Co przyniesie niedziela, 28 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta 4 Mieczy

W życiu prywatnym relacje z innymi będą musiały ustąpić wobec usilnej pracy nad sobą. Potrzebujesz skupienia, odpoczynku, czasu wyłącznie dla siebie. Miarą uczuć krewnych i znajomych będzie ich gotowość, by ci to zapewnić. Nie musisz być dla wszystkich i przez całą dobę. W finansach warto pomyśleć o urlopie lub przeprowadzce w spokojniejsze miejsce.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Rydwan

W życiu prywatnym pierwsze i ostatnie słowo mogą należeć do ciebie. Rób, co musisz, by osiągnąć sukces, rozwijać się. Jeśli ktoś za tobą nie nadąża, to już jego problem. Najważniejsze zobowiązania masz w tej chwili wobec siebie. W finansach możliwy będzie sukces szybki i spektakularny - wiązałby się jednak z nadgodzinami lub częstym podróżowaniem.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 8 Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć z kimś konflikt o podejście do obowiązków lub zatarg o pieniądze. Do celu trzeba zmierzać powoli i konsekwentnie. Warto narzucić sobie dyscyplinę, polubić skromność, odnosić się do ludzi z pokorą. W finansach wystrzegaj się nielojalnych przyjaciół. Stan posiadania będzie dobrym probierzem czystości czyichś intencji.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Rycerz Buław

W kwestiach prywatnych możesz doznać nagłego uwolnienia się od ograniczeń. Być może ktoś poczyni wyznanie, które zmieni twój stosunek do świata lub nastawienie otoczenia do ciebie. W finansach nie warto nastawiać się na ekscytujące doznania, ale za to wypełnienie nudnego obowiązku może przynieść bardzo realny i tak potrzebny zysk.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Siła

Prywatnie możesz mieć relację z osobą władczą i nieustępliwą. Jest ona bardzo skuteczna, ale bywa też bezwzględna. Możesz stanąć przed dylematem: chcesz, żeby ludzie cię lubili, czy tylko szanowali? Odróżniaj respekt od strachu, a podziw od pochlebstwa. W finansach trzeba będzie walczyć z uprzedzeniami, sprawdzić się w nietypowym otoczeniu, wprowadzić nową jakość.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta Sprawiedliwość

W życiu prywatnym zachowuj się teraz przezornie. Lepiej dmuchać na zimne. Żelazna konsekwencja jest godna pochwały, ale ośli upór już nie. Czasem nie warto trzymać się czegoś wyłącznie dla zasady albo tylko po to, by oddać sprawiedliwość tradycji. W finansach nie będzie raczej opcji, by dokonać kolosalnej zmiany. Musisz cierpliwie poczekać, aż zmieni się sytuacja.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Król Buław

W życiu prywatnym możesz odnieść teraz triumf, szczególnie jeśli z kimś rywalizujesz. Twoi wrogowie są słabi, a ty masz po swojej stronie mężczyznę walecznego, który lubi sprawdzać się w trudnych sytuacjach i jest bystrym obserwatorem. W finansach warto zadbać o czyjąś protekcję, wstawiennictwo. Same talenty i dotychczasowe osiągnięcia to jeszcze za mało.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Rycerz Kielichów

W życiu prywatnym możesz zetknąć się z osobą bardzo uwodzicielską, zafascynowaną samą ideą miłości. Jeśli twoim obiektem uczuć jest człowiek zajęty, to raczej nic się w Waszym układzie nie zmieni, ale miłość stanie się natchnieniem i sprawi, że rozwiniesz się intelektualnie lub zawodowo. W finansach oddawaj komuś tylko to, czego stratę zdołasz przeboleć.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta 6 Kielichów

W życiu prywatnym przyjrzyj się uważnie, kto cię szanuje, zważa na twoje serce, dobrze życzy. Zdarzają się ludzie bezinteresownie wredni, karmiący się podziwem, bawiący uczuciami. Nie warto marnować na nich czasu i zniechęcać się przez nich do związków. W finansach postaraj się, by osobiste rozterki nie wpływały na kluczowe decyzji. Nie łącz obowiązku z przyjemnością.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym możesz dokonać istotnego odkrycia. Czyjeś postępowanie wyda ci się bardziej zrozumiałe, poznasz jego motywację. Nawet jeśli kochasz wszystko i wszystkich sprawdzać, to na koniec i tak nie masz wyjścia - musisz zaufać i liczyć na najlepsze. W finansach możesz zarobić dzięki czyjejś wdzięczności lub chęci kupienia twojego milczenia.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Świat

W życiu prywatnym możesz dostać zaproszenie na wesołą imprezę, wziąć udział w przygotowaniach i poznać nowych ludzi. Masz widoki na lepsze dni, a zdobyte doświadczenie napełni cię nie goryczą tylko spokojem. Burze łamią drzewa, ale wymiatają z otoczenia to, co zbędne. Podobnie jest z perypetiami miłosnymi. W finansach możesz zdobyć pracę w przemyśle rozrywkowym.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Głupiec

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z kimś, kto kieruje się instynktem, przeczuciami. Być może cierpi na przypadłość, przez którą nie ufa logice, zamyka się we własnym świecie. Pamiętaj, że nieufność do świata bywa "zaraźliwa", warto konfrontować fakty i zakładać dobro w ludziach. W finansach istnieje ryzyko popełnienia błędu, spotkania nieuczciwej persony.

