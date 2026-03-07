Może oznaczać kruka lub wronę. Mężczyzna o tym imieniu ma niesamowitą osobowość

Wśród wielu popularnych imion trafiają się perełki, które intrygują znaczeniem. Roch to imię rzadkie i oryginalne, które może być tłumaczone jako kruk lub wrona. Jak przekłada się na charakter? Sprawdź, jacy są Rochowie i co ich wyróżnia!

Męskie imię Roch może oznaczać kruka lub wronę. Mężczyzna o tym imieniu ma niesamowitą osobowość
Mężczyzn o tym rzadkim imieniu wyróżnia niezwykła osobowość.thonai123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Roch - pochodzenie i znaczenie imienia
  2. Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Roch?
  3. Roch - idealny zawód dla tej numerologicznej ósemki
  4. Roch - popularność imienia w Polsce
  5. Kiedy są imieniny Rocha?
  6. Jak można zdrabniać imię Roch?
  7. Znani mężczyźni o imieniu Roch

Roch - pochodzenie i znaczenie imienia

Roch to imię pochodzenia germańskiego. Może pochodzić od germańskiego hrok, co oznacza "kruk" lub "wrona". Ptaki te są kojarzone z mądrością, inteligencją i tajemniczością. To nadaje imieniu dodatkowego znaczenia oraz wpływa na osobowość mężczyzn, którzy je noszą.

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Roch?

Rochowie to mężczyźni, którzy nie boją się wyzwań. Z wielką determinacją dążą do celu, nie zważając na przeciwności losu. Są ambitni i pracowici, a to sprawia, że osiągają liczne sukcesy w życiu zawodowym. Nie spoczywają jednak na laurach - ciągle poszukują nowych możliwości rozwoju i samorealizacji.

Panowie o tym imieniu lubią spędzać czas z ludźmi, łatwo nawiązują kontakty i zawsze służą dobrą radą. To urodzeni ekstrawertycy! Cechuje ich optymizm i poczucie humoru, dzięki czemu wnoszą pozytywną energię do każdego towarzystwa. Warto też podkreślić, że Rochowie są serdeczni i empatyczni, potrafią wczuć się w sytuację innych i zaoferować wsparcie.

Odwzajemniają lojalność i oddanie wobec bliskich. Zawsze służą dobrą radą i gotowością do wielu poświęceń dla rodziny i przyjaciół. Rochowie są również romantykami. Bez proszenia potrafią okazać uczucia i umiejętnie tworzą w związku atmosferę pełną miłości i zaufania.

Starszy mężczyzna z siwą brodą i wąsami uśmiecha się, ma na głowie beżowy kapelusz, ubrany jest w jasną koszulkę, tło rozmyte i neutralne.
Jaki wpływ ma na ciebie twoje imię?123RF/PICSEL

Roch - idealny zawód dla tej numerologicznej ósemki

Roch jako numerologiczna ósemka sprawdzi się w zawodach, w których może pomagać innym i służyć społeczeństwu. Profesje takie jak lekarz, pielęgniarz czy terapeuta uzależnień będą źródłem satysfakcji. Panowie o tym imieniu mogą również odnaleźć się w artystycznych profesjach, takich jak praca z drewnem lub aktorstwo.

Roch - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Roch nosiło 1358 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 1342 (31 stycznia 2023) i 1304 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 roku nadano je 22 razy. Natomiast w 2023 roku - 27. Największe zainteresowanie imieniem Roch odnotowano w województwie mazowieckim (7).

    Kiedy są imieniny Rocha?

    Imieniny Rocha wypadają 16 sierpnia i 17 listopada.

    Jak można zdrabniać imię Roch?

    Bliscy zwracają się do Rocha zdrobniale: Rochuś, Rochcio, Roszek lub Rochu.

    Znani mężczyźni o imieniu Roch

    Choć nie jest to imię bardzo popularne, to na świecie można spotkać kilka znanych osób, którym je nadano (lub odpowiednik w innych językach). W Polsce znany jest m.in. aktor Roch Siemianowski. W innych krajach to np.:

    • Rokas Bernotas - litewski dyplomata,
    • Roque Santa Cruz - paragwajski piłkarz,
    • Rok Justin - słoweński skoczek narciarski.

