Co przyniesie sobota, 27 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych pamiętaj, że pieniądze, tytuły i przedmioty mają służyć tobie, a nie ty im. Stawiaj kontakty z ludźmi wyżej niż stan posiadania. Oczywiście dach nad głową i chleb na stole to podstawy, z których nie warto rezygnować. Wszystko inne jest jednak doraźne. W finansach przeciwstaw się naciągaczom, nie wierz w "okazję jedną na milion".

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta Mag

W życiu prywatnym nadchodzi NOWE. Może się to wiązać z poznaniem kogoś lub z rozpoczęciem kolejnego rozdziału w istniejącym związku. Otoczenie może oczekiwać od ciebie inicjatywy, wiele oczu skupia się właśnie na tobie. Udawaj pewność siebie, aż przyjdzie ona naturalnie. W finansach możliwa będzie przeprowadzka. Musisz przewodzić przedsięwzięciu, nadzorować je.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z osobą marzycielską, a zapewne i twój skryty sen się spełni! Niebo pojawia się i na Ziemi, a miłość z wzajemnością jest jednym z jego błogosławieństw. Nie liczy się wiek, gdy pojawia się ktoś, kto potrafi zamienić każdy dzień w przygodę. W finansach możesz się oswobodzić, wyrzec czegoś, co dawało prestiż, ale nakładało ograniczenia.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta 4 Buław

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z osobą butną, mającą rozdęte ego. Dobrze jest wierzyć w siebie, ale trzeba znać też swoje granice. Ktoś, kto sądzi, że nie popełnia błędów, tak naprawdę nie daje sobie do nich prawa. Miej dla siebie wyrozumiałość, a przyjdzie też zaufanie. W finansach warto zacząć oszczędzać. Nie zapożyczaj się, żeby tylko zrobić wrażenie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Król Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą, która wiele osiągnęła dzięki rozsądkowi oraz ostrożności. Ten ktoś nie angażuje się łatwo, ale potrafi być dobrym przyjacielem, a jego rady są cenne. W finansach możesz znaleźć się w miejscu lub u boku kogoś, kto uwolni cię od zmartwień. Jego zalecenia czy też pomoc okażą się wręcz opatrznościowe.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Królowa Buław

W życiu osobistym możesz doświadczyć jakiegoś przymusu z powodu kobiety. Być może krewna lub bliska znajoma potrzebuje pomocy, a ta z kolei koliduje z twoimi planami. Uważaj, z kim się zadajesz, bo czyjaś zła reputacja może wpłynąć i na ciebie. Ludzie nie zawsze są sprawiedliwi i stosują odpowiedzialność zbiorową. W finansach nie podpadnij kobiecie na stanowisku.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta 3 Buław

W życiu osobistym unikaj śmiałych projektów, które nie mają oparcia w rzeczywistości. To fakt, że trzeba marzyć ambitnie, lecz do wielkiego celu prowadzą tysiące małych, starannie zaplanowanych kroczków. W finansach nie wdawaj się w dyskusję, po której pozostałby niesmak i nieufność. Jeśli ktoś poprosi cię o przysługę, dobrze się zastanów.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta 9 Denarów

W życiu osobistym możesz zetknąć się z kimś zapobiegliwym, kto dużo i konstruktywnie myśli o przyszłości. W grę wchodzą rozmowy o ubezpieczeniu na życie, lokacie, pomnożeniu oszczędności. W finansach możesz zdobyć pieniądze, wykonując zadania wymagające ścisłej specjalizacji lub rzadkich umiejętności. Ważne są też zdolności interpersonalne.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Królowa Kielichów

W życiu osobistym możesz mieć kontakt z kimś, kto niby jest bardzo sympatyczny i przystępny, ale tak naprawdę chowa się przed ludźmi. Może mieć tamta osoba przeświadczenie, że nic od niej nie zależy, a szuka partnerstwa, w którym mogłaby się podporządkować. W finansach możesz piąć się po szczeblach kariery dzięki wsparciu życzliwej urzędniczki.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta 5 Kielichów

W relacjach prywatnych może cię teraz nawiedzić niepokój, nieprzyjemne przeczucia. Część z nich zapewne się sprawdzi, ale pamiętaj, że strach ma wielkie oczy. Postrzegaj rzeczy takimi, jakie są, a nie przez pryzmat rozczarowania. W finansach ktoś generuje negatywną atmosferę, zarządza "przez kryzys", może nawet wywierać psychiczną presję. Trzeba się do tego zdystansować.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Umiarkowanie

W życiu prywatnym widać początek pozytywnych zmian. Jeśli przechodzisz trudny okres, to trzeba uzbroić się w cierpliwość. Dobro przyjdzie do ciebie po trochu, małymi kroczkami. W finansach trzeba działać taktownie, rozmowy musisz prowadzić delikatnie. Wiele zyskasz, dowodząc zręczności, udolnie pośrednicząc między zwaśnionymi stronami.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

