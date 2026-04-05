Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Hieronim Popularność imienia Hieronim w Polsce Kiedy Hieronim obchodzi imieniny? Hieronim - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Hieronim Znane osoby o imieniu Hieronim Hieronim - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Hieronim

Hieronim to męskie imię pochodzenia greckiego. Powstało z połączenia słów święte i imię.

Popularność imienia Hieronim w Polsce

Imię Hieronim jest w Polsce rzadko stosowane. Rocznie rodzi się około 15 chłopców, którym rodzice nadają je po narodzinach.

Kiedy Hieronim obchodzi imieniny?

Mężczyzna o imieniu Hieronim może obchodzić imieniny w jednym z wybranych dni w roku - 8 lutego, 3 marca, 20 lipca, 30 września, 6 listopada, 4 grudnia lub 11 grudnia.

Hieronim - zdrobnienia imienia

W jaki sposób można zwracać się do Hieronima? Do najpopularniejszych zdrobnień należą:

Hierek,

Hirek,

Hireczek,

Hirunio,

Hieronimek,

Nimek.

Numerologia i cechy osób o imieniu Hieronim

Hieronim bywa uparty i oddany tradycjom. Szanuje kodeks moralny, lubi dobrobyt i możliwość otaczania się różnymi dobrami materialnymi. Mimo tego ceni sobie również kontakt z naturą i często spędza czas na jej łonie. Nowe doświadczenia napędzają go do działania. Jest otwarty na kontakt z innymi ludźmi, szanuje ich zdanie i bierze pod uwagę emocje rozmówców. To świetny partner nie tylko na wieczorne wyjścia ze znajomymi, ale również w związkach i zawodowych wyzwaniach.

Hieronim jest numerologiczną jedynką. To indywidualista, zdobywca, który sięga po swoje, szanując jednocześnie zdanie i potrzeby otoczenia. Zdarza się, że podchodzi do życia zbyt lekkomyślnie, nie zważając na późniejsze konsekwencje.

Znane osoby o imieniu Hieronim

W historii Polski i świata pojawiło się wielu znanych Hieronimów. Wśród nich znaleźli się:

Hieronim Bosch - niderlandzki malarz,

Hieronim Canavesi - włoski rzeźbiarz, nadworny artysta Zygmunta Augusta,

Hieronim Barczak - polski piłkarz,

Hieronim Blaszyński - poseł na Sejm PRL,

Hieronim Derdowski - poeta kaszubski, działacz polonijny,

Hieronim Durski - polski pedagog i działacz polonijny,

Hieronim Grala - polski historyk, dyplomata,

Hieronim Kaliński - polski poeta klasycystyczny,

Hieronim Konieczka - polski aktor teatralny,

Hieronim Neumann - polski reżyser, scenarzysta,

Hieronim Hirek Wrona - polski dziennikarz muzyczny,

Hieronim Żuczkowski - polski śpiewak klasyczny, aktor teatralny.

Hieronim - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Imię Hieronim definiuje również wybory zawodowe mężczyzn. Ci, którzy otrzymają je przy narodzinach, najczęściej wiążą swoją przyszłość z pracą w wojsku, w służbach pomocniczych czy w ochronie zdrowia.

Szczęśliwym kamieniem dla Hieronima jest kryształ górski. Nad jego życiowym powodzeniem czuwają zaś Słońce i Mars.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Hieronim&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim

