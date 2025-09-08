Co przyniesie wtorek, 9 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta Siła

W relacjach prywatnych stań się siłą spokoju. Możesz nad kimś górować i wręcz go onieśmielać. Pokaż, że nieobce są ci przyziemne problemy, masz do siebie dystans, a innym pozwalasz się zbliżyć. Ktoś będzie zachwycony, gdy zrobisz pierwszy krok, ale potem zapragnie przejąć pałeczkę. W finansach możliwa będzie współpraca z dominującą kobietą.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać pomoc kogoś z rodziny. Nawet bardzo karkołomne plany da się wdrożyć w życie, ale potrzebny będzie spryt, wiara w siebie, duża zręczność i… pewna bezczelność. Jeżeli nikt cię nie chwali, pochwal siebie. Eksponuj swoje zalety i sukcesy. W finansach możesz zdobyć doraźne zajęcie, z którego trzeba się wywiązać jak najlepiej.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych nie rób niczego tylko po to, żeby coś robić. Bezczynność ma swoje zalety. Pozwól komuś w spokoju przemyśleć sprawę, dojrzeć do pewnej decyzji. Nie musisz zajmować niczyjego umysłu ani serca. Czasowa rozłąka będzie zapewne wskazana. W finansach lepiej się z czegoś wycofać, niż brnąć w projekt, który nie daje żadnej satysfakcji.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 10 Mieczy

W kontaktach prywatnych unikaj jak ognia ludzi, którzy łatwo poddają się złości i wierzą, że gniew może być narzędziem kary. Nie każdego stać na litość. Jeśli ktoś nie przestaje wypominać swoich krzywd, zapytaj jego i siebie, co jeszcze pozytywnego może Was spotkać. W finansach nie brnij w projekty skazane na porażkę, w przestarzałe technologie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą ekstrawagancką, zawłaszczającą przestrzeń. Od tego kogoś nie można oderwać wzroku, a choć życie z nim nie jest łatwe, to obfituje również w ekscytujące przygody. Nie jest wcale powiedziane, że będą one trwały długo. W finansach nie rób niczego "na piękne oczy" i nie łącz pracy z przyjemnościami.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta Mag

W życiu osobistym trzeba będzie zrobić użytek ze zdolności krasomówczych. Przygotuj sobie zestaw lekkich tematów do niezobowiązującej rozmowy, dociekliwe pytania, którymi mile połechtasz próżność drugiej strony oraz wiarygodne, wyważone komplementy. Oto przepis na udany flirt. W finansach możesz mieć do czynienia z kimś, kto odwraca twoją uwagę.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która potrafi wiele poświęcić dla najbliższych, a broniąc ich, nie przebiera w środkach. Lepiej nie wchodzić temu komuś w drogę. Udawaj przyjaźń lub całkiem się wycofaj. Nie ma co liczyć, że różnorodność poglądów zastanie uszanowana. W finansach pewna kobieta gra nieczysto, chce coś zawłaszczyć.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych możliwe będą zmiany na lepsze. Ktoś szybciej dojrzeje i bardziej się zaangażuje, jeśli dostanie zadanie do wykonania. Nie wyręczaj bliskich w obowiązkach, pozwól im posmakować wysiłku, nacieszyć się sukcesami, a także przeżyć porażkę. W finansach przemyśl, czy nie bierzesz na siebie zbyt wiele i nie nadstawiaj za nikogo karku.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych nie pogrążaj się w bezradności. Nawet jeśli sądzisz, że nie została Ci żadna relacja, to wciąż masz najważniejszy związek życia - ten z samym sobą! Potraktuj siebie jak najlepszego przyjaciela, ukochaną osobę. Co możesz dla siebie zrobić? Z czego pragniesz się zwierzyć? W finansach możesz komuś pomóc, nie oceniając go, a dopingując.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta Koło Fortuny

W relacjach prywatnych możesz wrócić do punktu wyjścia, powtórzyć jakąś lekcję, która nie została w przeszłości przepracowana. Bywa, że naszym postępowaniem kierują niekorzystne wzorce. Jeśli je sobie uświadomimy, będziemy mogli starać się wprowadzić konstruktywne zmiany. W finansach możesz zyskać przelotną okazję, by zarobić większą kwotę.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych możesz osiągnąć zamierzony cel, o ile uważnie dobierzesz przyjaciół. Otaczaj się ludźmi, którzy naprawdę dobrze ci życzą, nie są zawistni, cieszą się z twoich sukcesów. Niektórzy potrafią być świetnym wsparciem w niedoli, ale wobec wyróżnionych przez los zaczynają czuć niechęć. W finansach możliwy będzie sukces, jeśli zyskasz szersze poparcie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta 7 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który mówi jedno - robi drugie lub całkiem wykręca się od deklaracji. Nie wywieraj presji, konfrontacja nic nie da. Obserwuj i wyciągaj wnioski. Powiedzą ci one znacznie więcej niż jakiekolwiek słowa. W finansach pamiętaj o zasadzie, że pokorne cielę dwie matki ssie, a pieniądze lubią ciszę.

