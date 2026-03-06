Imię szwajcarskiej świętej nosi tylko sześć Polek. W tłumaczeniu: "prawdziwa"

Spis treści: Werena - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Werena? Werena - idealny zawód dla tej numerologicznej trójka Werena - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Wereny? Jak można zdrabniać imię Werena? Znane kobiety o imieniu Werena

Werena - pochodzenie i znaczenie imienia

Przypuszcza się, że imię Werena pochodzi od łacińskiego słowa verus, które oznacza "prawdziwy". To znaczenie sugeruje, że noszące je kobiety to osoby szczere, autentyczne i godne zaufania.

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Werena?

Kobiety o imieniu Werena mają wielowymiarową osobowość. Z jednej strony są spokojne, zrównoważone i niezwykle opanowane, z drugiej - ciekawe świata, otwarte na nowe doświadczenia i pełne ukrytej energii. Wewnętrzna równowaga i harmonijne połączenie różnych cech stanowią o ich nieodpartym uroku.

Wereny są skłonne do głębokich przemyśleń. Często analizują emocje i zachowania, starają się zrozumieć motywy swoich działań. Są również bardzo wrażliwe na otaczający je świat i losy innych ludzi. Potrafią wczuć się w cudze sytuacje i zaoferować wsparcie w potrzebie nawet nieznajomym.

Jednocześnie Wereny mają własne zdanie i nie boją się go wyrażać, nawet jeśli jest ono kontrowersyjne lub niepopularne. W relacjach z innymi ludźmi są szczere i bezpośrednie. Nie lubią owijania w bawełnę i cenią otwartą komunikację. Są również bardzo lojalne i oddane wobec przyjaciół i rodziny. To prawdziwy skarb mieć takie osoby w swoim życiu.

Werena - idealny zawód dla tej numerologicznej trójka

Werena to numerologiczna trójka, co oznacza, że jest osobą o wielkim sercu i wrażliwości. Doskonale sprawdzi się w zawodach, w których może pomagać innym i służyć społeczeństwu. Może zostać lekarką, pielęgniarką, pracowniczką socjalną lub nauczycielką.

Na świecie nie brakuje rzadko spotykanych imion. Oto jedno z nich 123RF/PICSEL

Werena - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Werena nosiło tylko 6 kobiet. W poprzednich latach liczba ta była taka sama (31 stycznia 2023 i na dzień 24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) ani rok wcześniej nie nadano go ani razu.

Kiedy są imieniny Wereny?

Imieniny Wereny wypadają 1 września.

Jak można zdrabniać imię Werena?

Bliscy i przyjaciele zazwyczaj mówią do niej Werenka, Wera, Werenka lub Weruś.

Znane kobiety o imieniu Werena

Choć imię Werena nie jest powszechnie spotykane, to na przestrzeni wieków nosiło je wiele kobiet, które zapisały się na kartach historii. Najbardziej znaną z nich jest św. Werena, pielęgniarka z III wieku, która poświęciła swoje życie opiece nad chorymi i potrzebującymi. Jej oddanie i poświęcenie stały się inspiracją dla wielu pokoleń.

źródła: dane.gov.pl

