Co przyniesie poniedziałek, 19 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta 5 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie niestety rozstanie, rozczarowanie. Ktoś jednoznacznie pokaże, że nie jest dla viebie odpowiedni, a wtedy trzeba przyjąć to do wiadomości. Nie ma co szukać usprawiedliwień ani karmić nadziei. W finansach uważaj, by czegoś niechcący nie zniszczyć, nie opóźnić. Uważnie obserwuj otoczenie, nie skupiaj się na sobie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Cesarzowa

W życiu prywatnym możesz trafić na osobę, przy której rozkwitniesz. Widać totalne porozumienie umysłów i ciał. Jeśli jesteś w związku, którego nie chcesz kończyć, to masz wielkie szanse na renesans namiętności, ciążę. W finansach skup się na kwestiach praktycznych, stosuj oszczędne rozwiązania, nie marnuj resztek, stwórz z nich coś unikalnego do sprzedania.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 5 Mieczy

W życiu prywatnym miej się na baczności, bo ktoś nie jest tobie przyjazny i nie przebiera do tego w środkach. Co go skłania do agresji? A czy to ważne? Niektórzy ludzie nie potrzebują powodu - wystarczy im pretekst, wymówka dla uwolnienia jadu. Nie bierz na siebie cudzych frustracji. W finansach pilnuj, by złość, uraza, wrogość nie przeszkodziły interesom.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Królowa Denarów

W kwestiach uczuciowych możliwe będzie macierzyństwo lub opieka nad dzieckiem czy zwierzęciem. Ktoś może zwrócić się do ciebie po radę, emocjonalne wsparcie. Okaż życzliwość, ale nie wzbraniaj się od powiedzenia każdej prawdy, jeśli uznasz ją za korzystną dla rozmówcy. W finansach możesz nawiązać dobrą współpracę z życzliwą, poukładaną kobietą.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 10 Kielichów

W życiu prywatnym możliwy będzie koniec rozterek uczuciowych lub przynajmniej czasowe ukojenie serca. Słowa, na które czekasz, mogą paść z całkiem niespodziewanej strony. Kochamy w ludziach swoje nadzieje i wyobrażenia, ale największe spełnienie przychodzi, kiedy zachwyci nas w kimś coś, czego nie braliśmy pod uwagę. W finansach możliwa korzystna umowa.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 4 Buław

W życiu prywatnym możliwe będzie porozumienie się, skonsolidowanie relacji. Jeśli jesteś w związku, zapewne zostanie ci przedstawiona rodzina drugiej połówki lub Jej najbliżsi znajomi. W finansach może dojść do podpisania umowy, zawarcia przymierza, wejścia w spółkę. Warunkiem jest chęć wspólnego budowania, tworzenia dobrej atmosfery.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Słońce

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z osobą życzliwą, której czas nauczył nie przejmować się drobiazgami i zawsze ustawiać się twarzą do słońca. Jutro jeszcze nie istnieje, a wczoraj już nie ma. Tu i teraz to twoje realia, więc szukaj tych, co potrafią się nimi cieszyć. W finansach możliwa będzie współpraca z ośrodkiem rehabilitacyjnym lub treningowym.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Król Mieczy

W życiu prywatnym możesz trafić na osobę bardzo prawdomówną, która tego samego będzie oczekiwała od ciebie. Szczerość może złagodzić złe wrażenie, nieco osłabić gniew po przyznaniu się do błędu. W finansach możliwa będzie rozmowa z człowiekiem pracującym w mundurze, skorzystanie z jego fachowej porady, spisane zeznanie, list, dowód.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 3 Denarów

W życiu prywatnym możesz osiągnąć teraz błogostan, o ile znajdziesz kogoś, z kim podzielisz pasje oraz cele. Wspólne przedsięwzięcie okazałoby się znacznie silniejszym spoiwem niż namiętność. Może też zajść konieczność podporządkowania się silniejszej jednostce. W finansach wykorzystaj dobrą atmosferę w miejscu pracy i pozytywną opinię o tobie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta 4 Mieczy

W życiu prywatnym pewne kwestie mogą rozwiązać się bez twojej interwencji. Nie szarp się z czymś, na co nie masz obecnie większego wpływu. Stracisz nerwy i czas, a przecież dobra energia przyda ci się na przyszłość. W finansach nie ma dobrego czasu na odważne inwestycje i spektakularne zmiany. Lepiej wycofać się ze zobowiązań, pomyśleć o urlopie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 2 Buław

W życiu prywatnym nastał czas szukania nowych wyzwań. To, co masz, powoli przestaje cię cieszyć. To normalne. Przyzwyczajenie zamienia się nieuchronnie w nudę, a gdy relacje lub rzeczy spełniły swoją rolę, trzeba wyznaczyć im nowe cele lub… odejść. W finansach przemyśl, czy obecne miejsce umożliwia ci rozwój? Trzeba czasem wyjść ze strefy komfortu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 10 Buław

W życiu prywatnym nie będzie łatwej drogi. Twój cel jest zbyt ambitny lub jeszcze nie jest odpowiedni czas, by go osiągnąć. Uzbrój się w cierpliwość, nie wymagaj zbyt wiele od siebie, aby się nie frustrować. W finansach potrzebna będzie pomoc innych ludzi lub technologii, by zrealizować plan. Nie ma co liczyć teraz na łut szczęścia. Zbieraj siły.

