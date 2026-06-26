"Masz doskonały moment". Świetne wieści od wróżki Diany dla jednego znaku
W życiu prywatnym możesz zaakceptować chaos jako źródło ruchu i nowości lub jak najszybciej zeskoczyć z tej karuzeli. Łatwo się pogubić w bałaganie i sprawy błahe roztrząsać, jakby to były kluczowe kwestie. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na sobotę.
Co przyniesie sobota, 27 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.
Spis treści:
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb
Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana
Karta Król Denarów
W życiu prywatnym można mieć wszystko, czego się zapragnie, a i tak pozostać emocjonalnym nędzarzem. Zaborczość, lęk przed ludźmi i obsesja kontroli to nie są cechy człowieka sukcesu. Zwróć się ku tym, którzy są rozsądni i szczodrzy jednocześnie, a do życiowych nieszczęść podchodzą ze współczuciem, a nie moralizatorsko. W finansach trzeba umieć się dzielić. W zdrowiu uwaga na kolki w boku. 393
Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka
Karta 6 Buław
W życiu osobistym możesz odstawać teraz od swojej grupy, wyróżniać się w tłumie. Nikt cię nie pominie, co może oznaczać zarówno splendor, jak i wystawienie się na krytykę. Potrafisz ją jednak przezwyciężyć i onieśmielić swoich przeciwników. W finansach pamiętaj, że nikt nie wygrywa w pojedynkę. Nie zapomnij podziękować tym, którzy przyczynili się do twojego sukcesu.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt
Karta 4 Mieczy
W życiu prywatnym trzeba się wycofać. Nie upieraj się przy swoim, nie trwaj w niegościnnym miejscu, nie narażaj się na ciosy, złe języki. Lepiej zejść komuś z oczu, pozwolić ludziom zastanawiać się i plotkować jak najdalej od ciebie. W finansach ktoś może powrócić po długim urlopie lub zwolnieniu, ty zaś poczujesz przypływ energii, odnowisz entuzjazm do pracy.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka
Karta 5 Denarów
W życiu prywatnym możesz zaakceptować chaos jako źródło ruchu i nowości lub jak najszybciej zeskoczyć z tej karuzeli. Łatwo się pogubić w bałaganie i sprawy błahe roztrząsać, jakby to były kluczowe kwestie. Nie strać z oczu tego, co jest naprawdę ważne. W finansach istnieje ryzyko zgubienia rzeczy cennej lub drogiej sercu, np. pierścionka od ukochanej osoby.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa
Karta 10 Mieczy
W życiu prywatnym unikaj sytuacji, kiedy to nieprzychylni ludzie pojawią się ze wszystkich stron. Gdy już do tego dojdzie, zwróć się po pomoc. Twoi sprzymierzeńcy niech pozostaną dobrze ukryci. To zmiesza i wytrąci z równowagi agresorów. W finansach wolność bywa cenniejsza od każdej posiadłości. Nie trzymaj się kurczowo tego, co kosztuje cię pieniądze i nerwy.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny
Karta Gwiazda
W życiu prywatnym masz doskonały moment, by marzyć, wypowiedzieć życzenie lub poszukać przewodnictwa. Nie musisz stawiać czoła problemom w pojedynkę. Uwierz, że są ludzie bezinteresownie życzliwi, których wielką radością jest po prostu pomagać. W finansach wsparcie i nadzieja są naprawdę blisko, nie poddawaj się desperacji. Podtrzymaj też kogoś na duchu.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi
Karta Królowa Buław
W życiu prywatnym zaprezentuj szczerość serca i gościnność. Wysokie formy nie są wymagane. Sympatia do ludzi oraz dowcip i mrugnięcie okiem pomogą się rozluźnić. Niech ktoś poczuje się akceptowany. W finansach możesz zarządzać imprezą lub projektem z tylnego siedzenia, koordynować kreatywne, ale nieśmiałe i niepewne siebie osoby.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona
Karta 8 Buław
W relacjach prywatnych sprawdzi się porzekadło, że co zasiejesz, to zbierzesz. Finał zbliża się nieubłaganie, a może… nareszcie? Ważnych tematów nie ma co odkładać na później. To ostatni dobry moment, by poruszyć drażliwe kwestie, spróbować się dogadać. W finansach sprawy dzieją się praktycznie same, ty musisz jedynie włączyć się w odpowiednim momencie.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca
Karta 6 Mieczy
W miłości podjęcie ryzyka i odrzucenie więzi może być tym, co cię paradoksalnie wyzwoli, otworzy na ludzi, pozwoli uwierzyć w uczucia. Z czasem. Nie trzymaj się kurczowo tego, co daje zwodnicze poczucie bezpieczeństwa. W finansach nie możesz zabezpieczyć się od każdej szkody, a niektóre zyski i osiągnięcia wbrew pozorom cię ograniczają.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca
Karta 4 Buław
W życiu osobistym możesz mieć godne zaufania związki, sprawdzone znajomości. Opieraj się na ludziach, których znasz od dawna. Dopilnuj, aby mieli o tobie zawsze dobrą opinię i byli gotowi ją poświadczyć w każdych okolicznościach. W finansach możesz zarobić tam, gdzie trzeba zaoferować wypoczynek, np. prowadząc gospodarstwo agroturystyczne, dbając o park.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika
Karta 3 Mieczy
W życiu prywatnym może zostać zaburzona chwiejna i tak równowaga lub pęknie zardzewiałe, zgrzytające ogniwo. Energia zostanie wyzwolona, ale nie obejdzie się bez odrobiny bólu i rozgoryczenia. Nieważne, jak doszło do rozładowania napięcia. Grunt, że to się stało. W finansach zgniły kompromis przestanie obowiązywać, a ty poczujesz przypływ świeżego powietrza.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb
Karta Cesarz
W relacjach osobistych sprawy będą zmieniały się szybko i radykalnie. Masz moc, potrafisz wywrzeć presję. Nie bój się zmiany, bo stałaby się okazją do przejęcia kontroli. Zdobędziesz wszystko, o czym uważasz, że ci się należy. Nie pozwól strachowi sobie doradzać. W finansach twórz strategiczne sojusze, planuj na kilka dni do przodu. Trzymaj z mężczyzną u władzy.
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