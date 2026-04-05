Mężczyzna o tym imieniu uparcie stoi przy swoim, a jednocześnie szanuje zdanie innych
Jest indywidualistą, ale nie lubi samotności. Ceni sobie ludzi, którzy gromadzą się wokół jego osoby. Umie słuchać ich potrzeb i jest świetnym partnerem zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Jakimi wartościami kieruje się w życiu Hieronim i co sprawia, że zyskuje dodatkowe siły i moce do działania?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Hieronim
- Popularność imienia Hieronim w Polsce
- Kiedy Hieronim obchodzi imieniny?
- Hieronim - zdrobnienia imienia
- Numerologia i cechy osób o imieniu Hieronim
- Znane osoby o imieniu Hieronim
- Hieronim - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Hieronim
Hieronim to męskie imię pochodzenia greckiego. Powstało z połączenia słów święte i imię.
Popularność imienia Hieronim w Polsce
Imię Hieronim jest w Polsce rzadko stosowane. Rocznie rodzi się około 15 chłopców, którym rodzice nadają je po narodzinach.
Kiedy Hieronim obchodzi imieniny?
Mężczyzna o imieniu Hieronim może obchodzić imieniny w jednym z wybranych dni w roku - 8 lutego, 3 marca, 20 lipca, 30 września, 6 listopada, 4 grudnia lub 11 grudnia.
Hieronim - zdrobnienia imienia
W jaki sposób można zwracać się do Hieronima? Do najpopularniejszych zdrobnień należą:
- Hierek,
- Hirek,
- Hireczek,
- Hirunio,
- Hieronimek,
- Nimek.
Numerologia i cechy osób o imieniu Hieronim
Hieronim bywa uparty i oddany tradycjom. Szanuje kodeks moralny, lubi dobrobyt i możliwość otaczania się różnymi dobrami materialnymi. Mimo tego ceni sobie również kontakt z naturą i często spędza czas na jej łonie. Nowe doświadczenia napędzają go do działania. Jest otwarty na kontakt z innymi ludźmi, szanuje ich zdanie i bierze pod uwagę emocje rozmówców. To świetny partner nie tylko na wieczorne wyjścia ze znajomymi, ale również w związkach i zawodowych wyzwaniach.
Hieronim jest numerologiczną jedynką. To indywidualista, zdobywca, który sięga po swoje, szanując jednocześnie zdanie i potrzeby otoczenia. Zdarza się, że podchodzi do życia zbyt lekkomyślnie, nie zważając na późniejsze konsekwencje.
Znane osoby o imieniu Hieronim
W historii Polski i świata pojawiło się wielu znanych Hieronimów. Wśród nich znaleźli się:
- Hieronim Bosch - niderlandzki malarz,
- Hieronim Canavesi - włoski rzeźbiarz, nadworny artysta Zygmunta Augusta,
- Hieronim Barczak - polski piłkarz,
- Hieronim Blaszyński - poseł na Sejm PRL,
- Hieronim Derdowski - poeta kaszubski, działacz polonijny,
- Hieronim Durski - polski pedagog i działacz polonijny,
- Hieronim Grala - polski historyk, dyplomata,
- Hieronim Kaliński - polski poeta klasycystyczny,
- Hieronim Konieczka - polski aktor teatralny,
- Hieronim Neumann - polski reżyser, scenarzysta,
- Hieronim Hirek Wrona - polski dziennikarz muzyczny,
- Hieronim Żuczkowski - polski śpiewak klasyczny, aktor teatralny.
Hieronim - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Imię Hieronim definiuje również wybory zawodowe mężczyzn. Ci, którzy otrzymają je przy narodzinach, najczęściej wiążą swoją przyszłość z pracą w wojsku, w służbach pomocniczych czy w ochronie zdrowia.
Szczęśliwym kamieniem dla Hieronima jest kryształ górski. Nad jego życiowym powodzeniem czuwają zaś Słońce i Mars.
Źródła:
1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Hieronim&sort=
2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim