Spis treści: Henryka - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Henryka? Henryka - idealny zawód dla tej numerologicznej jedynki Henryka - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Henryki? Jak można zdrabniać imię Henryka? Znane kobiety o imieniu Henryka

Henryka - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Henryka wywodzi się z języka staroniemieckiego i jest żeńską formą imienia Henryk, które oznacza "władcę domu" lub "potężnego władcę". Kobiety, które je noszą cieszą się dużym autorytetem.

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Henryka?

Kobiety o imieniu Henryka wyróżniają się silną wolą, ambicją i niezależnością. Są to panie o zdecydowanym charakterze, które nie boją się podejmować trudnych decyzji i stawiać czoła przeciwnościom losu. Upór i determinacja pozwalają im osiągać sukcesy, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Henryki to także osoby o wysokim ilorazie inteligencji i szerokich zainteresowaniach. Są ciekawe świata, lubią się uczyć i rozwijać. Ich bystry umysł i umiejętność analizy sytuacji sprawiają, że są świetnymi doradczyniami i liderkami.

Kobiety o imieniu Henryka są również znane z odwagi i niezłomności. Nie boją się podejmować ryzyka i wychodzić poza swoją strefę komfortu. Silna wola i upór pozwalają im osiągać sukcesy, nawet w trudnych sytuacjach.

Henryki to także osoby o wielkim sercu i wrażliwości. Choć mogą wydawać się pewne siebie i niezależne, to w głębi duszy są wrażliwe na potrzeby innych. Często angażują się w działania społeczne i charytatywne, pragnąc pomagać innym i zmieniać świat na lepsze.

Henryka - idealny zawód dla tej numerologicznej jedynki

Henryka to numerologiczna jedynka. Pracą marzeń dla niej będzie stanowisko związane z przywództwem, nowymi technologiami i samodzielnością. Sprawdzi się jako nauczycielka, dziennikarka śledcza, trenerka personalna lub badaczka. Jej ambicja, determinacja i kreatywność będą w tych dziedzinach nieocenione.

Henryka - popularność imienia w Polsce

Jak podają statystycy, w rejestrze PESEL na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Henryka nosiło 46 236 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 47 936 (31 stycznia 2023) i 49 798 (24 stycznia 2022). W 2023 roku imię Henryka nie zostało nadane ani razu.

Kiedy są imieniny Henryki?

Imieniny Henryki wypadają 21 lutego.

Jak można zdrabniać imię Henryka?

Imię Henryka można zdrabniać na wiele sposobów, takich jak: Henryczka, Henrysia, Henia, Heniusia, Henieczka, Henka lub Heneczka.

Znane kobiety o imieniu Henryka

Popularne Henryki to np.:

Henryka Beyer - polska malarka,

Henryka Bochniarz - polska ekonomistka i polityk,

Henryka Krzywonos - polska działaczka związkowa i polityk.

