Mężczyzna o tym imieniu uparcie stoi przy swoim, a jednocześnie szanuje zdanie innych

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Jest indywidualistą, ale nie lubi samotności. Ceni sobie ludzi, którzy gromadzą się wokół jego osoby. Umie słuchać ich potrzeb i jest świetnym partnerem zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Jakimi wartościami kieruje się w życiu Hieronim i co sprawia, że zyskuje dodatkowe siły i moce do działania?

Jest indywidualistą, ale nie lubi samotności. Ceni sobie ludzi, którzy gromadzą się wokół jego osoby. Umie słuchać ich potrzeb i jest świetnym partnerem zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Jakimi wartościami kieruje się w życiu Hieronim?
Co mówi o tobie twoje imię?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Hieronim
  2. Popularność imienia Hieronim w Polsce
  3. Kiedy Hieronim obchodzi imieniny?
  4. Hieronim - zdrobnienia imienia
  5. Numerologia i cechy osób o imieniu Hieronim
  6. Znane osoby o imieniu Hieronim
  7. Hieronim - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Hieronim

Hieronim to męskie imię pochodzenia greckiego. Powstało z połączenia słów święte i imię.

Popularność imienia Hieronim w Polsce

Imię Hieronim jest w Polsce rzadko stosowane. Rocznie rodzi się około 15 chłopców, którym rodzice nadają je po narodzinach.

Kiedy Hieronim obchodzi imieniny?

Mężczyzna o imieniu Hieronim może obchodzić imieniny w jednym z wybranych dni w roku - 8 lutego, 3 marca, 20 lipca, 30 września, 6 listopada, 4 grudnia lub 11 grudnia.

Hieronim - zdrobnienia imienia

W jaki sposób można zwracać się do Hieronima? Do najpopularniejszych zdrobnień należą:

  • Hierek,
  • Hirek,
  • Hireczek,
  • Hirunio,
  • Hieronimek,
  • Nimek.
Co mówi o tobie twoje imię?123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Hieronim

Hieronim bywa uparty i oddany tradycjom. Szanuje kodeks moralny, lubi dobrobyt i możliwość otaczania się różnymi dobrami materialnymi. Mimo tego ceni sobie również kontakt z naturą i często spędza czas na jej łonie. Nowe doświadczenia napędzają go do działania. Jest otwarty na kontakt z innymi ludźmi, szanuje ich zdanie i bierze pod uwagę emocje rozmówców. To świetny partner nie tylko na wieczorne wyjścia ze znajomymi, ale również w związkach i zawodowych wyzwaniach.

Hieronim jest numerologiczną jedynką. To indywidualista, zdobywca, który sięga po swoje, szanując jednocześnie zdanie i potrzeby otoczenia. Zdarza się, że podchodzi do życia zbyt lekkomyślnie, nie zważając na późniejsze konsekwencje.

Znane osoby o imieniu Hieronim

W historii Polski i świata pojawiło się wielu znanych Hieronimów. Wśród nich znaleźli się:

  • Hieronim Bosch - niderlandzki malarz,
  • Hieronim Canavesi - włoski rzeźbiarz, nadworny artysta Zygmunta Augusta,
  • Hieronim Barczak - polski piłkarz,
  • Hieronim Blaszyński - poseł na Sejm PRL,
  • Hieronim Derdowski - poeta kaszubski, działacz polonijny,
  • Hieronim Durski - polski pedagog i działacz polonijny,
  • Hieronim Grala - polski historyk, dyplomata,
  • Hieronim Kaliński - polski poeta klasycystyczny,
  • Hieronim Konieczka - polski aktor teatralny,
  • Hieronim Neumann - polski reżyser, scenarzysta,
  • Hieronim Hirek Wrona - polski dziennikarz muzyczny,
  • Hieronim Żuczkowski - polski śpiewak klasyczny, aktor teatralny.

Hieronim - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Imię Hieronim definiuje również wybory zawodowe mężczyzn. Ci, którzy otrzymają je przy narodzinach, najczęściej wiążą swoją przyszłość z pracą w wojsku, w służbach pomocniczych czy w ochronie zdrowia.

Szczęśliwym kamieniem dla Hieronima jest kryształ górski. Nad jego życiowym powodzeniem czuwają zaś Słońce i Mars.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Hieronim&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim

