Spis treści: Jakie zmiany czekają Monikę w październiku? Październik przyniesie Monice zmiany w wyglądzie Co będzie działo się z finansami Moniki w październiku? Monika i miłość w październiku - będzie wrzało!

Jakie zmiany czekają Monikę w październiku?

Październik w astrologii jest miesiącem przynoszącym zmiany. Choć wiele osób otula się szczelnym kokonem z kocyka i próbuje jakoś przetrwać do Bożego Narodzenia, energia gwiazd jest w październiku niewiarygodna. Ten jesienny miesiąc przyniesie zmiany kobietom noszącym imię Monika - powiew nowości odczują na wielu płaszczyznach życiowych. Będzie to też czas przemiany: zarówno tej zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Zmiany będą nadchodziły powoli, dając szansę na ich całkowitą akceptację. Monika będzie na nie gotowa. Kobieta o tym imieniu znana jest bowiem ze swojej wyjątkowej intuicji.

Październik przyniesie Monice zmiany w wyglądzie

Monika może poczuć w październiku nagłą potrzebę zmian w swoim wyglądzie. Nowy kolor włosów, zmiana makijażu, a może wymiana części garderoby? Ta chęć zmian zewnętrznych idzie w parze ze zmianami wewnętrznymi, dlatego nie warto się jej opierać. Ścięcie włosów czy wizyta w gabinecie kosmetycznym okażą się bardzo trafnymi decyzjami - Monika poczuje, że w tej nowej wersji jest gotowa stanąć oko w oko z wyzwaniami, które przynosi jej jesień. A tych jest niemało…

Co będzie działo się z finansami Moniki w październiku?

Październik przyniesie Monice pewne zmiany w finansach, ale… dopiero w drugiej połowie miesiąca. Wówczas na horyzoncie pojawią się ciekawe propozycje i kuszące obietnice. Monika, która z natury jest ostrożna i rozważna, powinna się im bacznie przyjrzeć, a potem skoczyć na głęboką wodę. Okaże się bowiem, że te nowe perspektywy przyniosą obfitość finansową i możliwości rozwoju.

Październik przyniesie Monice pewne zmiany 123RF/PICSEL

Czy od razu pójdą za tym pieniądze? Niekoniecznie - być może na pierwszą naprawdę okrągłą sumkę na koncie trzeba będzie chwilę poczekać.

Monika i miłość w październiku - będzie wrzało!

Gwiazdy szykują Monice także rewolucją uczuciową. W jej otoczeniu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumie swoje potrzeby i zacznie o nich mówić. Co najważniejsze, okaże się, że ta pozornie niewielka zmiana będzie kamykiem rozpoczynającym lawinę. Monika w końcu zakończy toksyczne relacje, które od lat jej nie służą i zrozumie, że nie liczy się jakość, ale ilość. Gdy w jej otoczeniu pojawi się ktoś przeciętny, przestanie szukać w nim na siłę zalet, ale w końcu spojrzy na niego trzeźwo. To pozwoli jej nawiązać zdrową, empatyczną i bliską relację z kimś najważniejszym - z samą sobą. Nauczy się spędzać czas sama i cieszyć swoim towarzystwem. Akceptacja i miłość do siebie zaprocentują już niedługo - będzie gotowa otworzyć się na wartościowe relacje z innymi.

Październik to dla wielu osób czas "hibernacji". Są jednak osoby, których życie właśnie teraz obróci się o 180 stopni. Gwiazdy szykują taką rewolucję między innymi dla kobiet o imieniu Monika! Mowa o tobie? Czeka cię więc jazda bez trzymanki!

"Ewa gotuje": Chłodnik ze szczawiu Polsat