Strzelec. Czas na odważne decyzje

Jeśli jesteś spod znaku Strzelca, końcówka października będzie dla ciebie czasem udanych przedsięwzięć. Najpierw, w okolicach 24 i 25 października, Merkury zapewni ci pomyślność w rozmowach i negocjacjach w pracy, które ułatwią np. podpisywanie umów. Chwilę później, w dniach 28-29 października, Mars da odwagę i siłę do działania, a wsparcie Saturna sprawi, że twoje ruchy przyniosą trwałe rezultaty.

Pomyślna energia z końca tego miesiąca to dopiero początek. Od 29 października, dzięki wejściu Merkurego do twojego znaku, komunikacja stanie się bardziej skuteczna i zaczniesz dostrzegać więcej okazji. W drugiej połowie listopada będzie tylko lepiej: 22 listopada Słońce doda ci sił i chęci do rozwoju, a 30 listopada Wenus wesprze twoje finanse oraz życie uczuciowe. Wykorzystaj ten czas na przedstawianie swoich projektów i rozwijanie zawodowej sieci kontaktów.

Koziorożec. Planety sprzyjają mądrym decyzjom

Jeśli jesteś spod znaku Koziorożca, twoją wygraną w tym roku nie będzie dzieło przypadku, ale efekt dyscypliny, którą wesprą planety. Wszystko zacznie się pod koniec października. Najpierw, około 25. dnia tego miesiąca, korzystny układ planet pomoże ci w sferze intelektualnej, ułatwiając sfinalizowanie trudnych rozmów. Chwilę później, 29 października, poczujesz przypływ siły do podjęcia zdyscyplinowanych działań, które zaczną budować twój sukces na przyszłość.

Prawdziwe ukoronowanie tych wysiłków nadejdzie jednak w grudniu. Wtedy Mars, planeta działania, wejdzie do twojego znaku (15 grudnia), gdzie czuje się najlepiej i działa z największą skutecznością. Tuż przed świętami dołączy do niego Wenus (24 grudnia), która pomoże zamienić dotychczasowe osiągnięcia w konkretne korzyści finansowe. Najlepszy czas na zamknięcie najważniejszych spraw przypadnie między 17 a 20 grudnia - to idealny moment na zebranie owoców twojej jesiennej pracy.

Finansowy finał roku zapowiada się doskonale 123RF/PICSEL

Byk. Od listopadowych niespodzianek po grudniowe zyski

Jeśli jesteś spod znaku Byka, twoje finanse tej jesieni zyskają dzięki połączeniu nowych okazji z rozsądnym działaniem. Na początku listopada, zwłaszcza w okolicach 8 listopada, możesz spodziewać się miłej niespodzianki finansowej, która pojawi się znikąd. Prawdziwym wyzwaniem będzie jednak nie tylko skorzystanie z tej szansy, ale i mądre zabezpieczenie nowych środków. Planety w połowie miesiąca podpowiedzą ci, jak je zainwestować, by przyniosły zyski w przyszłości.

Grudzień będzie czasem ugruntowania tej pomyślnej passy. Jego początek (2-3 grudnia) sprzyja renegocjowaniu stawek i podnoszeniu jakości twojej oferty - to idealny moment, by poprosić o więcej. Finansowy finał roku zapowiada się doskonale. Ostatnie dni grudnia (29-31 grudnia) to czas, gdy twoje jesienne wysiłki przyniosą wymierne korzyści w postaci premii lub udanych, satysfakcjonujących zakupów.

Pod koniec roku astrologiczne układy tworzą warunki, które sprzyjają działaniom opartym na odwadze, ale i rozsądku. To czas, w którym dobrze przygotowane plany mogą wreszcie przynieść konkretne rezultaty, a wysiłki z poprzednich miesięcy zaczynają się zwracać. Niezależnie od znaku, warto wykorzystać grudniową energię na domykanie spraw, które mają szansę stać się solidnym fundamentem na nadchodzący rok.

