Księżyc w kwietniu wpływa na zdrowie seniorów. Sprawdź swoje dni energii i odpoczynku

Spis treści: 2 kwietnia - pełnia Księżyca i spadek sił witalnych 11 kwietnia - czas na bezpieczną aktywność fizyczną 22 kwietnia - organizm będzie bardzo przeciążony 28 kwietnia - poprawa nastroju i regeneracja sił

2 kwietnia - pełnia Księżyca i spadek sił witalnych

Już 2 kwietnia na niebie pojawia się pierwsza wiosenna pełnia Księżyca. Tarcza ziemskiego satelity znajduje się wtedy w ścisłej opozycji do Słońca. Ten silny układ planetarny bardzo często powoduje problemy ze snem u seniorów. Trudności z wieczornym zasypianiem szybko przekładają się na ogólne osłabienie organizmu. Brak odpowiedniej regeneracji nocnej odczuwalnie obniża witalność w ciągu kolejnego dnia.

Z tego powodu 2 kwietnia bezwzględnie warto zrezygnować z ciężkich prac w ogródku. Dźwiganie worków z ziemią lub schylanie się nad grządkami mocno obciąży kręgosłup. Dzień ten najlepiej przeznaczyć na spokojny odpoczynek w zaciszu własnego domu. Wygodny fotel oraz interesująca lektura to zdecydowanie lepszy wybór. Taka forma łagodnego relaksu pozwala powoli zregenerować nadwątlone siły. Warto również zadbać o lekkostrawne posiłki, które odciążą układ trawienny.

11 kwietnia - czas na bezpieczną aktywność fizyczną

W połowie miesiąca sytuacja na nocnym niebie ulega znacznej poprawie. Kiedy 11 kwietnia Księżyc tworzy harmonijny sekstyl z Marsem oraz Neptunem, dostarcza starszym osobom energii. Mięśnie pracują wtedy znacznie sprawniej, dlatego stawy mniej bolą przy poruszaniu się. Odczuwalny przypływ sił fizycznych mocno zachęca do wyjścia z domu. Jest to doskonały moment na podjęcie bezpiecznej formy rekreacji.

Ruch na świeżym powietrzu znakomicie dotlenia cały układ krwionośny. Warto zatem mądrze wykorzystać ten sprzyjający dzień na proste ćwiczenia.

Odpowiednie zajęcia dla seniorów to na przykład:

krótki spacer po pobliskim parku;

lekka gimnastyka rozciągająca o poranku;

drobne prace pielęgnacyjne na balkonie;

poranna wizyta na lokalnym targu warzywnym.

Lekka gimnastyka zawsze na plus

22 kwietnia - organizm będzie bardzo przeciążony

Trzecia dekada miesiąca niestety przynosi pewne utrudnienia zdrowotne. 22 kwietnia Księżyc tworzy wyjątkowo trudne kwadratury z Saturnem oraz Marsem. Takie ułożenie dużych planet mocno obciąża ludzki układ nerwowy oraz system kostny. Seniorzy mogą odczuwać nagły ból pleców lub nieprzyjemne drętwienie kończyn. Pojawia się również spore zniechęcenie do wykonywania podstawowych obowiązków domowych. Z tego powodu 22 kwietnia to termin obowiązkowego odpoczynku dla wszystkich starszych osób. Forsowanie organizmu przyniesie wtedy wyłącznie bardzo negatywne skutki.

Zdecydowanie lepiej unikać noszenia ciężarów oraz długiego stania w sklepowych kolejkach. Warto poprosić młodszych członków rodziny o pomoc w zrobieniu większych zakupów spożywczych. Jeśli chodzi o odpoczynek, to krótka popołudniowa drzemka skutecznie poprawi samopoczucie.

22 kwietnia to termin obowiązkowego odpoczynku dla wszystkich starszych osób

28 kwietnia - poprawa nastroju i regeneracja sił

Koniec miesiąca na szczęście przynosi ogromną ulgę dla zmęczonego ciała. Samopoczucie seniorów ulega wtedy naprawdę znacznej poprawie. Wzrasta również ogólny poziom wewnętrznego spokoju. Z tego powodu warto zaplanować miłe spotkanie z dawnymi znajomymi lub ukochanymi wnukami. Szczera rozmowa z bliskimi ludźmi znakomicie wpływa na psychikę starszych osób. Wiosenna aura na zewnątrz dodatkowo zachęca do wspólnego spędzania czasu na ławce przed domem.

Seniorzy znający kalendarz księżycowy rzadziej obwiniają się za chwilowy brak energii lub gorsze samopoczucie. Sprawdź to u siebie.

