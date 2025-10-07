Imię, które oznacza: zwycięzca ludu. Noszą je mężczyźni odważni i szczerzy

Karolina Woźniak

Gotowy do pomocy, empatyczny, wrażliwy, a jednocześnie niezwykle odważny. Taki jest mężczyzna o imieniu Nikolas. Szybko zyskuje uznanie innych, ma wielu przyjaciół, ale nie boi się szczerze mówić o tym, co myśli. Jaki jest w pracy? Co o Nikolasie mogą powiedzieć jego bliscy?

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Nikolas
  2. Popularność imienia Nikolas w Polsce
  3. Kiedy Nikolas obchodzi imieniny?
  4. Nikolas - zdrobnienia imienia
  5. Cechy osób o imieniu Nikolas
  6. Nikolas. Kariera zawodowa

Pochodzenie i znaczenie imienia Nikolas

Nikolas to starożytne imię męskie pochodzenia greckiego. Oznacza zwycięzcę ludu.

Popularność imienia Nikolas w Polsce

Nikolas to mało popularne imię w Polsce. W 2023 roku otrzymało je jedynie 54 chłopców.

Kiedy Nikolas obchodzi imieniny?

Nikolas może obchodzić imieniny 6 grudnia lub 19 maja.

Nikolas - zdrobnienia imienia

Do mężczyzny o imieniu Nikolas można zwracać się przy użyciu popularnych zdrobnień. Należą do nich takie określenia jak:

  • Niko,
  • Niki,
  • Kola,
  • Nikola,
  • Nikolasek.

Cechy osób o imieniu Nikolas

Nikolas to mężczyzna o dużej odwadze i silnej woli. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Stawia czoła każdemu wyzwaniu, z jakim przyjdzie mu się zmierzyć. Z natury jest wesoły i towarzyski. Przyjaciele cenią go za lojalność i bezinteresowność. To człowiek empatyczny, który szybko zyskuje uznanie innych. Jest świetnym partnerem w życiu prywatnym, ale też dobrym współpracownikiem, który chętnie pomoże w rozwiązaniu problemu zawodowego.

Nikolas. Kariera zawodowa

Mężczyzna o imieniu Nikolas ma najczęściej analityczny umysł. Chętnie podejmuje się pracy jako ekonomista, programista czy księgowy.

