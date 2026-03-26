Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Paulina Popularność imienia Paulina w Polsce Kiedy Paulina obchodzi imieniny? Paulina - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Paulina Numerologia i cechy osób o imieniu Paulina Paulina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Paulina

Paulina to imię żeńskie będące odpowiednikiem imienia Paulin. Oznacza tę, która pochodzi od Pawła.

Popularność imienia Paulina w Polsce

Imię Paulina traci w Polsce na popularności. W 2023 roku urodziło się 328 dziewczynek, których rodzice nazwali właśnie w ten sposób. W 2019 roku było ich o połowę więcej.

Kiedy Paulina obchodzi imieniny?

Paulina może obchodzić imieniny 26 maja, 6 czerwca, 22 czerwca, 21 lipca, 31 sierpnia, 10 października, 2 grudnia lub 31 grudnia.

Paulina - zdrobnienia imienia

Do dziewczynki lub kobiety o imieniu Paulina można zwracać się, wykorzystując zdrobnienia. Do popularnych określeń należą:

Paulinka,

Paulinia,

Paulincia,

Paula,

Pauka,

Pauleczka.

Znane osoby o imieniu Paulina

Paulina Chruściel - polska aktorka,

Paulina Krupińska-Karpiel - polska modelka i prezenterka telewizyjna,

Paulina Chylewska - polska dziennikarka,

Paulina Maj - polska siatkarka,

Paulina Holtz - polska aktorka,

Paulina Młynarska-Moritz - polska dziennikarka i aktorka,

Paulina Pawlak - polska koszykarka,

Paulina Przybysz - polska wokalistka.

Numerologia i cechy osób o imieniu Paulina

Paulina to kobieta o niezwykłej sile i dużym zapale do pracy. Wykazuje się dużym sprytem i inteligencją, ale też znacznym brakiem cierpliwości. Gdy coś nie idzie po jej myśli, zaczyna panikować. Nierzadko zrzuca przy tym winę na innych, co często odbierane jest przez otoczenie jako brak szacunku. Choć ma plan na przyszłość, to nieustannie boi się, że coś zawiedzie i jej koncepcja zostanie zaburzona.

Paulina to numerologiczna jedenastka. Jest zaradna, nie zamyka się na nowości i chętnie zdobywa kolejne doświadczenia. Zna się na ludziach i potrafi szybko rozpoznać, kto faktycznie chce być jej przyjacielem. Jej marzeniem jest zdobycie bogactwa i życie w elitarnym towarzystwie.

Paulina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Paulina świetnie odnajduje się w zawodach wymagających nieustannej pracy z ludźmi. Sprawdzi się jako radczyni prawna czy sędzina. Może zostać również psychologiem czy terapeutką.

Szczęśliwymi talizmanami są dla Pauliny diament i topaz. Sprzyjające kolory to dla tej kobiety biel i róż.

Źródła:

1.https://pl.wikipedia.org/wiki/Paulina_(imi%C4%99)

2.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54100,imiona-zenskie-nadane-dzieciom-w-polsce-w-2023-r-imie-pierwsze/table?page=1&per_page=20&q=Paulina&sort=

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Rzucili wszystko i ruszyli w świat na rowerach. Są już 33 miesiące w podróży INTERIA.PL