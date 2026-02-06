Krzysztof Jackowski o pogodzie w Polsce

Krzysztof Jackowski, czyli słynny jasnowidz z Człuchowa, ma na swoim koncie wiele przepowiedni. Najczęściej dotyczą one spraw politycznych, przyszłości świata i ważnych przemian społecznych. Jednak zdarza się, że w jego wizjach pojawiają się także nieco lżejsze tematy, jak pogoda.

Ta doskwiera Polakom od kilku tygodniu, pokazując swoje niezwykle mroźne oblicze. Intensywne opady śniegu, mróz i gołoledź towarzyszą nam w różnych częściach kraju od ponad miesiąca. Zima nie odpuszcza i wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie, ile jeszcze taki stan potrwa.

Prognozy pogody nie napawają optymizmem, więc wielu fanów Jackowskiego postanowiło zapytać jego o zdanie w tym temacie. Jasnowidz udzielił odpowiedzi na nie podczas jednego ze spotkań online, które prowadzi regularnie na swoim kanale w mediach społecznościowych.

"Zimy nie koniec. Ja mam poczucie, że nagle dołoży nam mrozu, czeka nas też spore uderzenie śniegu" - powiedział Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz jest zdania, że śnieżyca nadejdzie nagle i nawet długotrwałe prognozy pogodowe nie będą w stanie tego wykazać z wyprzedzeniem.

Która część kraju będzie zagrożona zdaniem jasnowidza?

"Synoptycy z dnia na dzień zaczną mówić o jakiejś totalnej śnieżycy, która przejdzie przez część Polski. Będzie krótko, ale bardzo obficie" - zaznaczył w kolejnej części swojej wizji Jackowski.

Jasnowidz w swojej wizji zauważył "wielkie zaspy jeszcze w lutym". Zapewne widzowie Jackowskiego chcieliby wiedzieć precyzyjnie, która część Polski jest zagrożona takimi intensywnymi opadami śniegu, lecz jasnowidz tego nie precyzuje.

"Będzie część Polski kompletnie sparaliżowana od śniegu" - mówi enigmatycznie Jackowski.

Jasnowidz podkreślił tylko, że to stanie się jeszcze w lutym i na takie uderzenie zimy powinni szykować się Polacy.

Patrząc na prognozy pogody IMGW dla Polski na luty 2026, nie przewiduje się istotnych odchyleń ani wyraźnie cieplejszego, ani chłodniejszego miesiąca w ujęciu całomiesięcznym, a opady nie powinny znacząco różnić się od typowych dla lutego z ostatnich dekad.

Należy pamiętać, że opady typowe dla lutego to mieszanka opadów śniegu i deszczu przechodzącego w śnieg, bez ekstremalnych anomalii. Fani Jackowskiego są więc ciekawi, czy sprawdzą się umiarkowane prognozy, czy jednak wizje jasnowidza.

