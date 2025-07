Kobieta spod znaku Ryb to przyjaciółka idealna. Nigdy nie ocenia, za to zawsze wysłucha i znajdzie słowa otuchy. Często wyczuwa emocje, zanim zostaną nazwane. Potrafi współodczuwać do tego stopnia, że przyjaciele traktują ją jak duchowego powiernika. Jej wrażliwość to nie słabość, lecz wyjątkowy dar.