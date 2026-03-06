Imię szwajcarskiej świętej nosi tylko sześć Polek. W tłumaczeniu: "prawdziwa"
Werena to bardzo rzadkie i oryginalne imię, które z pewnością wyróżni każdą dziewczynkę z tłumu. Ma ono bogatą historię, nawiązującą do jednej z popularnych świętych w Szwajcarii. W Polsce nosi je zaledwie garstka kobiet, co czyni je jeszcze bardziej wyjątkowym. Jakie są Wereny na co dzień?
Spis treści:
- Werena - pochodzenie i znaczenie imienia
- Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Werena?
- Werena - idealny zawód dla tej numerologicznej trójka
- Werena - popularność imienia w Polsce
- Kiedy są imieniny Wereny?
- Jak można zdrabniać imię Werena?
- Znane kobiety o imieniu Werena
Werena - pochodzenie i znaczenie imienia
Przypuszcza się, że imię Werena pochodzi od łacińskiego słowa verus, które oznacza "prawdziwy". To znaczenie sugeruje, że noszące je kobiety to osoby szczere, autentyczne i godne zaufania.
Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Werena?
Kobiety o imieniu Werena mają wielowymiarową osobowość. Z jednej strony są spokojne, zrównoważone i niezwykle opanowane, z drugiej - ciekawe świata, otwarte na nowe doświadczenia i pełne ukrytej energii. Wewnętrzna równowaga i harmonijne połączenie różnych cech stanowią o ich nieodpartym uroku.
Wereny są skłonne do głębokich przemyśleń. Często analizują emocje i zachowania, starają się zrozumieć motywy swoich działań. Są również bardzo wrażliwe na otaczający je świat i losy innych ludzi. Potrafią wczuć się w cudze sytuacje i zaoferować wsparcie w potrzebie nawet nieznajomym.
Jednocześnie Wereny mają własne zdanie i nie boją się go wyrażać, nawet jeśli jest ono kontrowersyjne lub niepopularne. W relacjach z innymi ludźmi są szczere i bezpośrednie. Nie lubią owijania w bawełnę i cenią otwartą komunikację. Są również bardzo lojalne i oddane wobec przyjaciół i rodziny. To prawdziwy skarb mieć takie osoby w swoim życiu.
Werena - idealny zawód dla tej numerologicznej trójka
Werena to numerologiczna trójka, co oznacza, że jest osobą o wielkim sercu i wrażliwości. Doskonale sprawdzi się w zawodach, w których może pomagać innym i służyć społeczeństwu. Może zostać lekarką, pielęgniarką, pracowniczką socjalną lub nauczycielką.
Werena - popularność imienia w Polsce
Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Werena nosiło tylko 6 kobiet. W poprzednich latach liczba ta była taka sama (31 stycznia 2023 i na dzień 24 stycznia 2022).
W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) ani rok wcześniej nie nadano go ani razu.
Kiedy są imieniny Wereny?
Imieniny Wereny wypadają 1 września.
Jak można zdrabniać imię Werena?
Bliscy i przyjaciele zazwyczaj mówią do niej Werenka, Wera, Werenka lub Weruś.
Znane kobiety o imieniu Werena
Choć imię Werena nie jest powszechnie spotykane, to na przestrzeni wieków nosiło je wiele kobiet, które zapisały się na kartach historii. Najbardziej znaną z nich jest św. Werena, pielęgniarka z III wieku, która poświęciła swoje życie opiece nad chorymi i potrzebującymi. Jej oddanie i poświęcenie stały się inspiracją dla wielu pokoleń.
źródła: dane.gov.pl
