Spis treści: Ludwika - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie są kobiety o imieniu Ludwika? Ludwika - idealny zawód dla tej numerologicznej dziewiątki Ludwika - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Ludwiki? Jak można zdrabniać imię Ludwika? Znane kobiety o imieniu Ludwiki?

Ludwika - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Ludwika wywodzi się z języka starogermańskiego i oznacza "sławną wojowniczkę". Symbolika tego imienia nawiązuje do wartości takich jak siła wewnętrzna, niezłomność i samodzielność.

Jakie są kobiety o imieniu Ludwika?

Ludwika to kobieta o silnej osobowości, która emanuje pewnością siebie i pozytywną energią. Praca jest dla niej niezwykle ważna, a ambicja pozwala jej osiągać sukcesy zawodowe. Jest osobą zasadniczą, która ceni sobie uczciwość i lojalność. Nie toleruje kłamstwa ani dwulicowości, a jej bezpośredni sposób bycia może czasem być odbierany jako zbyt nachalny.

Pod pewną siebie powierzchownością kryje się wrażliwa i empatyczna kobieta, która potrafi zrozumieć i wesprzeć innych. Ludwika ma dar nawiązywania głębokich relacji i jest oddaną przyjaciółką. Choć czasem bywa nerwowa i łatwo ją wyprowadzić z równowagi, to w większości sytuacji potrafi zachować spokój i opanowanie. Jak nie dać się ponieść emocjom? Sprawdź!

Jako kochająca żona, otacza ukochaną osobę czułością i wsparciem. Tworzy harmonijne i pełne miłości relacje. Natomiast jako matka jest wzorem troski i oddania. Zawsze stawia potrzeby dzieci na pierwszym miejscu. W ten sposób zapewnia im nie tylko poczucie bezpieczeństwa, lecz także inspiruje je do rozwoju i nauki.

Kobiety o tym imieniu mają wyjątkowo mocną osobowość i są bardzo ambitne 123RF/PICSEL

Ludwika - idealny zawód dla tej numerologicznej dziewiątki

Ludwika, jako numerologiczna dziewiątka, może odnaleźć się w wielu zawodach. Ma naturalny talent do przewodzenia, a to czyni ją idealną kandydatką na menedżerkę w każdej branży. Może również osiągnąć sukces jako prawniczka, nauczycielka, dziennikarka bądź polityczka.

Ludwika - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Ludwika nosiło 6735 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 7034 (31 stycznia 2023) i 7382 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) imię Ludwika otrzymały 2 dziewczynki. Rok wcześniej 5. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie małopolskim - tam nadano je 2 razy.

Kiedy są imieniny Ludwiki?

Ludwiki wypadają: 31 stycznia, 15 marca, 9, 20 i 24 lipca oraz 25 sierpnia.

Jak można zdrabniać imię Ludwika?

Do Ludwiki bliscy często zwracają się: Ludwisia, Ludka, Ludwinka, Ludwinia, Lusia lub Lusieczka.

Znane kobiety o imieniu Ludwiki?

Imię Ludwika było wyborem dla wielu europejskich księżniczek. Wśród nich można wymienić Ludwikę Elżbietę Burbon, księżniczkę francuską, która poprzez małżeństwo stała się księżną Parmy czy Ludwikę Marię Orleańską - księżniczkę francuską i królową Belgów, znaną ze swojego zaangażowania w sprawy społeczne. Nie można zapomnieć również o Ludwice Meklemburskiej Nikloting, księżniczce meklemburskiej i królowej pruskiej, której losy splatały się z burzliwymi wydarzeniami XIX wieku.

źródła:

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 19.01.2024 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 31.01.2023 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 24.01.2022 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. wg województw - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. - imię pierwsze

Imiona nadane dzieciom w Polsce w I połowie 2024 r. - imię pierwsze

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL