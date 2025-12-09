Spis treści: Zbigniew - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Zbigniew? Zbigniew - idealny zawód dla tej numerologicznej piątki Zbigniew - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Zbigniewa? Jak można zdrabniać imię Zbigniew? Znani mężczyźni o imieniu Zbigniew

Zbigniew - pochodzenie i znaczenie imienia

Zbigniew to imię pochodzenia słowiańskiego, złożone z dwóch członów: zby- ("zbyć, zbyć się, pozbyć się") i -gniew ("gniew"). Według zapisów, oznaczało "tego, który się pozbył gniewu".

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Zbigniew?

Mężczyźni o imieniu Zbigniew mają silne poczucie sprawiedliwości. Są uczciwi, lojalni i zawsze starają się postępować w zgodzie z własnym sumieniem. Są również bardzo pracowici i zdeterminowani w dążeniu do celu. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, ale nie porywają się z motyką na słońce. Znają swoje możliwości i wiedzą, na co ich stać.

Zbigniewowie są zwykle optymistami, choć mają też skłonność do refleksji i zadumy. Potrafią analizować swoje myśli i uczucia, co pomaga im w podejmowaniu trafnych decyzji. Są również bardzo intuicyjni i często kierują się w życiu przeczuciem.

W relacjach z innymi Zbigniewowie są serdeczni i uczynni. Mają wielu przyjaciół, na których mogą liczyć w potrzebie. Są również bardzo lojalni i oddani.

W życiu zawodowym Zbigniewowie są cenieni za szybkość w podejmowaniu decyzji i umiejętność kierowania się doświadczeniem i wspomnianą intuicję. Są również bardzo dobrymi organizatorami i liderami.

Zbigniew - idealny zawód dla tej numerologicznej piątki

Zbigniew to numerologiczna piątka, co oznacza, że jest osobą o wielkim potencjale kreatywnym. Doskonale sprawdzi się w zawodach, które pozwalają na wyrażanie siebie i swoich talentów. Może zostać artystą, muzykiem, pisarzem, projektantem mody lub aktorem.

Zbigniew - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Zbigniew nosiło 261536 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 26708 (31 stycznia 2023) i 273220 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 roku nadano je 24 razy. Natomiast w 2023 - 53. Największe zainteresowanie imieniem Zbigniew odnotowano w województwie mazowieckim (12). W pięciu województwach nadano je po 2 razy - warmińsko-mazurskim, podkarpackim, podlaskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim.

Kiedy są imieniny Zbigniewa?

Imieniny Zbigniewa wypadają 17 lutego, 17 marca, 1 kwietnia i 7 czerwca.

Jak można zdrabniać imię Zbigniew?

Bliscy i przyjaciele zazwyczaj mówią do niego Zbigniewek, Zbyszek, Zbynio lub Zbysiu.

Znani mężczyźni o imieniu Zbigniew

Do znanych Zbigniewów należą:

Zbigniew Buczkowski - polski aktor,

Zbigniew Herbert - polski poeta,

Zbigniew Zamachowski - polski aktor.

