Co przyniesie środa, 21 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Giermek Kielichów

W życiu prywatnym możliwe będzie zaproszenie, przyjazna namowa, dobra atmosfera, która zachęci cię do zbliżenia. Nie bój się wyzwań, bo ktoś chce zobaczyć twoje starania. Darzy cię zainteresowaniem. Warto to wykorzystać. W finansach możesz otrzymać impuls do twórczego działania, inspirującą sugestię. Nie wstydź się swoich pomysłów, ośmiel też twórczą osobę.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta 4 Denarów

W życiu prywatnym musisz odnaleźć drogę do własnych emocji, odblokować nawet te namiętności, które uważasz za niebezpieczne. W grę wchodzi związek z rozsądku lub sojusz z wyrachowania. Więcej tu będzie zimnej kalkulacji niż gorących pragnień. W finansach trzeba uświadomić sobie, że poszukiwanie komfortu rozpoczyna się często od porzucenia zbytków.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 10 Mieczy

W życiu prywatnym może dojść do kryzysu, który pomoże scalić relację lub ostatecznie pogrążyć coś, co i tak za długo utrzymuje się w szczątkowej postaci. Większość przemian jest bolesna i zakłada odrzucenie jakiejś części siebie. To naturalna droga rozwoju. W finansach możliwe będzie rozstanie z wieloletnim partnerem biznesowym, firmą, podział majątku, udziałów.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 9 Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto zamknął się sam w zaklętym świecie materii. Nie uzna on niczego, czego nie zdoła dotknąć, zważyć, zmierzyć. Sfera uczuć to dla tej osoby zbyt wielka abstrakcja. Prędzej przemówi do niej planowanie, rozmowy o finansach, prezenty. W kwestiach pieniędzy trzeba będzie poczynić wydatki dla prestiżu. Byle nie za wiele!

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta 2 Kielichów

W życiu prywatnym możliwe będzie spotkanie, wyznanie miłosne, randka. Jeśli kochasz się w osobie utalentowanej artystycznie, to zapewne staniesz się dla niej muzą. W finansach może dojść do pojednania, nie zacietrzewiaj się, przyjmij wyciągniętą na zgodę dłoń. Nie trzeba stawiać sprawy na ostrzu noża, szukaj kompromisu.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta 5 Buław

W życiu prywatnym drobna utarczka może szybko przybrać postać groźnego konfliktu. Ostrożnie więc z uszczypliwymi żartami. Ironia jest często nadużywana i trzeba się bardzo starać, by kogoś niechcący nie ośmieszyć. W finansach możesz działać w tandemie, ale pamiętaj, że i tak każdy ma własny interes i na koniec będzie musiał dać mu pierwszeństwo.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 8 Buław

W życiu prywatnym czas zacząć działać! Nie czekaj, aż sytuacja zmieni się na lepsze. To ty musisz stać się siłą, która wprawi w ruch wszystkie ciała niebieskie. Jesteś centrum własnego kosmosu, nie udawaj przed sobą, że rządzi tobą wyłącznie przypadek. W finansach możesz otrzymać ofertę, na którą trzeba będzie odpowiedzieć szybko i zdecydowanie.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta 9 Kielichów

W życiu prywatnym warto doceniać przyjemności, ale nie należy się w nich zatracać. Stara zasada głosi, by od stołu wstać zawsze z lekkim niedosytem. Tak samo w relacji czasem lepiej powiedzieć o dwa zdania za mało niż o jedno słowo za dużo. W finansach coś wyrwie cię ze strefy komfortu i będzie to bardzo pozytywne w dłuższej perspektywie - pomoże uniknąć regresu.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta 6 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba będzie otworzyć się na partnera lub - jeśli go nie masz - na miłość w ogóle. Wewnętrzne blokady utrudniają kontakt z ludźmi, są jak niewidzialny mur. W finansach uważaj, by nie traktować innych przedmiotowo. Nie musisz przyjaźnić się z każdym, kto udzielił pomocy, ale uszanuj jego wysiłek.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta 4 Kielichów

W życiu prywatnym możliwe będą niestety zawirowania, jeśli nowa miłość - to raczej niedająca pełnej satysfakcji. Przyjemny początek nie zawsze stanowi prognozę dla dalszych relacji. W finansach potrzeba zwiększyć aktywność. Nie czekaj na odmianę losu, gwiazdkę z nieba, bo Wszechświat pomoże ci dopiero, gdy rozpoczniesz pewne procesy.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 9 Mieczy

W życiu prywatnym coś wisi nad tobą jak niezrealizowana groźba. Czy zagrożenie jest aż tak poważne, by ciągle się przed nim chować? Może lepiej podjąć wyzwanie i spójrz prawdzie prosto w oczy - powiększone, owszem, ale tylko od strachu. W finansach ktoś jest Tobie przychylny, ale boi się pomóc. Jego własna pozycja jest obecnie zagrożona.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Królowa Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą wrażliwą, ale i bystrą. Nie myśl, że uczuciowość przeszkadza wyraźnie dostrzegać świat. Jest przeciwnie. Inteligencja emocjonalna przydaje się, gdy trzeba wyczuć atmosferę panującą w otoczeniu i dobrać argumenty, by zachęcić, a nie spłoszyć. W finansach pomyśl trening z osobą, która dobrze "czyta" ludzi.

