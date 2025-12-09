Co przyniesie wtorek, 9 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta 3 Kielichów

W życiu prywatnym możesz świętować sukces, ukoronowanie wysiłku, przybić piątkę z kimś, kto wsparł cię w odpowiednim momencie. Ludzie zbliżają się nie tylko poprzez zabawę, ale i dzięki projektom. Zwłaszcza tym zakończonym powodzeniem. W finansach możesz przygotować imprezę lub otrzymać na nią zaproszenie, dowiedzieć się o czymś dobrym, chwalebnym.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych należy zważać na namiętność, która dodaje życiu barw, a policzkom rumieńców, jednak może wywołać też ferment w towarzystwie. Istnieje ryzyko, że otoczenie odrzuci twój wybór, odmówi akceptacji przynajmniej na początku. W finansach otaczaj się ludźmi zapobiegliwymi i oszczędnymi, którzy potrafią zrobić coś z niczego i nie marnują zasobów.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta As Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z człowiekiem pełnym sprzeczności. Siła, bezkompromisowość i odwaga mogą zderzyć się z wrażliwością, nieporadnością emocjonalną, lękiem przed odrzuceniem. Być może najlepszy okaże się związek, w którym ktoś pozostanie w ostrym kontraście z tobą. W finansach uważaj, by osobiste preferencje nie wpłynęły na interesy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 2 Kielichów

W życiu prywatnym widać serca nabrzmiałe uczuciem, które jeszcze nie przelewa się na zewnątrz. Flirt będzie dyskretny, a spojrzenia - ukradkowe. Z wielu względów nie zechcecie jeszcze dzielić się swoją radością ze światem. Nie ma co wyrokować, czy uczucie przetrwa. Sami nie wiecie, czy tego chcecie. W finansach możliwa będzie umowa wstępna, kontakt z artystą.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta 10 Buław

W życiu prywatnym szykują się nowe związki i przyjaźnie. Szukaj ludzi, którzy zrozumieją twoje problemy i nie będą wahali się pomóc. Nie potrzebujesz mnóstwa znajomych, którzy jakoś nigdy nie mają dla Ciebie czasu i dają mnóstwo "dobrych rad", ale żadnego wsparcia. W finansach twoje ambicje mogą zostać zaspokojone, szczególnie jeśli pracujesz dla przyszłych pokoleń.

Horoskop tarotowy nawtorek dla Panny

Karta Wieża Boga

W życiu prywatnym należy wystrzegać się pychy, nadmiernej pewności siebie. Nikt nie jest zbyt dobry, by przegrać, a sygnały ostrzegawcze należy traktować poważnie. Jeśli chcesz się wyrwać z jakiegoś układu, to teraz masz na to szansę. W finansach może dojść do załamania się jakieś inwestycji, więc nie ładuj w nią wszystkich pieniędzy i energii.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 10 Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z kimś, kto ma z kolei widoki na duże pieniądze i podwyższenie statusu. Ten człowiek zdobędzie je dzięki własnej przemyślności lub… odziedziczy. Już teraz warto planować budżet z myślą o nowym pokoleniu. W finansach dużo da się zyskać dzięki lojalności bliskich, wsparciu przyjaciół, dobrej renomie, jaką możesz sobie wyrobić.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta 3 Mieczy

W życiu prywatnym konieczne może okazać się bolesne poświęcenie, ofiara z serca. Jeśli czegoś jest aktualnie za dużo, trzeba z części zrezygnować, zamiast próbować utrzymać całość. Stracisz tylko energię, spokój ducha, a może i zaufanie do ludzi. W finansach wielkie sukcesy nie przychodzą bez wielkich wyrzeczeń. Sam talent i dobre chęci to za mało.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 3 Buław

W życiu prywatnym możliwe będzie pogodzenie się z kimś, a nawet zamiana wzajemnej niechęci w głęboką radość oraz przyjaźń. Nie uprzedzaj się do ludzi. Nie z każdym będzie ci po drodze, ale nie należy traktować go przez to jak wroga. W finansach możliwy będzie przyjemniejszy moment, odpoczynek po długiej podróży, poczucie, że udało ci się znaleźć dobre miejsce.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta As Denarów

W życiu prywatnym możesz otrzymać ofertę, ktoś jest w nastroju, żeby się pogodzić. Otoczenie może zrzucić na ciebie odpowiedzialność za naprawienie relacji, powierzyć ważną i trudną misję. Nie daj się jednak wmanewrować w "syndrom ratownika" ani tym bardziej w poczucie winy, jeśli wysiłek nie popłaci w stu procentach. W finansach możliwy będzie zakup ziemi, inwestycja.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta 6 Buław

W życiu prywatnym istnieje ryzyko rozstania lub przynajmniej poważnej rozmowy o nim. Ludzie nie zawsze oceniają nas wyłącznie pozytywnie. Należy przygotować się na słowa krytyki, przyjąć z godnością czyjeś zarzuty albo żale. W finansach unikaj teraz wszelkiego rodzaju procesów. Sprawy staraj się załatwić polubownie lub przynajmniej odłożyć je na później.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możliwe będą spotkania, które Cię wzbogacą… także materialnie. W grę wchodzi związek z kimś, kogo znasz z pracy lub z kim zamierzasz stworzyć przedsiębiorstwo. W finansach możliwa będzie zagraniczna podróż, stypendium, płatny staż, praca sezonowa, która pomoże jednak nawiązać dobre, korzystne kontakty.

