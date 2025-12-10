Co przyniesie czwartek, 11 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta As Kielichów

W życiu prywatnym może spłynąć na ciebie czyjeś dobre życzenie, pragnienie twojego szczęścia. Nie każda miłość jest pełna namiętności. Doceń także platoniczne uczucie, które opiera się na przyjaźni, trosce, poczuciu odpowiedzialności. W finansach możesz odnieść sukces dzięki genialnemu pomysłowi lub asystując osobie głęboko… uduchowionej.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych możesz pomyślnie zakończyć konflikt, poprawić z kimś kontakty, odzyskać dobre imię lub przekonać się o czyjejś uczciwości. Jeśli miłość się skończyła, rozczarowanie i żal wkrótce przeminą, a to już prosta droga do przyjaźni lub chociażby wzajemnego szacunku. W finansach możliwy będzie spadek lub zysk dzięki odziedziczonemu talentowi.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 4 Kielichów

W życiu prywatnym przystań, by powąchać róże, posłuchać śpiewu ptaków, podziwiać gwiazdy na czarnym, aksamitnym niebie. Najlepsze rzeczy na świecie są za darmo, a następne w kolejce kosztują mnóstwo pieniędzy i zachodu. Unikaj tych, co stawiają wygórowane warunki. W finansach pamiętaj, że pieniądze i osiągnięcia powinny czemuś służyć. Nie uciekaj w pracę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Księżyc

W życiu prywatnym istnieje ryzyko popadnięcia w melancholię i w paranoiczną nieufność. Ktoś pokazał swoją ciemną stronę… Jeśli ci ona zagraża, należy zerwać kontakt. Nie staraj się rozumieć ani tłumaczyć. Z czasem otrzymasz wszystkie niezbędne odpowiedzi. W finansach możesz mieć do czynienia z wielkim talentem, który jednak nie potrafi sobą zarządzać.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta As Denarów

W życiu prywatnym najważniejsza będzie teraz… wytrwałość. Ani piękne słowa, ani silne argumenty czy nawet groźby i tupanie nogą nie zmienią sytuacji. Ktoś musi dojrzeć do pewnych decyzji, a ty możesz jedynie… zająć się sobą i być cały czas w pobliżu. W finansach przyjmij postawę osoby, która zawsze chce obsłużyć klienta najlepiej, jak potrafi.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 2 Mieczy

W życiu prywatnym możliwe będzie rozpoczęcie długiego związku, zawiązanie lub umocnienie przyjaźni, która może przetrwać nawet całą egzystencję. Ktoś może też jednak wymuszać na tobie swoją wolę. Potrzeba będzie dużo samozaparcia, by nie oddać pola w najważniejszych kwestiach. W finansach możesz mieć do czynienia z prężną firmą, ale też dłużnikiem lub wierzycielem.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 6 Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć konflikt z kimś głównie o skąpstwo, nadmierne przywiązanie do pieniędzy. Bezpieczeństwo finansowe jest ważne, ale dobytek musi czemuś przecież służyć. Szczególnie, jeśli chcesz dać lepszą przyszłość dzieciom lub opracować plan awaryjny na następne lata. W finansach nie wolno chować pieniędzy do skarpety!

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta Diabeł

W życiu prywatnym unikaj człowieka, który związki opiera na przemocy fizycznej lub psychicznej. Jeśli ktoś żąda całego twojego czasu, nie musi to wcale świadczyć o wielkim przywiązaniu. Pamiętaj, że dla twojego dobrostanu ważne są też kontakty z innymi ludźmi. W finansach czasem trzeba zagrać nieczysto lub postawić sprawę na ostrzu noża, by ktoś się opamiętał.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta Królowa Buław

W życiu prywatnym los się do ciebie uśmiechnie, jeżeli ostatnio twoje ścieżki nie były usłane różami. Znajdziesz szczęście w relacji z kobietą, która sporo przecierpiała, ale jej wytrzymałość okazała się większa niż okrucieństwa świata. Nie należy takiego kogoś gnębić ani lekceważyć. W finansach dbaj o swoją reputację, nie zostawiaj spraw bez wyjaśnienia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba się będzie teraz nakombinować i nagimnastykować, żeby wyjść na swoje. Nie możesz mówić o pragnieniach wprost, dążyć do konfrontacji. Unikaj konfliktów. Jeśli trzeba chodzić wokół kogoś na paluszkach, musisz się na to zdobyć. W finansach spryt i brak zasad mogą zawieźć człowieka tylko do pewnego punktu. Czynią go też jednak samotnym.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta Śmierć

W życiu osobistym potrzeba czasem pewnej brutalności, by móc pozbyć się nadmiaru oraz iść do przodu. Prawda potrafi ranić, ale wyzwala ze złudzeń. Odrzucenie to straszna rzecz dla miłości własnej, a jednak często wychodzi na dobre. Ty też musisz czasem symbolicznie uśmiercić czyjeś nadzieje. Nie miej wyrzutów sumienia. W finansach trzeba coś zakończyć.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta 8 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba teraz więcej skupienia. Masz cele do osiągnięcia, nie rozmieniaj się więc na drobne. Otaczaj się ludźmi, którzy łatwo się koncentrują i mają jasną wizję przyszłości. Podejście "jakoś to będzie" nie przyniosłoby nic dobrego. W finansach nie bądź własnym sabotażystą. Załatwiaj sprawy do końca, pilnuj szczegółów i terminowości.

