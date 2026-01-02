Co przyniesie sobota, 3 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Królowa Buław

W życiu prywatnym możesz mieć udane kontakty z kobietą, która potrafi korzystać z życia, a jest przy tym przyjazna, pozbawiona kompleksów, chętna do pomocy. Możesz się od niej wiele nauczyć, jeśli też przymkniesz oko na parę spraw. W finansach możliwy będzie sukces dzięki współpracy z kobietą, która działa nieszablonowo i ma posłuch w otoczeniu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 2 Kielichów

W życiu prywatnym może dojść do zgody, zażegnania konfliktu lub… do poznania osoby, która okaże się tobie bliska niczym stary, dobry przyjaciel. Niewykluczone jest zresztą zamienienie wieloletniego druha w ukochanego. W finansach możliwa okaże się współpraca z człowiekiem utalentowanym, którego miłość popycha do rozszerzania talentu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 6 Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto łatwo się nie poddaje lub - jeśli trafisz gorzej - nie rozumie słowa "nie". Niektórzy nie wiedzą, czego chcą, za to inni trzymają się tego aż za bardzo. W finansach nie opieraj się na ogranych schematach, starych rozwiązaniach. Nieszablonowe myślenie w dłuższej perspektywie przyniesie tobie znaczące korzyści.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Cesarz

W życiu prywatnym trzeba będzie roztoczyć nad kimś opiekę, bronić go. Nie zawsze mamy luksus okazywania emocji. Ktoś nie powinien widzieć twojego gniewu ani zażenowania. Problemy są po to, by je rozwiązywać. Nie przejmuj się wyzwaniami, tylko ciesz się sposobnością wykazania się, sprawdzenia swoich sił. Przebywaj w miejscach solidnych, o długiej tradycji.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Rycerz Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą praktyczną, pracowitą, twardo stąpającą po ziemi. Człowiek ten nie składa zapierających dech obietnic i nie czyni płomiennych wyznań. Jego oddanie objawia się poprzez pracę, akty życzliwości. W finansach ktoś będzie oczekiwał od ciebie wywiązania się z obowiązku i nie należy tego zaniedbywać.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Giermek Denarów

W życiu prywatnym możesz otrzymać dobre wieści dotyczące ważnej sprawy. Trafisz zapewne na osobę zaangażowaną we wszystko, co robi, gotową do poświęceń. Ktoś będzie oczekiwał od ciebie precyzyjnego wyznaczenia wspólnych celów. W finansach celuj w schludności i pracowitości. Chwilowo to właśnie te zalety będą ważniejsze niż dobre pomysły.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta 8 Mieczy

W życiu osobistym przydatny może się okazać rachunek sumienia. Pamiętaj przy tym, że najwyższą formą miłość jest przebaczenie. Daruj sobie winy, obiecaj poprawę i otocz się od teraz miłością. Nawiąż kontakt z ludźmi, którzy kibicują do pozytywnej zmiany, zamiast besztać za błędy. W finansach wcześniejsze inwestycje mogą przynieść plon, czas rozglądać się za pracą.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Giermek Kielichów

W kwestiach prywatnych możesz otrzymać dobrą wiadomość związaną z rodziną. W grę wchodzi zaproszenie na ślub, chrzciny, urodziny. Jeśli ktoś bliski miał zmartwienie lub źle się czuł, to nadchodzące raporty zabrzmią optymistycznie. W finansach zamknij uszy na pochlebstwa, a otwórz oczy na to, co się dzieje. Mówienie kosztuje niewiele. Liczy się realny wysiłek.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Rycerz Mieczy

W życiu osobistym możesz zetknąć się z osobą nowoczesną i śmiałą, która nie boi się wygłaszać swoich opinii. Jeśli i ty masz takie tendencje, to wiele osób bardzo cię za to podziwia. Uważaj tylko, żeby ich zbytnio nie onieśmielić. W finansach pamiętaj, że masz przed sobą długą drogę i nie możesz natychmiast zużyć wszystkich środków. Postępuj powoli i rozważnie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta Kochankowie

W życiu prywatnym możesz skłonić ku sobie ludzi, oferując im przyjazną atmosferę, bezpieczne miejsce, w którym można dać upust swoim emocjom. Spotkania intelektualne mogą przerodzić się w namiętność. W finansach wystrzegaj się wybierania wyłącznie na podstawie sympatii czy atrakcyjności. Zimna kalkulacja bywa niekiedy dużo bardziej opłacalna.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Cesarz

W życiu prywatnym potrzebna będzie wytrwałość. Masz swój cel, nie możesz się przed niczym cofnąć. Być może z czasem zmodyfikujesz plany, ale teraz trzeba pokazać sobie oraz innym, że wiesz, co to jest żelazna konsekwencja. W finansach musisz postawić na zdrowy rozsądek, wybierać opcje, które dadzą ci prestiż oraz możliwość rozwoju w dłuższej perspektywie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba będzie skupić się na sprawach mocno przyziemnych. Najpiękniejszym okazaniem miłości może być… wyrzucenie śmieci bez przypominania, posprzątanie za szafą lub pamiętanie o kupieniu chleba. W finansach licz przede wszystkim na siebie, na własny spryt i fundusze. Nie pożyczaj nikomu pieniędzy, osobiście nadzoruj ich przepływ.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL