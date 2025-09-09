Ma łacińskie pochodzenie. To wyjątkowe imię w ostatnich latach otrzymało 18 chłopców

Karolina Woźniak

Nie lubi się przechwalać, choć chce być doceniony. Jest niezwykle dobrym człowiekiem, przez co szybko zyskuje szacunek znajomych. Wszyscy znają jego dobrą, romantyczną duszę, bo Sergiusz jest wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc i wsparcie. Warto mieć go u swojego boku nie tylko na chwilę. Czy znasz kogoś, kto nosi to imię?

Sergiusz - jaki jest?
Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Sergiusz
  2. Popularność imienia Sergiusz w Polsce
  3. Kiedy Sergiusz obchodzi imieniny?
  4. Sergiusz - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Sergiusz
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Sergiusz
  7. Sergiusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Sergiusz

Sergiusz to męskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od nazwy rodu Sergia.

Popularność imienia Sergiusz w Polsce

Imię Sergiusz nie jest w Polsce popularne. W 2023 roku jedynie 18 chłopców otrzymało je przy narodzinach.

Kiedy Sergiusz obchodzi imieniny?

Sergiusz może obchodzić imieniny 24 lutego, 27 lipca, 9 września lub 7 października.

Sergiusz - zdrobnienia imienia

Sergiusz to imię, które można zdrabniać na wiele sposobów. Do popularnych określeń należą:

  • Serg,
  • Sergiej,
  • Serginio,
  • Sergiuszek,
  • Sergiuś,
  • Sergusiek,
  • Serguś.

Znane osoby o imieniu Sergiusz

Sergiusz to imię, które nosiło lub nosi wielu znanych Polaków. Należą do nich:

  • Sergiusz Piasecki - pisarz,
  • Sergiusz Pinkwart - pisarz,
  • Sergiusz Zahorski - generał brygady wojska polskiego,
  • Sergiusz Ryczel - komentator sportowy,
  • Sergiusz Sachno - fotograf,
  • Sergiusz Żymełka - aktor,
  • Sergiusz Sterna-Wachowiak - pisarz.

Numerologia i cechy osób o imieniu Sergiusz

Sergiusz to mężczyzna pełen szlachetnych cech charakteru. Jest hojny, lojalny, wytrwały i opiekuńczy. To dobry przyjaciel, mąż i ojciec. Wiernie towarzyszy swoim bliskim w ich codziennym życiu i bojach, które przychodzi im toczyć. Wyróżnia się dużymi ambicjami i inteligencją. Lubi być doceniany za swoje czyny, choć nie mówi o tym głośno. Rodzina i tradycja to dla niego nadrzędne cechy.

Sergiusz to numerologiczna siódemka. Jest typem romantyka, wierzy w cuda i nie boi się mówić o swojej duchowości. To delikatny człowiek o wrażliwej duszy.

Sergiusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Sergiusz najlepiej sprawdza się w zawodach artystycznych. Lubi rozwijać swoje różne talenty.

Szczęśliwym kamieniami są dla Sergiusza kamienie tygrysie oko i koral.

