Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Winona Popularność imienia Winona w Polsce Kiedy Winona obchodzi imieniny? Winona - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Winona Numerologia i cechy osób o imieniu Winona Winona - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Winona

Winona to żeńskie imię pochodzenia indiańskiego. Oznacza pierworodną córkę.

Popularność imienia Winona w Polsce

Imię Winona nie jest w Polsce stosowane. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie została w ten sposób nazwana.

Kiedy Winona obchodzi imieniny?

Imieniny Winony wypadają 13 kwietnia.

Winona - zdrobnienia imienia

Do Winony można zwracać się przy użyciu takich zdrobnień jak Winonka, Winka, Inka, Winia, Wina.

Znane osoby o imieniu Winona

Winona to imię, które nosiło wiele znanych na świecie kobiet. Wśród nich warto wyróżnić takie osoby jak:

Winona Grace MacInnis - kanadyjska polityk,

Winona LaDuke - amerykańska aktywistka,

Winona Oak - szwedzka piosenkarka,

Winona Ryder - amerykańska aktorka,

Wynona Carr - amerykańska piosenkarka,

Wynona Lipman - amerykańska polityk,

Wynonna Judd - amerykańska piosenkarka.

Numerologia i cechy osób o imieniu Winona

W rodzinnym gronie przyjmuje rolę przywódczyni. Jest świetną matką i opiekunką. Lubi pomagać bliskim i nigdy im nie odmawia. Jest lojalna i sprawiedliwa i takie też cechy ceni sobie u innych. Bywa uważana za osobę wyjątkową. Nie lubi konfliktów, ale ma swoje zdanie i nie boi się wypowiedzieć go głośno.

Winona to numerologiczna czwórka. Kobieta pracowita, sumienna, pełna siły i werwy. Ma dużą zdolność planowania, jest zawsze zorganizowana i niemal pedantyczna. To godna zaufania partnerka.

Winona - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Winona jest ceniona w pracy za zapał i kreatywne rozwiązywanie problemów. Szczęśliwym kamieniem jest dla niej szafir.

