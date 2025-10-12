Julia i Marek - ona: romantyczna, eteryczna i subtelna, wiecznie goniąca za wyśnionym życiem i on: rozważny, twardo stąpający po ziemi, ale jednocześnie mający wiele zrozumienia dla charakteru swoje towarzyszki. Ten duet przez wiele lat będzie tworzyć zgraną parę!

Agnieszka i Dawid - ona jest rozważna i opanowana, ale przy odpowiednim mężczyźnie może zrzucić ten pancerz i rozkwitnąć. Starania Dawida sprawią, że serce Agnieszki zmięknie - zostanie doceniona nie tylko jako mądra, ale także piękna kobieta, co sprawi, że zakocha się w Dawidzie na długo!

Dorota i Wojciech - ona twardo stąpa po ziemi i myśli praktycznie, zaś on buja w obłokach i ma w sobie sporo z Piotrusia Pana. Razem tworzą idealną mieszankę - Wojciech jest tym, który wprowadza do związku lekkość, a Dorota uziemienie.