Sezon Lwa trwa od 23 lipca do 22 sierpnia. Energia tego okresu, jest jak letnie popołudnie - gorąca, jasna, radosna i niemożliwa do zignorowania.

W Sezonie Lwa relacje stają się intensywniejsze i czujesz, że możesz zdobyć świat. To nie przypadek - energia tego znaku zodiaku zachęca do życia pełną piersią. W tym czasie kosmiczne wibracje wspierają również każdą formę twórczej ekspresji. Marzyłaś o kursie malarstwa? Chciałaś spróbować swoich sił w lepieniu na kole lub w tańcu? Sezon Lwa jest najlepszy na rozpoczęcie twórczego hobby.

Największą pułapką tego okresu jest skłonność do przesady - i to we wszystkim. Lew nie zna umiaru. Kocha na zabój, pracuje do upadłego i bawi się do białego rana. Tak intensywny tryb życia może być ekscytujący, ale też wyczerpujący.