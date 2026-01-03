Lojalna i sprawiedliwa przywódczyni - taka jest kobieta o tym pięknym imieniu
Nie boi się oceny innych, bo dobrze wie, że stoi po stronie prawa i wykonuje swoje zadania najlepiej, jak to możliwe. Winona to kobieta obdarzona wyjątkowymi zdolnościami. Jest w stanie przywołać porządek nawet w największym chaosie. W uczuciach bywa niepewna, dlatego jej partnerzy mogą niekiedy czuć się zmieszani. Co mówią o niej liczby? Jakie inne cechy kryją się pod tym imieniem?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Winona
- Popularność imienia Winona w Polsce
- Kiedy Winona obchodzi imieniny?
- Winona - zdrobnienia imienia
- Znane osoby o imieniu Winona
- Numerologia i cechy osób o imieniu Winona
- Winona - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Winona
Winona to żeńskie imię pochodzenia indiańskiego. Oznacza pierworodną córkę.
Popularność imienia Winona w Polsce
Imię Winona nie jest w Polsce stosowane. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie została w ten sposób nazwana.
Kiedy Winona obchodzi imieniny?
Imieniny Winony wypadają 13 kwietnia.
Winona - zdrobnienia imienia
Do Winony można zwracać się przy użyciu takich zdrobnień jak Winonka, Winka, Inka, Winia, Wina.
Znane osoby o imieniu Winona
Winona to imię, które nosiło wiele znanych na świecie kobiet. Wśród nich warto wyróżnić takie osoby jak:
- Winona Grace MacInnis - kanadyjska polityk,
- Winona LaDuke - amerykańska aktywistka,
- Winona Oak - szwedzka piosenkarka,
- Winona Ryder - amerykańska aktorka,
- Wynona Carr - amerykańska piosenkarka,
- Wynona Lipman - amerykańska polityk,
- Wynonna Judd - amerykańska piosenkarka.
Numerologia i cechy osób o imieniu Winona
W rodzinnym gronie przyjmuje rolę przywódczyni. Jest świetną matką i opiekunką. Lubi pomagać bliskim i nigdy im nie odmawia. Jest lojalna i sprawiedliwa i takie też cechy ceni sobie u innych. Bywa uważana za osobę wyjątkową. Nie lubi konfliktów, ale ma swoje zdanie i nie boi się wypowiedzieć go głośno.
Winona to numerologiczna czwórka. Kobieta pracowita, sumienna, pełna siły i werwy. Ma dużą zdolność planowania, jest zawsze zorganizowana i niemal pedantyczna. To godna zaufania partnerka.
Winona - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Winona jest ceniona w pracy za zapał i kreatywne rozwiązywanie problemów. Szczęśliwym kamieniem jest dla niej szafir.
