Spis treści: Horoskop księżycowy tygodniowy - Baran Horoskop księżycowy tygodniowy - Byk Horoskop księżycowy tygodniowy - Bliźnięta Horoskop księżycowy tygodniowy - Rak Horoskop księżycowy tygodniowy - Lew Horoskop księżycowy tygodniowy - Panna Horoskop księżycowy tygodniowy - Waga Horoskop księżycowy tygodniowy - Skorpion Horoskop księżycowy tygodniowy - Strzelec Horoskop księżycowy tygodniowy - Koziorożec Horoskop księżycowy tygodniowy - Wodnik Horoskop księżycowy tygodniowy - Ryby

Horoskop księżycowy tygodniowy - Baran

Tydzień IV: 20-26 stycznia

Po nowiu nadejdzie czas pierwszego ruchu. Pierwsza kwadra 25 stycznia uaktywni odwagę, ale też przyniesie napięcie. Barany poczują rozdźwięk między tym, czego pragną, a tym, co jeszcze wymaga przygotowania. Nie wszystko uda się od razu, i to będzie w porządku. Najważniejsze będzie to, że pojawi się działanie. Małe kroki okażą się znacznie skuteczniejsze niż radykalne rewolucje. W pracy mogą pojawić się okazje, ale też drobne przeszkody. W relacjach warto zachować spokój, nie wszystko trzeba rozwiązywać od razu. Czasami lepiej poczekać dzień lub dwa.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Byk

Tydzień IV: 20-26 stycznia

Po zasianiu intencji nadchodzi czas pierwszych działań. Pierwsza kwadra 25 stycznia przyniesie przypływ energii, by rozpocząć lub wzmocnić to, co zostało zaplanowane. Byki poczują, że mają więcej odwagi, więcej jasności co do kierunku. W pracy będą mogły podjąć decyzje, które do tej pory odkładały, może zmiana projektu, może wprowadzenie nowego sposobu działania. W relacjach nadchodzi czas bycia widzianym, nie przez starania o aprobatę, ale przez autentyczność.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Bliźnięta

Tydzień IV: 20-26 stycznia

Pierwsza kwadra 25 stycznia wprowadzi ruch. Bliźnięta zaczną działać, z większą odwagą, ale też z większą świadomością. To będzie tydzień konkretów, decyzji, telefonów, które trzeba wykonać, i słów, które trzeba wypowiedzieć. W pracy pojawi się energia do wdrażania nowych rozwiązań, a w relacjach, gotowość do wyjścia naprzeciw. Możliwe będą przełomy, choć nie zawsze komfortowe. Bliźnięta będą musiały zdecydować, co chcą zabrać ze sobą dalej, a co zostawić.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Rak

Tydzień IV: 20-26 stycznia

Pierwsza kwadra 25 stycznia przyniesie, potrzebę działania. Raki zaczną realizować to, co wcześniej czuły tylko w środku. Pojawi się energia, by wstać i zrobić pierwszy krok. W pracy warto będzie skupić się na konkretnym zadaniu i pchnąć je naprzód. To również czas dobry na porządki, zarówno w dokumentach, jak i w relacjach. W bliskich kontaktach może pojawić się potrzeba postawienia granic, łagodnie, ale stanowczo. Raki zaczną odzyskiwać wiarę w swoją sprawczość. Będą działać powoli, ale z dużą siłą.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Lew

Tydzień IV: 20-26 stycznia

Pierwsza kwadra 25 stycznia wniesie potrzebę działania. To czas, w którym Lwy zapragną ruszyć z miejsca, z nową energią, ale też większą świadomością. Zadania zawodowe zaczną przyspieszać, jednak nie chodzić będzie o pośpiech. Lwy będą działać mądrze, uważnie, z wyczuciem. W kontaktach z ludźmi pojawi się więcej odwagi do stawiania granic, a także do proponowania nowych rozwiązań. W związkach i bliskich relacjach możliwe będą decyzje, czasem trudne, ale potrzebne. To tydzień, w którym siła wewnętrzna spotka się z realnym światem.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Panna

Tydzień IV: 20-26 stycznia

Pierwsza kwadra 25 stycznia przyniesie przypływ energii. Panny poczują się gotowe, by działać, z większą pewnością siebie i spokojem. Sprawy, które wydawały się zawiłe, zaczną się układać. Pojawi się więcej przejrzystości, zarówno w sprawach zawodowych, jak i osobistych. To dobry moment, by podjąć decyzje, ruszyć z miejscem, które zbyt długo trzymało w zawieszeniu. W relacjach Panny mogą odczuć potrzebę konkretnych ustaleń, co dalej, na jakich zasadach, z jakimi granicami.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Waga

Tydzień IV: 20-26 stycznia

Pierwsza kwadra 25 stycznia obudzi energię działania. Wagi poczują gotowość do wykonania pierwszych kroków, wdrożenia pomysłów, ruszenia z miejsca. Sprawy zawodowe zaczną przyspieszać, ale to nie będzie bieg na czas, raczej taniec z zadaniami, w którym będzie można dostrzec rytm i sens. W relacjach warto będzie postawić na jasną komunikację, powiedzieć, czego się chce, ale też czego się nie chce.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Skorpion

Tydzień IV: 20-26 stycznia

Pierwsza kwadra 25 stycznia przyniesie przypływ energii i chęć wprowadzenia zmian w praktyce. Skorpiony nie będą już chciały czekać, zapragną działać, wprowadzać porządek, podejmować decyzje. To dobry moment na zrobienie pierwszego kroku w stronę nowego projektu lub relacji. Jeśli wcześniej było wiele wahań i rozmyślań, teraz pojawi się gotowość do ruchu. W pracy można oczekiwać większej aktywności, być może pojawi się propozycja lub okazja, którą warto wykorzystać. W relacjach to czas na konkret, deklaracje, wyjaśnienia, a czasem nawet zakończenia, jeśli coś już dawno przestało mieć sens.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Strzelec

Tydzień IV: 20-26 stycznia

Pierwsza kwadra 25 stycznia obudzi pragnienie działania. Strzelce poczują impuls, by zrobić pierwszy krok, zapisać się na kurs, zadzwonić, stworzyć plan, ruszyć z czymś, co dotąd było tylko zamysłem. To czas odwagi, ale też elastyczności. W relacjach pojawi się potrzeba bycia z kimś, kto daje poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Nie będzie miejsca na gry ani domysły, tylko prawda i autentyczna wymiana będą miały sens. W pracy warto będzie zacząć od małych kroków, ale konsekwentnych. To czas, w którym Strzelce poczują siłę w działaniu, nawet jeśli będzie to działanie spokojne i rozważne.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Koziorożec

Tydzień IV: 20-26 stycznia

Pierwsza kwadra 25 stycznia przyniesie zastrzyk energii i chęć wprowadzenia zmian w życie. Koziorożce poczują, że to, co zainicjowały wcześniej, wymaga działania. To dobry moment, by zacząć, choćby od najmniejszego kroku, zapisu na kurs, rozmowy z potencjalnym współpracownikiem, zmiany nawyku, który od dawna nie służy. W relacjach osobistych, to czas działania, być może trzeba będzie zawalczyć o coś, co jest ważne. Koziorożce nie będą w tym czasie szczególnie impulsywne, ale ich decyzje będą stanowcze i przemyślane. Możliwe są też decyzje dotyczące finansów lub pracy, wszystko, co będzie miało na celu poprawę długofalowej stabilizacji, zyska wsparcie energii tego tygodnia.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Wodnik

Tydzień IV: 20-26 stycznia

Pierwsza kwadra 25 stycznia przyniesie impuls do działania. Wodniki nie będą już chciały tylko marzyć, zapragną wprowadzać pomysły w życie. To dobry czas na zapisanie się na kurs, wysłanie ważnego maila, rozpoczęcie projektu. Nawet mały krok wykonany w tym tygodniu przyniesie długofalowy skutek. W relacjach warto będzie postawić na szczerość i inicjatywę, nie czekać na cud, ale stworzyć przestrzeń do spotkania. W pracy Wodniki mogą zaskoczyć współpracowników swoją determinacją, nie będą już tylko wizjonerami, ale także wykonawcami swojej wizji.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Ryby

Tydzień IV: 20-26 stycznia

Pierwsza kwadra 25 stycznia przyniesie przypływ energii i poczucie, że czas zacząć działać. Ryby poczują się gotowe, by coś wdrożyć, z kimś się spotkać, coś powiedzieć. W tym tygodniu pojawi się więcej konkretów, może uda się dopiąć ważną sprawę zawodową, ustalić kierunek w relacji, a może po prostu zadbać o przestrzeń wokół siebie. To tydzień, w którym warto przejąć inicjatywę, nie czekając na to, aż wszystko samo się ułoży. Intuicja Ryb wskaże właściwe momenty i osoby, które warto zatrzymać w swoim życiu.

