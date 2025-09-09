Pochodzenie i znaczenie imienia Sergiusz

Sergiusz to męskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od nazwy rodu Sergia.

Popularność imienia Sergiusz w Polsce

Imię Sergiusz nie jest w Polsce popularne. W 2023 roku jedynie 18 chłopców otrzymało je przy narodzinach.

Kiedy Sergiusz obchodzi imieniny?

Sergiusz może obchodzić imieniny 24 lutego, 27 lipca, 9 września lub 7 października.

Sergiusz - zdrobnienia imienia

Sergiusz to imię, które można zdrabniać na wiele sposobów. Do popularnych określeń należą:

Serg,

Sergiej,

Serginio,

Sergiuszek,

Sergiuś,

Sergusiek,

Serguś.

Znane osoby o imieniu Sergiusz

Sergiusz to imię, które nosiło lub nosi wielu znanych Polaków. Należą do nich:

Sergiusz Piasecki - pisarz,

Sergiusz Pinkwart - pisarz,

Sergiusz Zahorski - generał brygady wojska polskiego,

Sergiusz Ryczel - komentator sportowy,

Sergiusz Sachno - fotograf,

Sergiusz Żymełka - aktor,

Sergiusz Sterna-Wachowiak - pisarz.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Sergiusz

Sergiusz to mężczyzna pełen szlachetnych cech charakteru. Jest hojny, lojalny, wytrwały i opiekuńczy. To dobry przyjaciel, mąż i ojciec. Wiernie towarzyszy swoim bliskim w ich codziennym życiu i bojach, które przychodzi im toczyć. Wyróżnia się dużymi ambicjami i inteligencją. Lubi być doceniany za swoje czyny, choć nie mówi o tym głośno. Rodzina i tradycja to dla niego nadrzędne cechy.

Sergiusz to numerologiczna siódemka. Jest typem romantyka, wierzy w cuda i nie boi się mówić o swojej duchowości. To delikatny człowiek o wrażliwej duszy.

Sergiusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Sergiusz najlepiej sprawdza się w zawodach artystycznych. Lubi rozwijać swoje różne talenty.

Szczęśliwym kamieniami są dla Sergiusza kamienie tygrysie oko i koral.

Źródło:

https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Sergiusz&sort=

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sergiusz

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL