Lucyna - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Lucyna pochodzi od imienia rzymskiej bogini światła i narodzin. Niesie ze sobą symbolikę jasności, nadziei i nowego początku.

Jakie są kobiety o imieniu Lucyna?

Lucyna to kobieta o niezależnym duchu. Ceni swobodę myśli i wypowiedzi. Tolerancja wobec innych i otwartość na różnorodność poglądów czynią ją osobą szanowaną w otoczeniu. Bliscy uwielbiają jej towarzystwo. Jest zdecydowana oraz pewna siebie. To pozwala Lucynie skutecznie realizować zamierzone cele. Nieszablonowe podejście do życia może czasem sprawiać, że jest postrzegana jako ekscentryczna, ale to właśnie ta wyjątkowość czyni ją tak interesującą osobą. Zawsze ma coś do powiedzenia, a swoimi opowieściami umie zaciekawić słuchaczy.

Choć Lucyna to osoba skryta i nieśmiała, która niechętnie dzieli się swoimi przeżyciami, to jednocześnie jest doskonałą słuchaczką. Bez wahania potrafi zaoferować innym wsparcie i zrozumienie. Potrzebuje w życiu misji, dlatego angażuje się w pracę i dąży do osiągnięcia sukcesu. Chętnie też bierze udział w akcjach charytatywnych i pomaga potrzebującym dzieciom. W miłości jest poważna i szczera, nie uznaje przelotnych znajomości. Zawsze kieruje się rozsądkiem, a to pozwala jej budować trwałe i relacje.

Lucyna - idealny zawód dla tej numerologicznej czwórki

Lucyna odnajdzie się w zawodach związanych z opieką i edukacją. Może z powodzeniem realizować się jako nauczycielka, psycholożka, lekarka, pielęgniarka, terapeutka czy pracowniczka naukowa. Analityczny umysł i dbałość o szczegóły sprawiają, że jako numerologiczna czwórka doskonale odnajdzie się w pracy badawczej lub laboratoryjnej.

Lucyna - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Lucyna nosiło 79828 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 80942 (31 stycznia 2023) i 82117 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) imię Lucyna otrzymało 31 dziewczynek. Rok wcześniej 74. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie mazowieckim (21), a najmniejsze w kujawsko-pomorskim i podlaskim - tam nadano je po 2 razy.

Kiedy są imieniny Lucyny?

Lucyny wypadają 30 czerwca oraz 17 i 26 października.

Jak można zdrabniać imię Lucyna?

Do Lucyny bliscy mogą zwracać się Lucynka, Lucusia, Lucyńka, Lusia lub Lusieczka.

Znane kobiety o imieniu Lucyna?

Znane Lucyny to m.in.:

Lucyna Malec - polska aktorka,

Lucyna Legut - polska pisarka i malarka,

Lucyna Szczepańska - polska śpiewaczka operowa.

źródła:

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 19.01.2024 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 31.01.2023 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 24.01.2022 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. wg województw - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. - imię pierwsze

Imiona nadane dzieciom w Polsce w I połowie 2024 r. - imię pierwsze

