Zima inna niż wszystkie

W wizjach Krzysztofa Jackowskiego rok 2026 jawi się jako okres całkowitego rozregulowania pór roku. Jasnowidz wielokrotnie podkreślał, że wchodzimy w czas, w którym kalendarz przestaje pokrywać się z tym, co widać za oknem. Zima na przełomie 2025 i 2026 roku ma być jedną wielką anomalią.

Przewidywane są gwałtowne skoki temperatur. Można spodziewać się krótkich, ale niezwykle intensywnych ataków mrozu i śniegu, by zaledwie kilka dni później doświadczyć okresów wręcz wiosennego ciepła. Nie będzie to stabilna zima, którą wiele osób pamięta z dawnych lat, lecz pogodowa huśtawka. Taka niestabilność wymusi na nas ciągłą gotowość, gdyż warunki drogowe i atmosferyczne będą zmieniać się jak w kalejdoskopie.

Wiosna przyjdzie szybciej, niż myślimy

Jednym z wyraźniejszych sygnałów w wizjach na 2026 rok jest zapowiedź "przedwczesnej wiosny". Według jasnowidza nowy rok przywita nas szybkim ociepleniem, które nadejdzie w najmniej spodziewanym momencie. Zima może odpuścić nagle, bez długiego okresu przejściowego w postaci pluchy. Przyroda zacznie budzić się do życia w terminach, które nie zgadzają się z tradycyjnym kalendarzem ogrodnika.

To z pewnością dobra wiadomość dla ciepłolubnych, ale Jackowski sugeruje, że będzie to wyzwanie dla rolnictwa. Przyspieszony cykl wegetacyjny oznacza, że rośliny mogą zakwitnąć zbyt wcześnie, narażając się na późniejsze, incydentalne przymrozki. Rok 2026 będzie wymagał bacznej obserwacji przyrody, która zacznie rządzić się własnymi, nowymi prawami.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski niekiedy zaskakuje swoimi wizjami Piętka Mieszko AKPA

Ostrzeżenie przed suszą i "żółtym pyłem"

W kontekście lata w wizjach Jackowskiego pojawia się ostrzeżenie dotyczące zasobów wodnych. Wizjoner wspomina o okresach dużej suchości, która może dotknąć wybrane regiony Polski. W jego przekazach przewija się obraz "żółtego pyłu" lub gęstej mgły, co często interpretuje on jako zjawisko wynikające z wysuszenia gleby i braku opadów.

Wizja ta sugeruje rok, w którym woda stanie się towarem deficytowym. Możemy spodziewać się upalnych, suchych tygodni, podczas których zagrożenie pożarowe w lasach będzie ekstremalnie wysokie. Jackowski zwraca uwagę na siłę żywiołu ognia, który w 2026 roku może dominować nad pozostałymi żywiołami. To sygnał, by ze szczególną troską podchodzić do ekologii i oszczędzania wody w domach.

Polacy na nowo odkryją wartość posiadania własnego kawałka ziemi, ogródka działkowego czy po prostu bezpiecznego domu. Zamiast dalekich podróży i wielkich planów, skupimy się na tu i teraz. Wartością stanie się samowystarczalność i proste, codzienne bezpieczeństwo. Ludzie będą szukać ukojenia w kontakcie z naturą, uciekając od cyfrowego szumu.

Biorąc pod uwagę te prognozy, warto przygotować się na rok 2026 pełen niespodzianek.

