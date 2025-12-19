Spis treści: 30 czerwca - koronacja i początek złotej ery Saturn i Neptun w Baranie Walka o wpływy i zwycięstwo Miłość i pasja

30 czerwca - koronacja i początek złotej ery

Najważniejszym punktem w kalendarzu każdego Lwa powinna być data 30 czerwca 2026 roku. To właśnie wtedy Jowisz, planeta ekspansji, szczęścia i wielkich pieniędzy, opuszcza znak Raka i wkracza do Lwa. Ten tranzyt zdarza się raz na dwanaście lat i zawsze oznacza początek nowej, wspaniałej epoki. Wszechświat przestaje rzucać kłody pod nogi, a zaczyna rozwijać czerwony dywan.

Energia Jowisza w tym znaku jest królewska i pełna optymizmu, dlatego wszelkie projekty rozpoczęte w drugiej połowie roku skazane są na sukces. Finanse przestaną być problemem, a staną się narzędziem do spełniania zachcianek. To moment, w którym świat wreszcie dostrzeże talent i nagrodzi go gromkimi brawami.

Saturn i Neptun w Baranie

Sama obecność Jowisza mogłaby przynieść jedynie chwilową euforię, gdyby nie wsparcie innych planet. Na szczęście rok 2026 oferuje Lwom potężne zaplecze w postaci Saturna i Neptuna, które przebywają w zaprzyjaźnionym znaku Barana. Saturn, który wszedł do Barana w lutym, tworzy ze Słońcem Lwa harmonijny trygon. Dzięki niemu sukcesy osiągnięte latem będą procentować w przyszłości.

Lwy zyskają autorytet w oczach starszych i bardziej doświadczonych osób. Z kolei Neptun w Baranie doda działaniom charyzmy i wizjonerstwa. Połączenie tych energii sprawi, że osoby spod tego znaku będą mądrze rządzić swoim życiem.

Kosmiczny faworyt 2026 roku już znany. Ten znak zodiaku wraca na szczyt 123RF/PICSEL

Walka o wpływy i zwycięstwo

Bycie na szczycie wiąże się z tym, że jest się wystawionym na widok publiczny, co może budzić zazdrość. W lipcu, gdy Jowisz utworzy opozycję do Plutona w Wodniku, osoby spod tego znaku mogą doświadczyć prób podważenia pozycji przez tych, którzy do tej pory udawali przyjaciół. Będzie to jednak proces konieczny i oczyszczający. Pluton bezlitośnie obnaży fałszywe intencje otoczenia, pozwalając raz na zawsze odciąć toksyczne relacje. Siła przebicia osiągnie apogeum jesienią, dokładnie 28 września, kiedy Mars wejdzie do tego znaku. Energia Czerwonej Planety sprawi, że wszelkie konflikty prawne czy zawodowe rozstrzygną się pozytywnie.

Miłość i pasja

Układ planet w drugiej połowie roku uczyni z Lwa najbardziej pożądaną partię w zodiaku. Kiedy Mars dołączy do Jowisza w tym znaku, atrakcyjność fizyczna i magnetyzm poszybują w górę. To doskonały czas na nawiązywanie gorących romansów, które będą miały w sobie nutę przygody.

Samotne Lwy przestaną szukać miłości, ponieważ to miłość znajdzie ich sama. Natomiast tym, którzy są w stałych relacjach, jesień tego roku przyniesie renesans namiętności i wielkie plany, np. dalekie podróże czy inwestycje w dom.

Rok 2026 oddaje Lwu sprawiedliwość, wynagradzając lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń. To czas wielkiej nagrody, którą należy przyjąć z otwartymi ramionami, pamiętając, że król powrócił na tron i zamierza na nim zostać na długo.

Chcesz poznać sekrety swojego znaku zodiaku i dowiedzieć się, co gwiazdy szykują w najbliższym czasie? Sprawdź horoskopy naszych wróżek i astrologiczne wskazówki, które pomogą ci lepiej zrozumieć siebie i planować przyszłość. Więcej na kobieta.interia.pl/astrologia

Sprawdź swój horoskop INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Placuszki z dyni Polsat