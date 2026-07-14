Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Samanta Popularność imienia Samanta w Polsce Kiedy Samanta obchodzi imieniny? Samanta - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Samanta Numerologia i cechy osób o imieniu Samanta Samanta - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Samanta

Samanta to żeńskie imię o nieznanym pochodzeniu. Niektóre źródła podają, że pierwsze użycie tego imienia było odnotowane w Nowej Anglii, inne mówią o jego greckim pochodzeniu (miałoby oznaczać: naznaczona)

Popularność imienia Samanta w Polsce

Samanta to znane imię, które w Polsce stosuje się bardzo rzadko. W 2023 roku jedynie 21 dziewczynek otrzymało je przy narodzinach.

Kiedy Samanta obchodzi imieniny?

Imieniny Samanty wypadają 9 marca.

Samanta - zdrobnienia imienia

Samanta to imię, które może być zdrabniane na wiele sposobów. Wśród popularnych określeń znajdują się np.:

Samancia,

Samantka

Sam,

Sami,

Samka,

Samunia,

Samusia.

Znane osoby o imieniu Samanta

Samanta to imię, które nosi wiele znanych kobiet. Wśród nich znajdują się:

Samantha Fox - brytyjska piosenkarka i modelka,

Samanta Janas - polska aktorka, modelka, fotografka,

Samantha Smith - brytyjska tenisistka,

Samantha Stosur - australijska tenisistka.

Imię dla dziewczyny kochającej życie i ludzi. Rzadko nadawane w Polsce 123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Samanta

Samanta to kobieta życzliwa, radosna i uczynna. Jest żywo zainteresowana światem wokoło. Chętnie pomaga innym. To osoba przebojowa, pełna różnych talentów. Zdarza się, że wpada na niezwykle oryginalne pomysły, które są niemal niemożliwe do zrealizowania. Buja w obłokach, chociaż w życiu najczęściej kieruje się wypracowaną przez lata mądrością.

To numerologiczna szóstka. Umie budować głębokie i trwałe relacje z otoczeniem. Jest urodzoną dyplomatką i negocjatorką. Chętnie współdziała z innymi, jest niemal stworzona do życia rodzinnego.

Samanta - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Samanta w pracy wykorzystuje życiowe doświadczenie. Najchętniej pracuje w firmach rodzinnych, niewielkich przedsiębiorstwach.

Szczęśliwymi kamieniami są dla niej kamień księżycowy i malachit.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54100,imiona-zenskie-nadane-dzieciom-w-polsce-w-2023-r-imie-pierwsze/table?page=1&per_page=20&q=Samanta&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Samanta

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