Imię o nieznanych źródłach pochodzenia. Samanta kocha ludzi i życie
Budzi zaufanie, jest otwarta i radosna. To kobieta, której trudno zarzucić fałsz czy obłudę. Kocha życie i ludzi. Jej imię, w Polsce rzadko stosowane, oznacza osobę, która idzie przez życie z uśmiechem na twarzy. Mowa o dziewczynie o imieniu Samanta. Co mówią o niej liczby i jakie są jej szczęśliwe talizmany?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Samanta
- Popularność imienia Samanta w Polsce
- Kiedy Samanta obchodzi imieniny?
- Samanta - zdrobnienia imienia
- Znane osoby o imieniu Samanta
- Numerologia i cechy osób o imieniu Samanta
- Samanta - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Samanta
Samanta to żeńskie imię o nieznanym pochodzeniu. Niektóre źródła podają, że pierwsze użycie tego imienia było odnotowane w Nowej Anglii, inne mówią o jego greckim pochodzeniu (miałoby oznaczać: naznaczona)
Popularność imienia Samanta w Polsce
Samanta to znane imię, które w Polsce stosuje się bardzo rzadko. W 2023 roku jedynie 21 dziewczynek otrzymało je przy narodzinach.
Kiedy Samanta obchodzi imieniny?
Imieniny Samanty wypadają 9 marca.
Samanta - zdrobnienia imienia
Samanta to imię, które może być zdrabniane na wiele sposobów. Wśród popularnych określeń znajdują się np.:
- Samancia,
- Samantka
- Sam,
- Sami,
- Samka,
- Samunia,
- Samusia.
Znane osoby o imieniu Samanta
Samanta to imię, które nosi wiele znanych kobiet. Wśród nich znajdują się:
- Samantha Fox - brytyjska piosenkarka i modelka,
- Samanta Janas - polska aktorka, modelka, fotografka,
- Samantha Smith - brytyjska tenisistka,
- Samantha Stosur - australijska tenisistka.
Numerologia i cechy osób o imieniu Samanta
Samanta to kobieta życzliwa, radosna i uczynna. Jest żywo zainteresowana światem wokoło. Chętnie pomaga innym. To osoba przebojowa, pełna różnych talentów. Zdarza się, że wpada na niezwykle oryginalne pomysły, które są niemal niemożliwe do zrealizowania. Buja w obłokach, chociaż w życiu najczęściej kieruje się wypracowaną przez lata mądrością.
To numerologiczna szóstka. Umie budować głębokie i trwałe relacje z otoczeniem. Jest urodzoną dyplomatką i negocjatorką. Chętnie współdziała z innymi, jest niemal stworzona do życia rodzinnego.
Samanta - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Samanta w pracy wykorzystuje życiowe doświadczenie. Najchętniej pracuje w firmach rodzinnych, niewielkich przedsiębiorstwach.
Szczęśliwymi kamieniami są dla niej kamień księżycowy i malachit.
Źródła:
1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54100,imiona-zenskie-nadane-dzieciom-w-polsce-w-2023-r-imie-pierwsze/table?page=1&per_page=20&q=Samanta&sort=
2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Samanta