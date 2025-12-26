Spis treści: Dionizy - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Dionizy? Dionizy - idealny zawód dla tej numerologicznej trójki Dionizy - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Dionizego? Jak można zdrabniać imię Dionizy? Znani mężczyźni o imieniu Dionizy

Dionizy - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Dionizy wywodzi się z języka greckiego i jest związane z Dionizosem - bogiem wina, płodności, teatru i religijnej ekstazy. Dionizos symbolizował radość życia, zabawę, a także mistyczne doświadczenia.

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Dionizy?

Dionizy to mężczyzna o niezwykłym spokoju ducha. Potrafi zachować zimną krew nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. To czyni go doskonałym przywódcą i doradcą. Jego wewnętrzna równowaga pozwala mu na podejmowanie racjonalnych decyzji i unikanie konfliktów. To także człowiek błyskotliwy, o ogromnej wiedzy. Szybko przyswaja nowe informacje i potrafi je wykorzystać w praktyce. Jest inteligentny, dociekliwy i zawsze chętny do nauki.

Mężczyźni o imieniu Dionizy są również kreatywni i mają artystyczną duszę. Ich wyobraźnia nie zna granic, co pozwala im na tworzenie oryginalnych i inspirujących dzieł. Dionizy to także człowiek o wielkim sercu, który zawsze gotowy jest pomóc innym. Jest wrażliwy na potrzeby innych i potrafi okazać empatię.

Jednak Dionizy może być czasem zbyt poważny i zamknięty w sobie. Jego introwertyczna natura może utrudniać mu nawiązywanie nowych znajomości. Dionizy może być również perfekcjonistą, co czasami prowadzi do nadmiernego krytycyzmu wobec siebie i innych.

Dionizy - idealny zawód dla tej numerologicznej trójki

Według numerologii Dionizy to numerologiczna trójka. Symbolizuje kreatywność, komunikację i optymizm. Mężczyźni o tym imieniu doskonale sprawdzą się w zawodach związanych ze sztuką, mediami, rozrywką lub reklamą. Mogą zostać muzykami, aktorami, pisarzami, dziennikarzami, prezenterami telewizyjnymi lub grafikami.

Dionizy - popularność imienia w Polsce

Według danych z rejestrów PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Dionizy nosiło 1197 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 1234 (31 stycznia 2023) i 1269 (24 stycznia 2022).

Największe zainteresowanie imieniem Dionizy w 2023 roku odnotowano w województwie mazowieckim nadano 3 razy.

Panowie o tym imieniu mają cechy przywódcze 123RF/PICSEL

Kiedy są imieniny Dionizego?

Dionizy imieniny obchodzi 26 lutego, 24 marca, 8 i 19 kwietnia, 8 i 25 maja, 2, 9 i 20 września, 3, 9, 10 i 16 października, 16, 17, 19 lub 29 listopada, a także 26 lub 30 grudnia.

Jak można zdrabniać imię Dionizy?

Do Dionizego możesz zwracać się:

Dionizek,

Dionuś,

Dionisek,

Dinko,

Dyzio.

Znani mężczyźni o imieniu Dionizy

Dionizy Złotopolski - fikcyjna postać grana w serialu Złotopolscy przez Henryka Machalicę,

Dionizy Czachowski: polski dowódca wojskowy, uczestnik powstania styczniowego.

Dionizy Smoleński - polski chemik, dawny rektor Politechniki Wrocławskiej i Warszawskiej.

żródło: gov.pl

