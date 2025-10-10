Spis treści: Mateusz - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Mateusz? Mateusz - idealny zawód dla tej numerologicznej szóstki Mateusz - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Mateusza? Jak można zdrabniać imię Mateusz? Znani mężczyźni o imieniu Mateusz

Mateusz - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Mateusz ma biblijne korzenie. Pochodzi z języka hebrajskiego od słowa Mattan lub Matanjah, co oznacza "dar Boży" lub "dar od Jahwe". Imię to nosił jeden z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, św. Mateusz Ewangelista.

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Mateusz?

Mężczyźni o imieniu Mateusz mają wielkie serce. Są pełni życzliwości i szlachetności, co przejawia się w codziennych działaniach. Zawsze chętni do niesienia pomocy, stają się wsparciem dla bliskich. Na wyróżnienie zasługują też odpowiedzialność i uczciwość, które budzą zaufanie. Cenią tradycyjne wartości, takie jak lojalność, rodzinna i przyjaźń.

Jednak Mateusze to nie tylko osoby o wielkim sercu - są również ambitni i zdeterminowani, szczególnie w sferze zawodowej. Dążą do sukcesu, stawiając przed sobą wysokie cele, które realizują z zaangażowaniem i wytrwałością. Nie poddają się, gdy los rzuca im kłody pod nogi. Wrodzona inteligencja i bystrość pozwalają im szybko przyswajać nowe informacje. Te cechy chwalą szczególnie w pracy.

W życiu prywatnym Mateusze wyróżniają się jako kochający mężowie i ojcowie. Z troską i oddaniem dbają o rodzinę. Niezależnie od sytuacji starają się zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i harmonii.

Mateusz - idealny zawód dla tej numerologicznej szóstki

Mateusz (numerologiczna szóstka) świetnie sprawdzi się w zawodach związanych ze sztuką, mediami lub rozrywką. Może również odnaleźć spełnienie w roli nauczyciela, trenera lub sprzedawcy. Ważne jest, aby jego praca była dynamiczna i dawała możliwość wyrażania siebie.

Mateusz - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Mateusz nosiło 377011 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 376449 (31 stycznia 2023) i 375489 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 roku nadano je 385 razy. Natomiast w 2023 - 900. Największe zainteresowanie imieniem Mateusz odnotowano w województwach: mazowieckim (161), śląskim (134) i wielkopolskim (77). Najrzadziej wybierano je w lubuskim - tam nadano je 11 razy.

Kiedy są imieniny Mateusza?

Imieniny Mateusza wypadają 22 stycznia, 21 września, 7 października, 13 listopada i 25 grudnia.

Jak można zdrabniać imię Mateusz?

Znajomi i rodzina zwracają się do Mateusza zdrobniale: Mateuszek, Mati, Matek lub Mateo.

Znani mężczyźni o imieniu Mateusz

Wśród znanych Mateuszów pojawiają się następujące nazwiska:

Mateusz Borek - komentator sportowy,

Mateusz Damięcki - polski aktor,

Mateusz Janicki - aktor.

