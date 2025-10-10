Mężczyzna o tym imieniu zawsze dotrzymuje słowa. Ma wielkie serce
Mężczyzna o imieniu Mateusz to prawdziwy wzór do naśladowania. Zawsze dotrzymuje słowa i można na nim polegać w każdej sytuacji. Jaki jest w życiu prywatnym i co można powiedzieć o jego pracy zawodowej? Sprawdź, co wyróżnia Mateusza!
Spis treści:
- Mateusz - pochodzenie i znaczenie imienia
- Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Mateusz?
- Mateusz - idealny zawód dla tej numerologicznej szóstki
- Mateusz - popularność imienia w Polsce
- Kiedy są imieniny Mateusza?
- Jak można zdrabniać imię Mateusz?
- Znani mężczyźni o imieniu Mateusz
Mateusz - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię Mateusz ma biblijne korzenie. Pochodzi z języka hebrajskiego od słowa Mattan lub Matanjah, co oznacza "dar Boży" lub "dar od Jahwe". Imię to nosił jeden z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, św. Mateusz Ewangelista.
Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Mateusz?
Mężczyźni o imieniu Mateusz mają wielkie serce. Są pełni życzliwości i szlachetności, co przejawia się w codziennych działaniach. Zawsze chętni do niesienia pomocy, stają się wsparciem dla bliskich. Na wyróżnienie zasługują też odpowiedzialność i uczciwość, które budzą zaufanie. Cenią tradycyjne wartości, takie jak lojalność, rodzinna i przyjaźń.
Jednak Mateusze to nie tylko osoby o wielkim sercu - są również ambitni i zdeterminowani, szczególnie w sferze zawodowej. Dążą do sukcesu, stawiając przed sobą wysokie cele, które realizują z zaangażowaniem i wytrwałością. Nie poddają się, gdy los rzuca im kłody pod nogi. Wrodzona inteligencja i bystrość pozwalają im szybko przyswajać nowe informacje. Te cechy chwalą szczególnie w pracy.
W życiu prywatnym Mateusze wyróżniają się jako kochający mężowie i ojcowie. Z troską i oddaniem dbają o rodzinę. Niezależnie od sytuacji starają się zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i harmonii.
Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku
Mateusz - idealny zawód dla tej numerologicznej szóstki
Mateusz (numerologiczna szóstka) świetnie sprawdzi się w zawodach związanych ze sztuką, mediami lub rozrywką. Może również odnaleźć spełnienie w roli nauczyciela, trenera lub sprzedawcy. Ważne jest, aby jego praca była dynamiczna i dawała możliwość wyrażania siebie.
Mateusz - popularność imienia w Polsce
Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Mateusz nosiło 377011 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 376449 (31 stycznia 2023) i 375489 (24 stycznia 2022).
W I połowie 2024 roku nadano je 385 razy. Natomiast w 2023 - 900. Największe zainteresowanie imieniem Mateusz odnotowano w województwach: mazowieckim (161), śląskim (134) i wielkopolskim (77). Najrzadziej wybierano je w lubuskim - tam nadano je 11 razy.
Kiedy są imieniny Mateusza?
Imieniny Mateusza wypadają 22 stycznia, 21 września, 7 października, 13 listopada i 25 grudnia.
Jak można zdrabniać imię Mateusz?
Znajomi i rodzina zwracają się do Mateusza zdrobniale: Mateuszek, Mati, Matek lub Mateo.
Znani mężczyźni o imieniu Mateusz
Wśród znanych Mateuszów pojawiają się następujące nazwiska:
- Mateusz Borek - komentator sportowy,
- Mateusz Damięcki - polski aktor,
- Mateusz Janicki - aktor.
źródła:
Lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 19.01.2024 - imię pierwsze
Lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 31.01.2023 - imię pierwsze
Lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 24.01.2022 - imię pierwsze
Imiona nadane dzieciom w Polsce w I połowie 2024 r. - imię pierwsze
Imiona męskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. - imię pierwsze
Imiona męskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. wg województw - imię pierwsze