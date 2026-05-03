Spis treści: Łucja - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie są kobiety o imieniu Łucja? Łucja - idealny zawód dla tej numerologicznej jedenastki Łucja - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Łucji? Jak można zdrabniać imię Łucja? Znane kobiety o imieniu Łucja?

Łucja - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Łucja to żeński odpowiednik imienia Łucjusz lub Lucjusz. Wywodzi się z łacińskiego słowa lux, oznaczającego "światło". To pochodzenie sugeruje osobę o jasnym umyśle, która cieszy otoczenie swoją obecnością.

Jakie są kobiety o imieniu Łucja?

Łucja to kobieta o silnej osobowości, która lubi kontrolować sytuację. Jej zdecydowanie i pewność siebie mogą czasem przerodzić się w dominację, a nawet despotyzm. To z kolei może utrudniać relacje z innymi. Te cechy widać nie tylko w codziennym życiu, ale i w związkach z mężczyznami. Łucja często przejmuje inicjatywę i musi mieć ostatnie zdanie.

W życiu kieruje się przede wszystkim rozsądkiem i logiką. Emocje i marzenia schodzą na dalszy plan, a ona sama skupia się na osiąganiu konkretnych celów. Łucja to też osoba praktyczna i dobrze zorganizowana. Ceni porządek i dyscyplinę. Jej wysokie wymagania wobec siebie i innych mogą czasem prowadzić do konfliktów. Jednocześnie sprawiają, że jest niezwykle skuteczna w działaniu. A Ty, jak postrzegasz siebie? Sprawdź!

Choć Łucja może wydawać się chłodna i zdystansowana, w głębi serca jest wrażliwą i troskliwą osobą. Potrzebuje jednak czasu, aby otworzyć się na innych i pokazać prawdziwą naturę. Każdy, kto ją zna, bez zastanowienia wymienia jej zalety!

Łucja - idealny zawód dla tej numerologicznej jedenastki

Łucja może z powodzeniem realizować się jako analityczka finansowa, księgowa, audytorka, prawniczka lub specjalistka ds. zarządzania projektami. Zdolności przywódcze i umiejętność utrzymania porządku mogą tę numerologiczną jedenastkę popchnąć również do pracy na stanowiskach kierowniczych.

Imię, które symbolizuje nadzieję i niezłomność ducha. Z łacińskiego oznacza "światło" 123RF/PICSEL

Łucja - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Łucja nosiło 48602 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 47856 (31 stycznia 2023) i 46978 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) imię Łucja otrzymało 945 dziewczynek. Rok wcześniej 1732. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie mazowieckim (302), śląskim (177) i małopolskim (168). Natomiast najrzadziej wybierano je w województwie opolskim (34).

Kiedy są imieniny Łucji?

Imieniny Łucji wypadają: 19 lutego, 4, 25 marca, 25 czerwca, 6, 9 lipca, 16 i 26 września, 16 listopada oraz 13 grudnia.

Jak można zdrabniać imię Łucja?

Na Łucję można pieszczotliwie wołać: Łusia, Łucyjka, Łucjunia, Lusia lub Luśka.

Znane kobiety o imieniu Łucja?

Imię Łucja od wieków jest kojarzone z postaciami świętych i męczennic. Wśród nich szczególnie wyróżnia się św. Łucja Rzymska, patronka Syrakuz, której męczeńska śmierć stała się symbolem walki o chrześcijańskie wartości.

Daleki Wschód również ma swoje święte Łucje. Są to św. Łucja Kim i św. Łucja Pak Hŭi-sun - męczennice koreańskie. Mimo że te niezwykłe kobiety żyły w różnych epokach i kulturach, łączy je imię, które symbolizuje nadzieję i niezłomność ducha.

źródła:

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 19.01.2024 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 31.01.2023 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 24.01.2022 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. wg województw - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. - imię pierwsze

Imiona nadane dzieciom w Polsce w I połowie 2024 r. - imię pierwsze

