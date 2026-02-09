Krzysztof Jackowski mówi o konkretnym czasie. Zacznie się wiosną

Krzysztof Jackowski o wiośnie 2026 roku. Nie ma co liczyć na upały?

Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, regularnie dzieli się ze swoimi fanami i widzami przepowiedniami. Robi to od lat, a jego kanał na platformie YouTube ciągle cieszy się rosnącą popularnością.

Nic w tym dziwnego, wszak ludzie chętnie dowiadują się tego, co może czekać ich w bliższej lub dalszej przyszłości, nawet jeżeli może być to kwestia pogody. Tak jest i tym razem. Krzysztof Jackowski niedawno podzielił się wizją tego, jak jeszcze może wyglądać tegoroczna zima, a już teraz wyznał, co zobaczył w swojej wizji odnośnie wiosny i lata.

"Powiem państwu, że wiosna będzie miała dwa bardzo zimne okresy" - zaczął swoją przepowiednię jasnowidz, nie dając zbyt wiele nadziei tym, którzy marzą o cieple po dość trudnej, tegorocznej zimie.

Zdaniem Jackowskiego jeden z tych okresów ma być naprawdę wyjątkowo zimny, co sam jasnowidz nazwał anomalią. Jednak w ramach pocieszenia Krzysztof Jackowski zwraca uwagę na to, że wśród tych zimnych dni znajdą się i takie, które ogrzeją Polskę.

"Wiosna przez te dwa zimne okresy będzie bardzo dokuczliwa, po czym zacznie się kapryśne lato" - mówi dalej w swoim nagraniu Krzysztof Jackowski, nie pozostawiając już cienia nadziei na słoneczną pogodę w tym roku.

Lato według Krzysztofa Jackowskiego. Będzie "kapryśne"

Czy w tym roku możemy zdaniem jasnowidza liczyć na ładne lato? 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Po trudnej zimie w Polsce, gdzie w wielu regionach mierzymy się z mrozami, śnieżycami i gołoledzią, wiele osób marzy o ciepłym, pełnym słońca lecie. Zdaniem Krzysztofa Jackowskiego jednak z realizacją tego marzenia w 2026 roku może być problem w Polsce.

"Lato przypominające ubiegłoroczne lato. Ta brzydka, deszczowa pogoda potrwa do połowy lata i od tego czasu zacznie się bardzo gorące i suche lato" - mówi jasnowidz.

Zdaniem Jackowskiego po tym kapryśnym, deszczowym i zimnym czasie, nadejdą ciepłe i słoneczne dni, które mają przeciągnąć się aż na cały wrzesień.

Kiedy możemy spodziewać się końca mrozów?

Zdaniem jasnowidza wiosna ma przyjść w okresie od 15 do 20 marca 2026 roku 123RF/PICSEL

Patrząc na obecną aurę w Polsce, zdaje się, że wiele osób wyczekuje już nie upalnych dni, ale przynajmniej końca mrozów i roztopów. "Kiedy przyjdzie wiosna?" - zadał sam sobie pytanie Jackowski podczas nagrania i padła pocieszająca dla jego widzów odpowiedź - "15-20 marca".

"Zmieni się cyrkulacja powietrza i nastaną dość ciepłe dni. To będzie odejście zimy na dobre" - powiedział na nagraniu Jackowski.

Patrząc na obecne prognozy pogody, faktycznie spora część Polski musi jeszcze poczekać na nadejście cieplejszych momentów, ale czy będzie to trwać aż do 15-20 marca?

Zacznie się robić cieplej Polsat News Polsat News