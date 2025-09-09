Ma łacińskie pochodzenie. To wyjątkowe imię w ostatnich latach otrzymało 18 chłopców
Nie lubi się przechwalać, choć chce być doceniony. Jest niezwykle dobrym człowiekiem, przez co szybko zyskuje szacunek znajomych. Wszyscy znają jego dobrą, romantyczną duszę, bo Sergiusz jest wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc i wsparcie. Warto mieć go u swojego boku nie tylko na chwilę. Czy znasz kogoś, kto nosi to imię?
Spis treści:
Pochodzenie i znaczenie imienia Sergiusz
Sergiusz to męskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od nazwy rodu Sergia.
Popularność imienia Sergiusz w Polsce
Imię Sergiusz nie jest w Polsce popularne. W 2023 roku jedynie 18 chłopców otrzymało je przy narodzinach.
Kiedy Sergiusz obchodzi imieniny?
Sergiusz może obchodzić imieniny 24 lutego, 27 lipca, 9 września lub 7 października.
Sergiusz - zdrobnienia imienia
Sergiusz to imię, które można zdrabniać na wiele sposobów. Do popularnych określeń należą:
- Serg,
- Sergiej,
- Serginio,
- Sergiuszek,
- Sergiuś,
- Sergusiek,
- Serguś.
Znane osoby o imieniu Sergiusz
Sergiusz to imię, które nosiło lub nosi wielu znanych Polaków. Należą do nich:
- Sergiusz Piasecki - pisarz,
- Sergiusz Pinkwart - pisarz,
- Sergiusz Zahorski - generał brygady wojska polskiego,
- Sergiusz Ryczel - komentator sportowy,
- Sergiusz Sachno - fotograf,
- Sergiusz Żymełka - aktor,
- Sergiusz Sterna-Wachowiak - pisarz.
Numerologia i cechy osób o imieniu Sergiusz
Sergiusz to mężczyzna pełen szlachetnych cech charakteru. Jest hojny, lojalny, wytrwały i opiekuńczy. To dobry przyjaciel, mąż i ojciec. Wiernie towarzyszy swoim bliskim w ich codziennym życiu i bojach, które przychodzi im toczyć. Wyróżnia się dużymi ambicjami i inteligencją. Lubi być doceniany za swoje czyny, choć nie mówi o tym głośno. Rodzina i tradycja to dla niego nadrzędne cechy.
Sergiusz to numerologiczna siódemka. Jest typem romantyka, wierzy w cuda i nie boi się mówić o swojej duchowości. To delikatny człowiek o wrażliwej duszy.
Sergiusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Sergiusz najlepiej sprawdza się w zawodach artystycznych. Lubi rozwijać swoje różne talenty.
Szczęśliwym kamieniami są dla Sergiusza kamienie tygrysie oko i koral.
