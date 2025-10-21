Spis treści: Prognoza pogody na Wszystkich Świętych 2025. Oto co mówią prognozy Krzysztof Jackowski o pogodzie na Wszystkich Świętych. Zaskakująca prognoza

"Pogoda na Wszystkich Świętych w tym roku może nas zaskoczyć. Niewykluczone, że zrobi się wyraźnie cieplej niż zazwyczaj o tej porze roku. Nie oznacza to całkowitego spokoju" - pisze Jakub Wojciechowski w serwisie Interia Wydarzenia.

Chociaż według oficjalnych prognoz 1 listopada zapowiada się dość ciepło, podczas wizyty na cmentarzu dobrze mieć pod ręką parasol. Jak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możliwe, że temperatury będą wyższe niż zwykle. Na północy i południu kraju nie można jednak wykluczyć opadów deszczu.

Według oficjalnych prognoz, 1 listopada ma być pogodnie i dość ciepło. Meteorolodzy przewidują temperatury sięgające ok. 10 stopni Celsjusza. Na niebie ma dominować słońce z niewielkim zachmurzeniem.

Pogoda na Wszystkich Świętych to zazwyczaj gorący temat. Głos w sprawie zabrał nawet Krzysztof Jackowski. Jasnowidz z Człuchowa od lat dzieli się swoimi wizjami w mediach społecznościowych i wywiadach. Tym razem w rozmowie z dziennikarzami podzielił się swoją własną prognozą pogody na dzień 1 listopada. Jaka pogoda czeka nas według Jackowskiego? Z pewnością różni się od oficjalnych prognoz. Jego zdaniem dzień ten upłynie pod znakiem chłodu, mgieł i wilgoci.

"To będą "zgniłe" święta, z ciężkim powietrzem i nieprzyjemnym wrażeniem chłodu" - cytuje wypowiedź Jackowskiego portal se.pl.

Już w sierpniu komentował, jaka może czekać nas w tym roku zima:

"Zima będzie jedną wielką anomalią. Najpierw przez krótki czas będzie okres ciepły, zdecydowanie za ciepły jak na zimę. Potem nagły atak zimy z potężnym mrozem i z wielkimi śniegami. Później jeszcze większe ocieplenie niż te, które będzie przed tym atakiem zimy. Ten atak zimy będzie krótki. Taka anomalia, taka potężna huśtawka mi się kojarzy, ale z bardzo dużymi różnicami".

Pochodzący z Człuchowa Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych polskich jasnowidzów. Od lat współpracuje z policją i pomaga w odnajdywaniu zaginionych osób.

Działa też aktywnie w sieci - ma swój kanał w serwisie YouTube, gdzie dzieli się regularnie swoimi wizjami czy przeczuciami co do pewnych wydarzeń. Przez lata zgromadził wokół siebie ludzi, którzy wierzą w jego przewidywania. Najczęściej dotyczą one zmian zachodzących na świecie, polityki i zmian klimatycznych.

