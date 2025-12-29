Aida Kosojan-Przybysz: Kluczowe dni to 31 grudnia i 1 stycznia

Aida Kosojan-Przybysz swój filmik opublikowany w serwisie Instagram rozpoczyna od znanego w Polsce powiedzenia niosącego za sobą popularny przesąd: "Jaki pierwszy stycznia, taki cały rok". Wróżka Aida stwierdza, że to coś więcej niż tylko zabobon. Jednocześnie dodaje, że nie tylko początek nowego roku, ale także koniec starego ma ogromne znaczenie:

“Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na to, z jakimi emocjami żegnamy stary rok i z jakimi wchodzimy w nowy rok, czyli kluczowe dni to jest 31 grudnia i 1 stycznia”

Zdaniem widzącej Aidy, czynności i emocje, jakie towarzyszą ludziom ostatniego i pierwszego dnia roku, otwierają ścieżkę, którą będą oni podążać przez kolejne 365 dni. Aida Kosojan-Przybysz wskazała czynności i emocje, których należy unikać.

Wróżka Aida ostrzega. Tego unikaj na przełomie roku

Aida Kosojan-Przybysz ostrzega przed złymi emocjami i niewłaściwymi zachowaniami, które mogą rzutować na cały nowy rok. Przede wszystkim zwraca uwagę:

"Nie zaczynaj roku od konfliktów"

Po czym dodaje, że plecak pełen żalu z minionego roku może rozciągnąć go na kolejnych 365 dni. Dlatego należy się go pozbyć. Wróżka Aida odniosła się też do sposobu myślenia o samych sobie. Ostrzega, aby:

"Nie wyrażać się o sobie źle, nie krytykować siebie na głos, nie używać trudnych słów w stosunku do innych i do siebie samych".

Wejście w nowy rok z pozytywnym nastawieniem zdaniem Aidy Kosojan-Przybysz to natomiast sposób, by nowy rok był pełen pozytywnych doświadczeń i pomyślności.

Kim jest Aida Kosojan-Przybysz?

Aida Kosojan-Przybysz to polsko-gruzińska artystka, jasnowidzka i wizjonerka. Intensywnie działa w social mediach. Jej profil na Instagramie śledzi 83 tysiące osób. Ze względu na jej przepowiednie i działalność na polu duchowości często nazywana jest wróżką Aidą. Oprócz wizjonerstwa zajmuje się też muzyką. Pisze i komponuje piosenki, w dużej mierze przeznaczone dla najmłodszych odbiorców.

