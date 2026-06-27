Co przyniesie niedziela, 28 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta 3 Denarów

W życiu prywatnym zrób wszystko, by zyskać opinię osoby godnej zaufania, pracowitej, zawsze chętnej do pomocy, życzliwej i lojalnej. Miłość to "gra" zespołowa. Czasem jedna osoba wysuwa się na prowadzenie, a druga musi ją wspierać. Rywalizacja o prymat nie przyniesie korzyści. W finansach uda ci się to, co zostało wcześniej przećwiczone, dokładnie opracowane.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta 9 Mieczy

W życiu prywatnym wierność, cierpliwość i wiara w lepsze jutro mogą okazać się najbardziej pomocne. Nic nie jest ważniejsze niż optymizm oraz świadomość, że wszystko mija - także zwątpienie, rozpacz i strach. Nie pozwól, by twoimi miłosnymi wyborami kierowały lęki. W finansach najwięcej dostaną ci, co potrafili odczekać odpowiedni moment, byli wierni danemu słowu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 8 Mieczy

W życiu prywatnym coś może wydać się z zewnątrz bardzo ładne i udane, ale jak naprawdę jest, wiedzą tylko ci, co w tym siedzą. Innymi słowy, pozory mylą. Jeśli ktoś zaczyna mówić o swoich kłopotach, może to się równać z prośbą o pomoc. W finansach im silniejsze związki między tobą a zespołem lub doradcami, tym ciężej będzie to zostawić, gdy już przyjdzie pora.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto działa szybko i narzuca swoją wolę. Jeśli nie chcesz, by coś na tobie wymuszono, lepiej szybko usuń się z drogi, zatrzaśnij za sobą drzwi. Z niektórymi ludźmi nie da się długo dyskutować. W finansach króluje zasada "przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem". Nie zostawiaj nikomu dużo czasu do namysłu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Eremita

W życiu osobistym unikaj teraz zgiełku i nadmiaru towarzystwa. Ludzie odciągają uwagę od problemów swoją paplaniną, ale przecież trzeba w końcu spojrzeć w ciemność. Masz moc i odwagę, a przede wszystkim doświadczenie, żeby wyjść zwycięsko z tej konfrontacji. Słuchaj tych, co zachęcają cię do pracy nad sobą. W finansach możesz zarobić na tych, co pragną samotności.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych przemyśl każde słowo, jakby było perłą, którą posyłasz w świat. Nie chcesz oddawać swoich skarbów przypadkowym ludziom. Mowa to jeszcze nie czyn, a jednak miewa takie same skutki - dobre i złe. W finansach odpowiedź tkwi w pytaniu. Zrób rozeznanie, obserwuj reakcje na problem, który podniesiesz. One powiedzą Tobie więcej niż tysiąc słów.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Giermek Mieczy

W życiu prywatnym nie mów teraz niczego wprost. Wysyłaj sygnały podprogowe, czyń aluzje, szepcz na ucho. Wyznanie lub konfrontacja w niczym by się nie przysłużyły. Ktoś nie chce zostać postawiony przed faktem dokonanym. W finansach wyczuć moment potrafią ci, co po prostu uważnie obserwują. To wymaga cierpliwości, uwagi, wytrwałości i… chowania się w tłumie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta 10 Kielichów

W twoim życiu prywatnym wszyscy są dokładnie tam, gdzie chcą. Przy stole nie brakuje nikogo, więc nie zostawiaj pustych miejsc. Obecni powinni ucieszyć cię bardziej niż wspomnienia. Ich kochające głosy wypełnią twoją głowę i ukoją serce. W finansach atmosfera w zespole jest równie ważna jak wyniki. Daj komuś odczuć, że wiele dla niego robisz - bez fałszywej skromności.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych masz dobre kontakty. Ludzie ci ufają, szukają twojej akceptacji i proszą o opinię. Możesz mówić prawdę, o ile zrobisz to delikatnie, z miłością. Lepiej coś sugerować niż pokazywać palcem. W finansach nieformalne układy okażą się ważniejsze niż stanowiska nadane przez autorytety. Tego się nie przeskoczy i trzeba uszanować.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Rycerz Buław

W życiu prywatnym zapowiada się ruch. Ktoś lub coś może skłonić Cię do wyjazdu. Każde nieporozumienie niesie ryzyko rozłąki. Nie jest powiedziane, że da się to odwrócić. Niektórzy szukają dowolnego pretekstu, żeby wyrwać się z trudnej sytuacji, uniknąć zobowiązań. W finansach może dojść do zakończenia współpracy, pojawiłaby się też propozycja wyjazdu.

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Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym trudności z wyborem mogą oznaczać jedno - brak harmonii. Gdy wszystko dobrze się składa i pasuje idealnie, droga sama prowadzi gładko w odpowiednie miejsca. Dopiero gdy coś się nie zgadza, kłuje w oczy, stajemy w miejscu i zaczynamy kombinować. W finansach niemożność podjęcia odpowiedniej decyzji może świadczyć, że oferta ma istotną wadę.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta 8 Denarów

W życiu prywatnym czas ogłosić coś światu. Związek musi sprawdzić się w środowisku znajomych, rodziny, a także wśród całkiem obcych ludzi. Dzieło miłości przestaje być tylko twoje, gdy oferujesz je innym do zinterpretowania. W finansach możliwe będzie działanie z pozycji skromnego rzemieślnika, praca anonimowa, robienie rzeczy solidnych, potrzebnych na co dzień.

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