Spis treści: Baran - pech przez pośpiech Rak - emocje, które przyciągają kłopoty Panna - jej perfekcjonizm to źródło nieszczęść Co ich łączy?

Baran - pech przez pośpiech

Baran żyje szybko i intensywnie. To znak, który nie znosi zwlekania - woli działać od razu, bez rozmyślania nad konsekwencjami. W impulsywności tkwi jednak jego największe źródło pecha. Barany często łapią się na tym, że zaczynają kilka spraw naraz i żadnej nie doprowadzają do końca. W rezultacie zamiast sukcesu dostają poczucie chaosu i strat.

Dodatkowym problemem jest skłonność Barana do ryzyka. W horoskopie to wojownik - rzuca się w wir przygody, zakłada, że zawsze sobie poradzi, a później okazuje się, że przecenił swoje możliwości. Stąd częste konflikty z otoczeniem, wpadki w pracy czy nawet kontuzje wynikające z nadmiernej brawury.

Co gorsza, Baran nie znosi przegrywać. Każda porażka jest dla niego ciosem, który długo pamięta. Zamiast uczyć się na błędach, bywa, że powtarza je z uporem. Właśnie dlatego otoczenie ma wrażenie, że osobie spod tego znaku "ciągle coś nie wychodzi".

Ciągle coś im nie wychodzi. Te znaki zodiaku mają pecha w życiu 123RF/PICSEL

Rak - emocje, które przyciągają kłopoty

Rak to jeden z najbardziej emocjonalnych znaków. Kieruje się uczuciami i intuicją, a nie rozsądkiem. Często postrzega rzeczywistość przez pryzmat nastrojów - jeśli ma gorszy dzień, wszystko wydaje się katastrofą. To sprawia, że łatwo czuje się ofiarą losu.

Pech Raka często objawia się w relacjach. Szybko przywiązuje się do ludzi, którzy nie zawsze odwzajemniają to zaangażowanie. W efekcie wikła się w relacje, które go ranią. Zamiast zamknąć trudny rozdział, długo rozpamiętuje i żyje przeszłością. W astrologii podkreśla się, że to właśnie jego emocjonalna natura sprawia, że Rak przegapia szanse na coś lepszego - bo wciąż tkwi w tym, co było.

Raki mają też silny lęk przed zmianą. Nawet jeśli życie oferuje im coś nowego, często rezygnują, bo nie chcą opuszczać strefy komfortu. To sprawia, że niektóre okazje uciekają im sprzed nosa - a oni sami tłumaczą to pechem.

Panna - jej perfekcjonizm to źródło nieszczęść

Według opisu w klasycznej astrologii Panna to znak krytyczny i analityczny. Zwraca uwagę na każdy szczegół, nic nie umyka jej uwadze. I właśnie w tym tkwi jej "przekleństwo". Panna dostrzega więcej niż inni - niedociągnięcia, błędy, drobiazgi, które w jej oczach urastają do rangi problemu. Tam, gdzie ktoś inny wzruszyłby ramionami, ona widzi nieszczęście.

Perfekcjonizm Panny sprawia, że trudno jej cieszyć się z drobnych sukcesów. Jeśli efekt nie jest idealny, osoba spod tego znaku traktuje to jak porażkę. Tym samym wzmacnia w sobie przekonanie, że los jest jej przeciwny. Astrolodzy podkreślają jeszcze jedną cechę: zamartwianie się. Panny potrafią godzinami analizować jeden błąd, zamiast ruszyć naprzód. Na co dzień skutkuje to nerwowością i ciągłym oczekiwaniem na problemy. A jak wiadomo - kto się ich spodziewa, ten łatwiej je przyciąga. Panna potrafi więc stworzyć sobie pechową aurę tylko dlatego, że wciąż myśli o tym, co może się nie udać.

Co ich łączy?

Choć Baran, Rak i Panna różnią się temperamentem i sposobem patrzenia na świat, można wskazać kilka wspólnych cech, które sprawiają, że uchodzą za największych pechowców zodiaku:

brak dystansu do siebie i życia,

powtarzanie błędów,

pesymistyczne nastawienie,

przyciąganie trudnych sytuacji.

Świadomość własnych słabości pozwala nad sobą pracować i przełamywać pewne schematy. To sposób, by w dużym stopniu pozbyć się pecha!

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena Grześkowiak INTERIA.PL