Kobiety o tym imieniu mają wyjątkowo mocną osobowość i są bardzo ambitne
Ludwika to kobieta o silnym charakterze i niezależnym duchu. Choć jej imię jest żeńskim odpowiednikiem męskiego określenia "Ludwik", nie oznacza to, że podziela wrażliwość swojego imiennika na krytykę. Panie, które je noszą, są znane ze swojej determinacji, odwagi i umiejętności stawiania czoła wyzwaniom. Sprawdź, co jeszcze je wyróżnia i w jakim zawodzie znajdą spełnienie!
Spis treści:
- Ludwika - pochodzenie i znaczenie imienia
- Jakie są kobiety o imieniu Ludwika?
- Ludwika - idealny zawód dla tej numerologicznej dziewiątki
- Ludwika - popularność imienia w Polsce
- Kiedy są imieniny Ludwiki?
- Jak można zdrabniać imię Ludwika?
- Znane kobiety o imieniu Ludwiki?
Ludwika - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię Ludwika wywodzi się z języka starogermańskiego i oznacza "sławną wojowniczkę". Symbolika tego imienia nawiązuje do wartości takich jak siła wewnętrzna, niezłomność i samodzielność.
Jakie są kobiety o imieniu Ludwika?
Ludwika to kobieta o silnej osobowości, która emanuje pewnością siebie i pozytywną energią. Praca jest dla niej niezwykle ważna, a ambicja pozwala jej osiągać sukcesy zawodowe. Jest osobą zasadniczą, która ceni sobie uczciwość i lojalność. Nie toleruje kłamstwa ani dwulicowości, a jej bezpośredni sposób bycia może czasem być odbierany jako zbyt nachalny.
Pod pewną siebie powierzchownością kryje się wrażliwa i empatyczna kobieta, która potrafi zrozumieć i wesprzeć innych. Ludwika ma dar nawiązywania głębokich relacji i jest oddaną przyjaciółką. Choć czasem bywa nerwowa i łatwo ją wyprowadzić z równowagi, to w większości sytuacji potrafi zachować spokój i opanowanie. Jak nie dać się ponieść emocjom? Sprawdź!
Jako kochająca żona, otacza ukochaną osobę czułością i wsparciem. Tworzy harmonijne i pełne miłości relacje. Natomiast jako matka jest wzorem troski i oddania. Zawsze stawia potrzeby dzieci na pierwszym miejscu. W ten sposób zapewnia im nie tylko poczucie bezpieczeństwa, lecz także inspiruje je do rozwoju i nauki.
Ludwika - idealny zawód dla tej numerologicznej dziewiątki
Ludwika, jako numerologiczna dziewiątka, może odnaleźć się w wielu zawodach. Ma naturalny talent do przewodzenia, a to czyni ją idealną kandydatką na menedżerkę w każdej branży. Może również osiągnąć sukces jako prawniczka, nauczycielka, dziennikarka bądź polityczka.
Ludwika - popularność imienia w Polsce
Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Ludwika nosiło 6735 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 7034 (31 stycznia 2023) i 7382 (24 stycznia 2022).
W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) imię Ludwika otrzymały 2 dziewczynki. Rok wcześniej 5. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie małopolskim - tam nadano je 2 razy.
Kiedy są imieniny Ludwiki?
Ludwiki wypadają: 31 stycznia, 15 marca, 9, 20 i 24 lipca oraz 25 sierpnia.
Jak można zdrabniać imię Ludwika?
Do Ludwiki bliscy często zwracają się: Ludwisia, Ludka, Ludwinka, Ludwinia, Lusia lub Lusieczka.
Znane kobiety o imieniu Ludwiki?
Imię Ludwika było wyborem dla wielu europejskich księżniczek. Wśród nich można wymienić Ludwikę Elżbietę Burbon, księżniczkę francuską, która poprzez małżeństwo stała się księżną Parmy czy Ludwikę Marię Orleańską - księżniczkę francuską i królową Belgów, znaną ze swojego zaangażowania w sprawy społeczne. Nie można zapomnieć również o Ludwice Meklemburskiej Nikloting, księżniczce meklemburskiej i królowej pruskiej, której losy splatały się z burzliwymi wydarzeniami XIX wieku.
źródła:
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 19.01.2024 - imię pierwsze
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 31.01.2023 - imię pierwsze
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 24.01.2022 - imię pierwsze
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. wg województw - imię pierwsze
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. - imię pierwsze
Imiona nadane dzieciom w Polsce w I połowie 2024 r. - imię pierwsze