Aida Kosojan-Przybysz w ostatnim czasie udziela wielu wywiadów. Porusza w nim przede wszystkim wątki ważne w codziennym życiu. Słynna jasnowidzka opowiada nie tylko o swoim darze, ale porusza również tematy dotyczące miłości i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Jak być szczęśliwym człowiekiem? Aida zabrała głos. "To nam przeszkadza"

Tym razem postanowiła odpowiedzieć na pytanie: jak być szczęśliwym człowiekiem. Odpowiedź może was zaskoczyć.

Jasnowidząca Aida tym razem poruszyła ważny temat Anita Walczewska East News

Aida gościła w podcaście "Bez Komfortu". Jednym z poruszanych wątków było właśnie szczęście w codziennym życiu. Jaka jest recepta Aidy? Wbrew pozorom nie jest zbyt skomplikowana, ale trzeba przyznać, że wymaga wysiłku w zmianie podejścia do sytuacji, jakie nas spotykają.

"Żeby być szczęśliwym człowiekiem, nam przeszkadza bardzo często bagaż z którym idziemy. Więc jeżeli człowiek nawet ma dobry dzień, ale niesie uraz z dnia poprzedniego, który jest taki ciężki. Jeśli nie pozwala sobie go zostawić w przeszłości, tylko z nim podąża do przodu, to po pierwsze on nie idzie lekki, a potrzeba mu takiej lekkości. On idzie obciążony żalem, niepokojem, lękiem, strachem, różnymi trudnymi emocjami. I jak być szczęśliwym? Rób tak, jakbyś każdego dnia brała filiżankę po wczorajszej kawie i próbowała zaparzyć nową" - stwierdziła Aida Kosojan-Przybysz.

Aida Kosojan-Przybysz o 2026. "Rok Lustra"

Aida Kosojan-Przybysz w ostatnim czasie koncentruje się też na radach związanych z nowym rokiem. Jak już zaznaczała, 2026 będzie "rokiem lustra". Wróżka podkreśla, że lustro jest symbolem, który nie kłamie, a w nadchodzących miesiącach ludzie będą musieli się skonfrontować z tym, kim są naprawdę, a nie z tym, kogo udają przed światem. W programie "Pytanie na śniadanie" przyznała, że "to rok, który, mówiąc o takiej przewrotności, o saltach, kto siedzi w głębokim żalu, może w nim utonąć".

Jej zdaniem w 2026 roku powinniśmy zaufać sobie i patrzeć na świat otwarcie. Aida zasugerowała, by w tym roku szczególnie patrzeć sobie w oczy. Jej zdaniem tylko wtedy ujrzymy prawdziwe oblicze drugiej osoby.

