnień. Należą do nich takie określenia jak:
●Niko,
●Niki,
●Kola,
●Nikola,
●Nikolasek.
Cechy osób o imieniu Nikolas
Nikolas to mężczyzna o dużej odwadze i silnej woli. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Stawia czoła każdemu wyzwaniu, z jakim przyjdzie mu się zmierzyć. Z natury jest wesoły i towarzyski. Przyjaciele cenią go za lojalność i bezinteresowność. To człowiek empatyczny, który szybko zyskuje uznanie innych. Jest świetnym partnerem w życiu prywatnym, ale też dobrym współpracownikiem, który chętnie pomoże w rozwiązaniu problemu zawodowego.
Nikolas - kariera zawodowa
Mężczyzna o imieniu Nikolas ma najczęściej analityczny umysł. Chętnie podejmuje się pracy jako ekonomista, programista czy księgowy.
Źródło:
1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Nikolas&sort=