Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Maja Popularność imienia Maja w Polsce Kiedy Maja obchodzi imieniny? Maja - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Maja Numerologia i cechy osób o imieniu Maja Maja i jej kariera zawodowa Szczęśliwy kamień dla kobiety o imieniu Maja

Pochodzenie i znaczenie imienia Maja

Maja to popularne imię żeńskie o kilku możliwych źródłach pochodzenia. Najczęściej wywodzi się je z mitologii greckiej, gdzie Maja (gr. Maia) była jedną z Plejad, córką Atlasa i matką Hermesa. Jej imię wiązane jest z greckim słowem maia, oznaczającym "matkę", "mamkę" lub "opiekunkę".

Niektórzy językoznawcy wskazują również na związki z mitologią rzymską. Maia była tam boginią przyrody, wzrostu i płodności, od której nazwę miał otrzymać miesiąc maj. Imię Maja bywa także traktowane jako samodzielna forma lub zdrobnienie innych imion, takich jak Maria czy Magdalena.

Ze względu na swoje korzenie imię Maja kojarzone jest z kobiecością, opiekuńczością, ciepłem i siłą natury. Od lat cieszy się w Polsce dużą popularnością i regularnie znajduje się w czołówce najczęściej nadawanych imion dziewczynkom.

Maja. Za tym krótkim imieniem stoi niezwykłe znaczenie 123RF/PICSEL

Popularność imienia Maja w Polsce

Imię Maja od lat jest niezwykle popularne w Polsce. W 2025 roku urodziło się 3873 dziewczynki, którym nadano je przy narodzinach - najwięcej z nich w województwie mazowieckim (525) a najmniej w Lubuskiem (87).

Kiedy Maja obchodzi imieniny?

Maja obchodzi imieniny 9 kwietnia, 1 maja lub 12 września.

Maja - zdrobnienia imienia

Maja to imię, które jest zdrabniane na wiele sposobów. Wśród najpopularniejszych znajdują się:

Majka,

Majeczka,

Majunia,

Majcia,

Mania,

Mańka.

Znane osoby o imieniu Maja

Wiele znanych w Polsce i na świecie kobiet otrzymało przy narodzinach imię Maja. Wśród nich znalazły się:

Maja Chwalińska - polska tenisistka,

Majka Jeżowska - piosenkarka polska,

Maja Bohosiewicz - polska aktorka,

Maia Cziburdanidze - gruzińska szachistka,

Maja Hirsch - polska aktorka,

Maja Popielarska - prezenterka telewizyjna

Maja Sablewska - polska prezenterka telewizyjna, celebrytka,

Maja Komorowska - polska aktorka,

Maia Morgenstern - rumuńska aktorka

Maja Ostaszewska - polska aktorka.

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Numerologia i cechy osób o imieniu Maja

Maja to niezwykle zaradna, energiczna kobieta o bogatej wyobraźni. Kreatywność pokazuje zarówno w pracy, jak i domu. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, ale czas poświęcony na pracę stara się równoważyć jakościowym odpoczynkiem. Maja ma wielu przyjaciół, ale to rodzinę stawia na pierwszym miejscu. Uczy się na własnych błędach, wyciągając trafne wnioski na przyszłość. Służy dobrą radą, choć sama rzadko słucha innych.

Maja to numerologiczna siódemka. Kobieta o romantycznej duszy, która wierzy w cuda. Ma niezwykle dobrze rozwiniętą intuicję, którą wykorzystuje w codziennym życiu.

Maja i jej kariera zawodowa

Maja z uwagi na swoją kreatywność dobrze radzi sobie w zawodach artystycznych. Może być malarką lub poetką. Świetnie odnajduje się także w zawodach wymagających sprawnej organizacji i szybkiej reakcji na zmieniające się warunki.

Szczęśliwy kamień dla kobiety o imieniu Maja

Szczęśliwymi kamieniami są dla Mai tygrysie oko i koral.

Źródła: dane.gov.pl

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