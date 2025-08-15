Kosma - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Kosma wywodzi się z języka greckiego i oznacza "wszechświat" lub "kosmos". Znaczenie odzwierciedla mężczyznę o szerokich horyzontach i dużym zainteresowaniu tym, co go otacza.

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Kosma?

Mężczyźni o imieniu Kosma są bardzo zdyscyplinowani i pracowici. Ich umiejętność skoncentrowania na osiąganiu celów jest imponująca, a wytrwałość w dążeniu do nich godna podziwu. Kosmie można powierzyć każde zadanie i mieć pewność, że zostanie ono wykonane rzetelnie i terminowo. Uporządkowany umysł i zamiłowanie do porządku przekładają się na wszystkie aspekty jego życia.

Mimo powagi i skupienia Kosma jest otwarty na nowe doświadczenia i wyzwania. Lubi przekraczać granice swoich możliwości, ciągle się rozwija i poszerza horyzonty. Jego ciekawość świata jest niezaspokojona, a głód wiedzy nieustanny. Kosma to również osoba o stałych wartościach. Jego cnotliwość i prawość są inspiracją dla innych.

Kosma mimo uczciwości, nie jest pozbawiony wad. Skupienie na celu może czasem prowadzić do nadmiernego perfekcjonizmu, a potrzeba kontroli do trudności w delegowaniu zadań. Może również wydawać się zbyt poważny i zamknięty w sobie, a to utrudnia nawiązywanie bliższych relacji.

Kosma - idealny zawód dla tej numerologicznej piątki

Kosma jako numerologiczna piątka ma naturalne zdolności przywódcze, dzięki którym sprawdzi się w zawodach wymagających samodzielności. Może odnaleźć się w roli przedsiębiorcy, menedżera, inżyniera lub prawnika. Jego zamiłowanie do porządku i dyscypliny może również znaleźć ujście na stanowiskach takich jak księgowy, architekt czy programista.

Kosma - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Kosma nosiło 1359 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 1309 (31 stycznia 2023) i 1237 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 roku nadano je 22 razy. Natomiast w 2023 - 46. Największe zainteresowanie imieniem Kosma odnotowano w województwach dolnośląskim (10), mazowieckim (9) i wielkopolskim (6), a najmniejsze w opolskim i śląskim - tam nadano je po 2 razy.

Kiedy są imieniny Kosmy?

Kosma imieniny obchodzi 14 lipca, 27 września lub 14 listopada.

Jak można zdrabniać imię Kosma?

Do Kosmy możesz zwracać się: Kosmek, Kosmuś, Kosmutek lub Kosmatek.

Znani mężczyźni o imieniu Kosma

Do znanych postaci o imieniu Kosma należą:

św. Kosma - patron zawodów związanych z medycyną,

Kosma Szyman - aktor, absolwent krakowskiej PWST,

Kosma Press - aktor dziecięcy.

źródła: dane.gov.pl

