Lew

Połowa czerwca to wspaniały czas dla osób spod tego ognistego znaku. Planeta Wenus wchodzi w znak Lwa dokładnie 13 czerwca, dlatego naturalny urok osobisty tych ludzi silnie wzrośnie. Urodzeni w tym znaku zaczną przyciągać spojrzenia obcych osób na każdym kroku. Pustka w sercu szybko przestanie im dokuczać, ponieważ gwiezdna aura ułatwia ciekawe spotkania. Zwykła rozmowa w kawiarni łatwo przerodzi się w płomienny romans. Znak ten odzyska wielką radość z codziennych spacerów we dwoje.

Koniec miesiąca przynosi kolejny wspaniały tranzyt dla tej grupy. Jowisz wchodzi w ten sam znak 30 czerwca, więc miłosne szczęście Lwów osiągnie najwyższy poziom. Znak ten zyska mnóstwo pewności siebie w relacjach z innymi. Osoby spod tego znaku przejmą inicjatywę na randkach i otwarcie powiedzą o swoich głębokich uczuciach. Ognisty temperament pomoże w budowie trwałej i bardzo szczerej więzi.

Waga

Wagi to osoby o ogromnej potrzebie życiowej harmonii oraz spokoju. 9 czerwca przynosi koniunkcję Wenus z Jowiszem, która obdarzy je szczęściem: planeta miłości łączy siły z planetą obfitości, a to zwiastuje okazje do flirtu. Wiele osób spod tego znaku nagle spotka kogoś o bardzo podobnych pasjach. Rozmowa od razu zacznie się swobodnie i bez stresu.

Poczucie humoru nowej osoby natychmiast zachwyci wrażliwe Wagi. Znak ten przestanie wreszcie analizować dawne żale z przeszłości. Zamiast tego śmiało otworzy serce na zupełnie nowe emocje. Relacja ta rozwinie się w bardzo spokojnym tempie, a to da im wielkie poczucie bezpieczeństwa. Wzajemne zrozumienie szybko połączy te dwie połówki na dłużej. Kto wie - może na zawsze?

Bliźnięta

Powietrzna natura Bliźniąt bardzo lubi ciekawe dyskusje oraz ciągłe zmiany. 28 czerwca Mars wchodzi w ich własny znak, dlatego poczują one potężny przypływ energii. Planeta akcji mocno zachęca do śmiałych kroków w sferze uczuć. W związku z tym znak ten przestanie ukrywać swoje wielkie zainteresowanie drugą osobą. Bez trudu pokona wewnętrzny opór przed pierwszym krokiem w stronę nowej miłości.

Bliźnięta chętnie napiszą pierwszą wiadomość i zaproponują spotkanie w plenerze. Ognista Wenus w Lwie dodatkowo wspiera ich urok, więc randka przebiegnie w przyjemnej atmosferze. Szybka wymiana zdań zbliży do siebie te dwie osoby - wiele samotnych serc znajdzie w czerwcu stałego partnera. Dobra komunikacja stanie się podstawą udanego związku.

Baran

Czerwcowe układy na niebie zsyłają Baranom wyjątkowo silne emocje. 17 czerwca Wenus staje w opozycji do Plutona, a ten tranzyt może przynieść silne zauroczenie. Wiele osób nagle straci głowę dla kogoś ze swojego bliskiego otoczenia.

Baran nie będzie czekać na rozwój wydarzeń, ponieważ będzie chciał natychmiast zdobyć nową połówkę. Namiętność wybuchnie z ogromną siłą, a to odgoni nudę. Spontaniczne wyjazdy we dwoje dadzą wiele wspaniałych wspomnień na lata.

Czerwcowe tranzyty planet niosą wyjątkowo dobrą wróżbę dla samotnych serc. Warto uważnie obserwować drobne znaki od losu, ponieważ wielka miłość często czeka tuż za rogiem!





