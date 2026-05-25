Spis treści: Baran Byk Bliźnięta Rak Lew Panna Waga Skorpion Strzelec Koziorożec Wodnik Ryby

Baran

Zodiakalne Barany lubią snuć długofalowe plany, problem polega na tym, że często nie uwzględniają w nich drugiej połówki. Mało tego, lubią udawać, że nie zależy im na wiecznym związku, mają też zbyt dużo dumy, by o niego walczyć, gdy druga strona się poddaje.

Byk

Byk bywa trudnym partnerem, bo stale potrzebuje dowodów miłości i zapewnień, że jest absolutnie najważniejszy dla drugiej osoby. Zdarza się, że testuje partnera, co może być zbyt obciążające dla związku.

Bliźnięta

Osoby spod tego znaku zodiaku nie lubią skomplikowanych emocjonalnie spraw, często się wycofują, gdy pojawiają się problemy, np. zbyt przytłaczająca bliskość. Dlatego drugą osobę wolą długo trzymać na dystans, zanim naprawdę nie zaufają.

Rak

Raki często padają ofiarami własnych wyobrażeń i oczekiwań. Gdy się zakochują, ignorują wszystkie czerwone flagi i znaki ostrzegawcze. Nawet jeśli druga strona wprost komunikuje, że dla niej ten związek nie ma przyszłości, Rak z ufnością patrzy w przyszłość i wierzy, że uda mu się rozkochać w sobie drugą osobę.

Lew

Lew jest zajęty sobą i ważnymi sprawami, by walczyć o taki sobie związek. Albo jest idealnie, albo szkoda tracić czasu. Mimo to nie ma problemów z kolejnymi relacjami - jest tak atrakcyjny dla otoczenia, że przyciąga ludzi jak magnes.

Astrologowie są zgodni – znak zodiaku może wpłynąć na powodzenie małżeństwa 123RF/PICSEL

Panna

Panny cenią związek do momentu, gdy wszystko idzie gładko. Jeśli druga osoba z pewnych względów się oddala (np. ma problemy w pracy czy z własną rodziną), Panna może się wycofać. Tego typu oddalenie traktuje jako poważny kryzys w związku, którego nie da się naprawić.

Waga

Wagi cechuje ponadprzeciętna ostrożność - nie chcą urazić drugiej osoby, więc bywa, że oszukują samych siebie. Niestety brak szczerości i autentyczności jest prawdziwym wyzwaniem dla związku.

Skorpion

Związki Skorpionów bywają niezwykle burzliwe. Początkowo iskrzą od uczuć i namiętności, by szybko wygasnąć, gdy pojawią się pierwsze problemy. Nie bez przyczyny Skorpiony łatwo wycofują się z relacji.

Strzelec

Partnerstwo i poczucie odpowiedzialności za drugą osobę bywa przytłaczające dla Strzelców, które niezwykle cenią sobie niezależność. Dlatego zwykle robią to, co im się podoba, nie licząc się ze zdaniem partnera. Mało tego, zwykle to Strzelce jako pierwsze podejmują decyzję o rozstaniu.

Zodiakalny Wodnik nie potrzebuje romantycznych gestów ani randek 123RF/PICSEL

Koziorożec

Koziorożec to urodzony perfekcjonista, który na pierwszym miejscu stawia realizację ambicji i zawodowych wyzwań. Związki i uczucia schodzą u niego na dalszy plan i bywają dodatkiem do idealnego wizerunku.

Wodnik

Związek z Wodnikiem może być trudny, ponieważ to znak zodiaku, który preferuje spotkania towarzyskie w większym gronie. Dlatego tak trudno o romantyczne randki we dwoje. Wodnik miewa też problemy z okazywaniem uczuć, unika gestów, które dla większości par są normą.

Ryby

Ryby, jako jeden z wrażliwszych znaków zodiaku, oczekują od związku "pojednania dusz". Dlatego nie rozumieją i nie akceptują, że partner nie czyta w ich myślach i nie zaspokaja ich największych potrzeb.

