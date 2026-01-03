Lojalna i sprawiedliwa przywódczyni - taka jest kobieta o tym pięknym imieniu

Karolina Woźniak

Nie boi się oceny innych, bo dobrze wie, że stoi po stronie prawa i wykonuje swoje zadania najlepiej, jak to możliwe. Winona to kobieta obdarzona wyjątkowymi zdolnościami. Jest w stanie przywołać porządek nawet w największym chaosie. W uczuciach bywa niepewna, dlatego jej partnerzy mogą niekiedy czuć się zmieszani. Co mówią o niej liczby? Jakie inne cechy kryją się pod tym imieniem?

Młoda kobieta z jasnymi włosami ubrana w grubą, wełnianą czapkę oraz żółty, ciepły szalik, patrzy z delikatnym uśmiechem na twarzy wprost w obiektyw.
Lojalna i sprawiedliwa przywódczyni. Jakie imię może nosić ta kobieta?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Winona
  2. Popularność imienia Winona w Polsce
  3. Kiedy Winona obchodzi imieniny?
  4. Winona - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Winona
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Winona
  7. Winona - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Winona

Winona to żeńskie imię pochodzenia indiańskiego. Oznacza pierworodną córkę.

Popularność imienia Winona w Polsce

Imię Winona nie jest w Polsce stosowane. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie została w ten sposób nazwana.

Kiedy Winona obchodzi imieniny?

Imieniny Winony wypadają 13 kwietnia.

Winona - zdrobnienia imienia

Do Winony można zwracać się przy użyciu takich zdrobnień jak Winonka, Winka, Inka, Winia, Wina.

Znane osoby o imieniu Winona

Winona to imię, które nosiło wiele znanych na świecie kobiet. Wśród nich warto wyróżnić takie osoby jak:

  • Winona Grace MacInnis - kanadyjska polityk,
  • Winona LaDuke - amerykańska aktywistka,
  • Winona Oak - szwedzka piosenkarka,
  • Winona Ryder - amerykańska aktorka,
  • Wynona Carr - amerykańska piosenkarka,
  • Wynona Lipman - amerykańska polityk,
  • Wynonna Judd - amerykańska piosenkarka.

Numerologia i cechy osób o imieniu Winona

W rodzinnym gronie przyjmuje rolę przywódczyni. Jest świetną matką i opiekunką. Lubi pomagać bliskim i nigdy im nie odmawia. Jest lojalna i sprawiedliwa i takie też cechy ceni sobie u innych. Bywa uważana za osobę wyjątkową. Nie lubi konfliktów, ale ma swoje zdanie i nie boi się wypowiedzieć go głośno.

Winona to numerologiczna czwórka. Kobieta pracowita, sumienna, pełna siły i werwy. Ma dużą zdolność planowania, jest zawsze zorganizowana i niemal pedantyczna. To godna zaufania partnerka.

Winona - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Winona jest ceniona w pracy za zapał i kreatywne rozwiązywanie problemów. Szczęśliwym kamieniem jest dla niej szafir.

