Co przyniesie sobotę, 8 listopada? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Koło Fortuny

W życiu osobistym trzeba będzie wyrobić sobie zdrowy nawyk. Wprowadź rytuały. Ktoś chce mieć poczucie stałości, dlatego warto rozpisać harmonogram i trzymać się go przynajmniej przez jakiś czas. Jeśli druga strona zarzuca ci zmienność, wskaż na stałe punkty. W finansach możliwa będzie niewielka wygrana lub uniknięcie poważnego problemu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 10 Buław

W życiu osobistym możesz wyznaczać sobie ambitne cele, ale czy nie tracisz z oczu tego, co najważniejsze? To zrozumiałe, że troszczysz się o bliskich, ale praca na ich rzecz nie powinna przesłaniać radości z bycia razem. Dbaj o przekazanie czułości i miłości, kiedy tylko jest okazja. W finansach nie bierz na siebie całkowitej odpowiedzialności.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś nie ugnie się nawet pod bardzo silną presją. Twoje starania mogą wręcz utwierdzać tamtą osobę w jej zdaniu. Jeśli chcesz zmiany, ustąp, wycofaj się, zastosuj łagodniejsze podejście, a przede wszystkim uzbrój się w cierpliwość. W finansach nie wymusisz teraz wiele ani nie wyprosisz. Trzeba spokojnie zaczekać.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych wystrzegaj się nieczułości, zobojętnienia na problemy otoczenia, na ludzką krzywdę. Nie musisz dźwigać na barkach trosk całego świata, ale przyniesienie zakupów chromającej sąsiadce czy uprzejma rozmowa z kolegą wiele daje, a mało kosztuje. W finansach nie opieraj modelu biznesowego na wyzysku, szemranych układach.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Królowa Mieczy

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z kimś, dla kogo osiągnięcie celu jest najważniejsze. Zniesie dla niego każdy ból, a jeśli postawi rodzinę na piedestale, to jej w życiu nie opuści, nie pozwoli się jej rozpaść. Uważaj, w jakie relacje wchodzisz, bo niektórzy nie zamierzają grać czysto, gdy "chronią" bliskich. W finansach wystrzegaj się plotkary.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Śmierć

W życiu prywatnym czas zamknąć jeden etap, by rozpocząć drugi. Nie musi to być wcale dramatyczne. Nawet zrobienie porządku w mieszkaniu czy sprzedanie niepotrzebnych pamiątek uwolni w tobie pokłady energii. Krew zacznie żwawiej krążyć w ciele, a głowę wypełnią pozytywne myśli. W finansach możesz odnieść sukces, pomagając komuś godzić się z stratą.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta 5 Buław

W życiu prywatnym możesz mieć teraz wiele spotkań, które nie przyniosą jeszcze żadnego rozstrzygnięcia. Nie frustruj się. Zamieszanie i niepewność to naturalny etap twórczej działalności. Nie jest prawdą, że te zawiłe ścieżki prowadzą donikąd. Zrozumiesz, jak ktoś reaguje na kryzys. W finansach zachowaj spokój w trudnym momencie, a bardzo zaimponujesz.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta 2 Denarów

W życiu prywatnym starej się wzbudzić w sobie szczerą sympatię. Autentycznie interesuj się ludźmi, zadbaj też o dobre maniery i nie lekceważ grzecznościowych formuł. Może ci się tylko wydawać, że spotykasz kogoś przelotnie, i że nie warto robić na nim dobrego wrażenia. Jest przeciwnie. W finansach możesz imać się różnych drobnych zajęć, bez stałego zatrudnienia.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta 10 Mieczy

W życiu osobistym możesz poczuć teraz bardzo silne i trudne emocje, po których nastąpi jednak wielka ulga. Powiadają, że czasem musi być gorzej, żeby było lepiej. Zasada ta jednak nie odnosi się do wszystkiego. Jeśli związek kosztuje wiele łez, wyrzeczeń i zmartwień, przemyśl, czy jest tego wart. W finansach wyrządzone krzywdy trzeba będzie odkupić.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta 2 Kielichów

W relacjach osobistych może dojść do spotkania, flirtu, rozmowy, która przyspieszy bicie serca, a w głowie wywoła mętlik. Czy druga strona jest zakochana? Ona sama jeszcze tego nie wie! Można za to mówić o zauroczeniu i pragnieniu, by powoli poznawać się znacznie bliżej. W finansach możesz podpisać umowę wstępną, zatrudnić się na okres próbny.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta As Mieczy

W kwestiach prywatnych nie zasypiaj teraz gruszek w popiele. Potrzeba ci wiele energii, szybkiego, ukierunkowanego działania. Nie pozostawiaj niczego przypadkowi. W twoim otoczeniu może pojawić się ktoś, kto wprowadzi do niego ożywczy ferment. W finansach podejmuj twarde, ale przemyślane decyzje. Nie działaj impulsywnie, agresywnie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Królowa Denarów

W życiu prywatnym wystrzegaj się pruderii, nadmiernej wstydliwości. Nie musisz godzić się na wszystko, co ktoś proponuje, ale odmawiać trzeba z delikatnością, klasą. Jest tyle upodobań co ludzi i dopóki nikogo one nie krzywdzą, nie ma co przyczepiać im etykietek. W finansach nie wmawiaj sobie, że nie dasz rady. Otoczenie zachwyca się twoimi zaletami.

