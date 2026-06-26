Co przyniesie sobota, 27 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Król Denarów

W życiu prywatnym można mieć wszystko, czego się zapragnie, a i tak pozostać emocjonalnym nędzarzem. Zaborczość, lęk przed ludźmi i obsesja kontroli to nie są cechy człowieka sukcesu. Zwróć się ku tym, którzy są rozsądni i szczodrzy jednocześnie, a do życiowych nieszczęść podchodzą ze współczuciem, a nie moralizatorsko. W finansach trzeba umieć się dzielić. W zdrowiu uwaga na kolki w boku. 393

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 6 Buław

W życiu osobistym możesz odstawać teraz od swojej grupy, wyróżniać się w tłumie. Nikt cię nie pominie, co może oznaczać zarówno splendor, jak i wystawienie się na krytykę. Potrafisz ją jednak przezwyciężyć i onieśmielić swoich przeciwników. W finansach pamiętaj, że nikt nie wygrywa w pojedynkę. Nie zapomnij podziękować tym, którzy przyczynili się do twojego sukcesu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 4 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba się wycofać. Nie upieraj się przy swoim, nie trwaj w niegościnnym miejscu, nie narażaj się na ciosy, złe języki. Lepiej zejść komuś z oczu, pozwolić ludziom zastanawiać się i plotkować jak najdalej od ciebie. W finansach ktoś może powrócić po długim urlopie lub zwolnieniu, ty zaś poczujesz przypływ energii, odnowisz entuzjazm do pracy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta 5 Denarów

W życiu prywatnym możesz zaakceptować chaos jako źródło ruchu i nowości lub jak najszybciej zeskoczyć z tej karuzeli. Łatwo się pogubić w bałaganie i sprawy błahe roztrząsać, jakby to były kluczowe kwestie. Nie strać z oczu tego, co jest naprawdę ważne. W finansach istnieje ryzyko zgubienia rzeczy cennej lub drogiej sercu, np. pierścionka od ukochanej osoby.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta 10 Mieczy

W życiu prywatnym unikaj sytuacji, kiedy to nieprzychylni ludzie pojawią się ze wszystkich stron. Gdy już do tego dojdzie, zwróć się po pomoc. Twoi sprzymierzeńcy niech pozostaną dobrze ukryci. To zmiesza i wytrąci z równowagi agresorów. W finansach wolność bywa cenniejsza od każdej posiadłości. Nie trzymaj się kurczowo tego, co kosztuje cię pieniądze i nerwy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Gwiazda

W życiu prywatnym masz doskonały moment, by marzyć, wypowiedzieć życzenie lub poszukać przewodnictwa. Nie musisz stawiać czoła problemom w pojedynkę. Uwierz, że są ludzie bezinteresownie życzliwi, których wielką radością jest po prostu pomagać. W finansach wsparcie i nadzieja są naprawdę blisko, nie poddawaj się desperacji. Podtrzymaj też kogoś na duchu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Królowa Buław

W życiu prywatnym zaprezentuj szczerość serca i gościnność. Wysokie formy nie są wymagane. Sympatia do ludzi oraz dowcip i mrugnięcie okiem pomogą się rozluźnić. Niech ktoś poczuje się akceptowany. W finansach możesz zarządzać imprezą lub projektem z tylnego siedzenia, koordynować kreatywne, ale nieśmiałe i niepewne siebie osoby.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta 8 Buław

W relacjach prywatnych sprawdzi się porzekadło, że co zasiejesz, to zbierzesz. Finał zbliża się nieubłaganie, a może… nareszcie? Ważnych tematów nie ma co odkładać na później. To ostatni dobry moment, by poruszyć drażliwe kwestie, spróbować się dogadać. W finansach sprawy dzieją się praktycznie same, ty musisz jedynie włączyć się w odpowiednim momencie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta 6 Mieczy

W miłości podjęcie ryzyka i odrzucenie więzi może być tym, co cię paradoksalnie wyzwoli, otworzy na ludzi, pozwoli uwierzyć w uczucia. Z czasem. Nie trzymaj się kurczowo tego, co daje zwodnicze poczucie bezpieczeństwa. W finansach nie możesz zabezpieczyć się od każdej szkody, a niektóre zyski i osiągnięcia wbrew pozorom cię ograniczają.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta 4 Buław

W życiu osobistym możesz mieć godne zaufania związki, sprawdzone znajomości. Opieraj się na ludziach, których znasz od dawna. Dopilnuj, aby mieli o tobie zawsze dobrą opinię i byli gotowi ją poświadczyć w każdych okolicznościach. W finansach możesz zarobić tam, gdzie trzeba zaoferować wypoczynek, np. prowadząc gospodarstwo agroturystyczne, dbając o park.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta 3 Mieczy

W życiu prywatnym może zostać zaburzona chwiejna i tak równowaga lub pęknie zardzewiałe, zgrzytające ogniwo. Energia zostanie wyzwolona, ale nie obejdzie się bez odrobiny bólu i rozgoryczenia. Nieważne, jak doszło do rozładowania napięcia. Grunt, że to się stało. W finansach zgniły kompromis przestanie obowiązywać, a ty poczujesz przypływ świeżego powietrza.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Cesarz

W relacjach osobistych sprawy będą zmieniały się szybko i radykalnie. Masz moc, potrafisz wywrzeć presję. Nie bój się zmiany, bo stałaby się okazją do przejęcia kontroli. Zdobędziesz wszystko, o czym uważasz, że ci się należy. Nie pozwól strachowi sobie doradzać. W finansach twórz strategiczne sojusze, planuj na kilka dni do przodu. Trzymaj z mężczyzną u władzy.

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL





Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL