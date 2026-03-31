Jej niełatwy charakter jest wyzwaniem dla bliskich. Kobieta o wyjątkowym imieniu

Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Tatiana Popularność imienia Tatiana w Polsce Kiedy Tatiana obchodzi imieniny? Tatiana - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Tatiana Numerologia i cechy osób o imieniu Tatiana Tatiana - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Tatiana

Tatiana to rosyjski odpowiednik rzymskiego imienia Tacjana. Określenie to powstało od rzymskiego przydomka Tatianus, czyli "pochodzący z rodu Tacjuszów".

Popularność imienia Tatiana w Polsce

Imię Tatiana jest niezwykle oryginalne i w Polsce rzadko stosowane. W 2023 roku urodziło się jedynie 17 dziewczynek o tym imieniu.

Kiedy Tatiana obchodzi imieniny?

Imieniny Tatiany przypadają na 12 stycznia i 18 sierpnia.

Tatiana - zdrobnienia imienia

Do Tatiany można zwracać się na różne sposoby, np. przy użyciu popularnych zdrobnień takich jak:

Tatianka,

Tatiancia,

Tatianeczka,

Tańka,

Taniunia,

Taniusia,

Tania.

Znane osoby o imieniu Tatiana

Do znanych kobiet o imieniu Tatiana należą:

Tatiana Mikołajewna Romanowa - wielka księżna rosyjska,

Tatjana Łysienko - rosyjska lekkoatletka,

Tatiana Okupnik - polska piosenkarka,

Tatjana Jewgienjewna Samojłowa - rosyjska aktorka,

Tatjana Nikiticzna Tołstoj - rosyjska pisarka.

Co mówi o tobie twoje imię? 123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Tatiana

Tatiana to kobieta niezależna, która nie ulega wpływom. Często jest nazywana chłopczycą, a jej typowo męskie cechy uwidaczniają się w dyskusjach. To obserwatorka. Patrzy i osądza. Sama nie ma problemu z tym, że regularnie poddawana jest ocenie innych. Wierzy w siebie, swoje zdolności oraz w to, że może sięgać po to, co sobie wymarzyła. Ma swoje zdanie, co często przynosi jej problemy w szkole czy w pracy. Problemem w jej codziennym życiu zdaje się być zachłanność. Tatiana chce mieć wszystko tu i teraz, bywa niecierpliwa.

Ta kobieta to numerologiczna trójka. Lubi spędzać czas w towarzystwie, nie męczą jej huczne imprezy i ma naturalny dar zjednywania sobie ludzi. Każdy przyjaciel jest dla niej jednocześnie jak członek rodziny. Bliscy polegają na jej zdaniu i często pytają Tatianę o rady życiowe.

Tatiana - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Tatiana to urodzona artystka. Już od małego marzy o wielkiej karierze, która przyniesie jej nie tylko sławę, ale przede wszystkim samozadowolenie i rozwój. W pracy na pierwszym miejscu stawia pasję, którą pragnie rozwijać.

Szczęśliwym kamieniem jest dla Tatiany turmalin.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54100,imiona-zenskie-nadane-dzieciom-w-polsce-w-2023-r-imie-pierwsze/table?page=1&per_page=20&q=Tatiana&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Tacjana

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 102: Tatiana Okupnik Katarzyna Zdanowicz INTERIA.PL