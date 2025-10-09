Co przyniesie piątek, 10 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na piątek dla Barana Horoskop tarotowy na piątek dla Byka Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na piątek dla Raka Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa Horoskop tarotowy na piątek dla Panny Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Kapłan

W kontaktach prywatnych ktoś może prosić Cię o radę lub o interwencję, ale Ty załatwiaj ważne sprawy poprzez pośredników. Lepiej zachować oficjalnie neutralność i dyskretnie sterować przekazem, niż narażać się na konfrontację i gniew. Jeśli chcesz na kogoś wpłynąć, wykorzystaj wspólnych znajomych. W finansach warto związać się z wieloletnią firmą lub uczelnią.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych sytuacja może się ustabilizować, ale wciąż będzie wymagała twojej uwagi, nadzoru. Mówi się, że pańskie oko konia tuczy, a gdy kota nie ma, myszy harcują. Wystarczy lekkie zaznaczenie twojej obecności, aby przywołać do porządku niesforne towarzystwo. W finansach możesz otrzymać dobrą radę od ciepłej, serdecznej kobiety.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Rycerz Denarów

W życiu prywatnym uważaj, by pragnienia serca nie zaszkodziły twoim planom. Na wodzy należy utrzymać nerwy, jak również ciągoty. Przyjdzie moment, w którym zbliżysz się do obiektu uczuć, jednak na teraz wskazana jest głównie uważna obserwacja. Zachowuj się dyskretnie. W finansach coś jest na wyciągnięcie ręki, a jednak wymyka się, gdy niedostatecznie chcesz.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Głupiec

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z człowiekiem niefrasobliwym, niedbającym o konwenanse. Możesz mieć z tego towarzystwa wiele uciechy, jeśli nie przejmujesz się opinią innych lub chcesz zerwać z nudnym otoczeniem. W przeciwnym razie przygotuj się na wiele dyskusji i tłumaczeń. W finansach możesz trafić na kogoś utalentowanego, ale nieodpowiedzialnego.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 9 Mieczy

W relacjach prywatnych wystrzegaj się nieżyczliwego towarzystwa, które nie bierze za siebie odpowiedzialności i szuka winnych całego zła tego świata. Nie stawiaj się w roli czyjegoś kozła ofiarnego. Zasługujesz na szacunek i masz prawo popełniać błędy. Odetnij się od tych, co tego nie rozumieją. W finansach lepiej się nie wychylać, nie ściągać na siebie gniewu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 6 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto pogodnie przyjmuje przeciwności losu i stara się być ze wszystkimi w dobrej komitywie. To ważne, by umieć budować mosty, ale też trzeba wiedzieć, kiedy odwrócić się i podążyć ku swojej świetlanej przyszłości. Niech nikt nie zagradza ci drogi. W finansach możliwa będzie wyprowadzka, zmiana pracy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych postaw na stabilizację. Zwróć się ku ludziom, którzy mają dobrą opinię w otoczeniu, zostali wypróbowani w trudnych warunkach, cenią sobie spokój, porządek i dobro rodziny. Niespokojne duchy wprowadzą jedynie zamęt do twojego serca. W finansach współpracuj z instytucjami o ustalonej renomie, z firmami działającymi dłużej na rynku.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych postaw teraz na indywidualizm i na zdrowy egoizm. Zastanów się, co jest dobre przede wszystkim dla ciebie. Pomyśl, że w lepszej sytuacji zdołasz bardziej pomóc kochanym osobom. Oprócz tego każdy ma własne życie i nie dostanie na koniec medalu za wyrzeczenia. W finansach możliwy będzie szybki awans, założenie własnego biznesu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta Śmierć

W życiu osobistym trzeba zaakceptować zmiany. Ktoś nie będzie taki jak kiedyś, a i ty możesz odkryć w sobie pustkę, a raczej miejsce, w którym bez przeszkód wyrośnie Twoje nowe Ja. Zanim to się jednak stanie, należy uporządkować stare sprawy, oczyścić się z żalu, tęsknoty czy nadziei. W finansach możliwy będzie sukces w biznesie związanym ze sprzątaniem.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz trafić na osobę praktyczną, a wręcz nieco przyziemną. Ten ktoś nie wznosi się na wyżyny kreatywności, gdy mowa o wyznawaniu uczuć. Językiem miłości będzie tu zwykła, codzienna troska i przemyślane prezenty od czasu do czasu. W finansach poświęcaj dużo uwagi ważnym sprawom, nie przechodź do porządku dziennego nad szczegółami.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz trafić na kogoś, kto nie ma wielkiego doświadczenia w miłości. W kontaktach bywa jak rozbrykany kociak - uroczy, ale niebezpieczny, gdy nie zdoła na czas schować pazurków. Niewinność nie chroni przed krzywdą. Dobre intencje nie zawsze wystarczą, by związek rozwijał się bez dramatów. W finansach uważaj na wybujałe emocje.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta 2 Mieczy.

W relacjach prywatnych czerp wszelkie korzyści z zaistniałej sytuacji i nie daj sobie wmówić poczucia winy. Idź po swoje bez żadnych kompleksów. Pamiętaj, że jeśli się wygrało, to znaczy, że ta wygrana była zasłużona. To nie czas zastanawiać się, komu sprawisz przykrość. W finansach przygotuj się na zrealizowania ambitnego planu. Nie będzie miejsca na improwizację.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL