Imiona, które rodzą kreatywność. Ich właścicielki zachwycą świat

Masz imię artystki? Te imiona dodają mocy twórczej i inspirują do działania
Czy istnieje imię, które inspiruje do bycia kreatywną? Teoretycznie nie, choć pewne imiona mają wyjątkową artystyczną wibrację, a w ich właścicielkach drzemie potencjał do kreowania niezwykłych rzeczy. Sprawdź, czy twoje imię predysponuje cię do tworzenia!
Spis treści:
- Anna - ta numerologiczna 3 to chodząca kreatywność
- Luna - mitologiczna bogini księżyca, której misją jest tworzenie
- Klara - twórcza i niepokorna numerologiczna 5
- Aurelia - kreatywna i inspirująca numerologiczna 11
Anna - ta numerologiczna 3 to chodząca kreatywność
Imię Anna - zgodnie z numerologią - łączy się z wibracją liczby 3. Numerologiczne "trójki" cechują się ekspresją, lekkością w działaniu i zamiłowaniem do tworzenia. Widzą piękno w detalach, dlatego nawet drobiazg potrafi je zainspirować do stworzenia obrazu, utworu muzycznego czy innego, świetnego projektu.
Oprócz tego Anny są wyjątkowo wrażliwe - doceniają kunszt, a nawet niewielki przejaw sztuki w codziennym życiu potrafi je wzruszyć. Ta emocjonalność i niezwykłe spojrzenie na świat sprawiają, że same bardzo często coś tworzą - malują, piszą wiersze, teksty piosenek albo rękodzieło.
Kobiety o tym imieniu często zostają kuratorkami albo mecenaskami sztuki - mają wielki dar zauważania talentów i sprawiania, że młoda sztuka staje się rozpoznawalna. Nawet jeśli nie tworzą same, kochają otaczać się artystami i pięknem.
Czytaj także: Tylko te znaki zodiaku odmienią swoje życie jeszcze przed nadejściem zimy. Lista nie jest długa
Luna - mitologiczna bogini księżyca, której misją jest tworzenie
Imię Luna ma korzenie w rzymskiej mitologii - nosiła je bogini księżyca. To rzadkie i wyjątkowo spotykane w Polsce imię, również noszące wibrację liczby 3. Kobiety, którym je nadano, są ekstrawertyczkami i mają potrzebę do dzielenia się ze światem swoimi emocjami i przeżyciami. A co jest lepszym nośnikiem emocji niż sztuka? Luny dobrze wiedzą, że poprzez obrazy, muzykę czy fotografię mogą wyrazić to, co w nich drzemie. A są to zwykle wyjątkowe osobowości, które mają światu do przekazania naprawdę wiele.
Klara - twórcza i niepokorna numerologiczna 5
Nieskrępowana, wolna i twórcza - taka jest Klara. Jej imię ma wibrację liczby 5, związanej z kreacją i odwagą do tworzenia. Klara nie poddaje się konwenansom, a w sztuce szuka swojej własnej drogi. Nie zawsze od razu jest rozumiana, ale to jej nie przeszkadza - w końcu najwięksi artyści tego świata w większości przypadków zostali docenieni dopiero po śmierci! Klara może tworzyć muzykę, obrazy, rzeźby albo modę, a czasem… wszystko na raz! Jej wolny duch gna ją do odkrywania nowych ścieżek i próbowania nowych technik.
Z wibracją tego imienia wiąże się także dynamika i ruch - Klara nie lubi stać w miejscu i czekać na to, co przyniesie los. To artystka totalna, gotowa poświęcić sztuce życie i podążać tam, gdzie czeka natchnienie.
Aurelia - kreatywna i inspirująca numerologiczna 11
Imię Aurelia nosi w sobie aurę wyjątkowości, a do tego ma wibrację mistrzowskiej liczby 11, kojarzonej z inspiracją i duchowym przewodnictwem. Imię to rezonuje z pięknem, autentycznością i twórczą odwagą. Kobiety, które je noszą, są niezwykle utalentowane, ale nie tworzą dla samego tworzenia - ich sztuka ma nieść przesłanie, a działania mieć ideę.
Aurelie to inspiratorki - potrafią odkryć w drugiej osobie talent i zmotywować ją do pokazania go światu. Są także wizjonerkami - świetnie sprawdzają się na przykład w roli mecenasek sztuki czy trend-watcherek.
Zgodnie z numerologią, niektóre imiona mają większe predyspozycje do tworzenia i zauważania sztuki, ale czy do bycia artystką trzeba mieć określone cechy? By tworzyć wielką sztukę, z pewnością potrzebny jest talent, ale dostrzegania piękna i przenoszenia go na papier czy płótno można się także nauczyć.