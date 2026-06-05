Maja to jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Kryje wyjątkowe znaczenie
Maja to kobieta pełna energii, kreatywna i pewna siebie. Chętnie podejmuje nowe wyzwania, ale największą wartość stanowią dla niej bliscy i rodzinne relacje. Kieruje się intuicją, potrafi zachować spokój w trudnych sytuacjach i nie boi się podążać własną drogą. Jakie cechy charakteru jeszcze przypisuje się kobietom o imieniu Maja?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Maja
- Popularność imienia Maja w Polsce
- Kiedy Maja obchodzi imieniny?
- Maja - zdrobnienia imienia
- Znane osoby o imieniu Maja
- Numerologia i cechy osób o imieniu Maja
- Maja i jej kariera zawodowa
- Szczęśliwy kamień dla kobiety o imieniu Maja
Pochodzenie i znaczenie imienia Maja
Maja to popularne imię żeńskie o kilku możliwych źródłach pochodzenia. Najczęściej wywodzi się je z mitologii greckiej, gdzie Maja (gr. Maia) była jedną z Plejad, córką Atlasa i matką Hermesa. Jej imię wiązane jest z greckim słowem maia, oznaczającym "matkę", "mamkę" lub "opiekunkę".
Niektórzy językoznawcy wskazują również na związki z mitologią rzymską. Maia była tam boginią przyrody, wzrostu i płodności, od której nazwę miał otrzymać miesiąc maj. Imię Maja bywa także traktowane jako samodzielna forma lub zdrobnienie innych imion, takich jak Maria czy Magdalena.
Ze względu na swoje korzenie imię Maja kojarzone jest z kobiecością, opiekuńczością, ciepłem i siłą natury. Od lat cieszy się w Polsce dużą popularnością i regularnie znajduje się w czołówce najczęściej nadawanych imion dziewczynkom.
Popularność imienia Maja w Polsce
Imię Maja od lat jest niezwykle popularne w Polsce. W 2025 roku urodziło się 3873 dziewczynki, którym nadano je przy narodzinach - najwięcej z nich w województwie mazowieckim (525) a najmniej w Lubuskiem (87).
Kiedy Maja obchodzi imieniny?
Maja obchodzi imieniny 9 kwietnia, 1 maja lub 12 września.
Maja - zdrobnienia imienia
Maja to imię, które jest zdrabniane na wiele sposobów. Wśród najpopularniejszych znajdują się:
- Majka,
- Majeczka,
- Majunia,
- Majcia,
- Mania,
- Mańka.
Znane osoby o imieniu Maja
Wiele znanych w Polsce i na świecie kobiet otrzymało przy narodzinach imię Maja. Wśród nich znalazły się:
- Maja Chwalińska - polska tenisistka,
- Majka Jeżowska - piosenkarka polska,
- Maja Bohosiewicz - polska aktorka,
- Maia Cziburdanidze - gruzińska szachistka,
- Maja Hirsch - polska aktorka,
- Maja Popielarska - prezenterka telewizyjna
- Maja Sablewska - polska prezenterka telewizyjna, celebrytka,
- Maja Komorowska - polska aktorka,
- Maia Morgenstern - rumuńska aktorka
- Maja Ostaszewska - polska aktorka.
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Numerologia i cechy osób o imieniu Maja
Maja to niezwykle zaradna, energiczna kobieta o bogatej wyobraźni. Kreatywność pokazuje zarówno w pracy, jak i domu. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, ale czas poświęcony na pracę stara się równoważyć jakościowym odpoczynkiem. Maja ma wielu przyjaciół, ale to rodzinę stawia na pierwszym miejscu. Uczy się na własnych błędach, wyciągając trafne wnioski na przyszłość. Służy dobrą radą, choć sama rzadko słucha innych.
Maja to numerologiczna siódemka. Kobieta o romantycznej duszy, która wierzy w cuda. Ma niezwykle dobrze rozwiniętą intuicję, którą wykorzystuje w codziennym życiu.
Maja i jej kariera zawodowa
Maja z uwagi na swoją kreatywność dobrze radzi sobie w zawodach artystycznych. Może być malarką lub poetką. Świetnie odnajduje się także w zawodach wymagających sprawnej organizacji i szybkiej reakcji na zmieniające się warunki.
Szczęśliwy kamień dla kobiety o imieniu Maja
Szczęśliwymi kamieniami są dla Mai tygrysie oko i koral.
Źródła: dane.gov.pl