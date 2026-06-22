Co przyniesie poniedziałek, 22 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym zaufaj swojemu refleksowi oraz sile. Nie bój się trudnych wiadomości. Mówi się przecież, że ostrzeżony znaczy uzbrojony. Im więcej dowiesz się o kimś, komu nie ufasz, tym większy spokój ducha zyskasz. W finansach dobrze będzie wysłać kogoś na zwiady lub osobiście zebrać cenne informacje. Jeśli chcesz konfrontacji, teraz jest na nią czas.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta 4 Kielichów

W życiu prywatnym wszystko wydaje się dobrze zapowiadać, a jednak nagły niepokój może przeszyć serce. Czy to ostrzega cię intuicja? A może po prostu boisz się nowej sytuacji? Wietrzyć niebezpieczeństwo to nasza naturalna reakcja, ale odrobina optymizmu na pewno byłaby bardziej wskazana. W finansach sukces może okazać się niewątpliwy, ale przychodzi nie w tym momencie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 5 Buław

W życiu prywatnym dużo możliwości to jednocześnie dużo zamieszania oraz wiele sposobności, by wpaść w drobne kłopoty. Każdy z nas popełnia gafy. Najważniejsze, czy potrafimy z wdziękiem zażegnać konflikt. Nie warto obrażać się o niewinną uwagę. W finansach możliwy będzie udział w konkursie, przetargu. Jeśli pracujesz w grupie, niech będzie to zgodne działanie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Księżyc

W życiu prywatnym moce i zdolności przybierają na sile, to zanikają. Czy u ciebie to naturalny proces, czy może oznaka jakiegoś kryzysu? Relacje z kimś pozostają iluzoryczne, choć momentami daje on do zrozumienia, że chciałby czegoś więcej. W finansach niewiele zyskasz, zwracając się do kogoś, kto musiałby zwrócić się jeszcze do kogoś. Szukaj najkrótszej drogi do celu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 5 Mieczy

W życiu prywatnym nie zatrzymuj się na konflikcie, nie poświęcaj całej swojej energii rozpamiętywaniu sprzeczki. Było - minęło. Teraz możesz wybrać, czy jeszcze chcesz stoczyć jakąś batalię u boku tej konkretnej osoby. W finansach zrób dokładne oględziny tego, co zostało ci pozostawione - być może niechętnie. Nie przychodź późno na promocję.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 4 Denarów

W życiu prywatnym warto sobie pewne kwestie uporządkować, a najważniejsze z nich zabezpieczyć. Jeśli ktoś potrzebuje deklaracji miłości, złóż ją. Jeśli ty chcesz móc komuś zaufać, poczuć się bezpiecznie, ustalcie priorytety. W finansach sprawdzisz się tam, gdzie trzeba organizować, porządkować, dbać, by rzeczy znalazły się na właściwym miejscu, a ludzie byli słowni.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta 10 Buław

W życiu prywatnym bierzesz na siebie zbyt wiele i nie będzie drogi na skróty ani "magicznych" sposobów, by pozbyć się ciężaru. Cierpliwość i wiara w lepsze jutro dodadzą sił, wydrążą skałę obojętności lub zniechęcenia. W finansach nie zapominaj o celu twoich wysiłków i nie staraj się wszystkiego "ratować". Pewne poświęcenie będzie nieodzowne.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta 2 Buław

W życiu prywatnym za dużo dobrego może być wspaniałe albo - przeciwnie - gorsze niż gdyby było tego wystarczająco. Lepiej mieć niedosyt niż przesyt, a już na pewno należy unikać zniesmaczenia. W finansach fortuna ci sprzyja, więc najlepiej będzie wykorzystać dobrą passę. Zrób dobry użytek z tego, co masz, bo jest tych zalet oraz możliwości naprawdę sporo.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 6 Buław

W życiu osobistym możesz powitać dobre wiadomości lub ludzi, którzy ci je przekażą. Ktoś jest bardzo pozytywnie do ciebie nastawiony. Skorzystaj z jego lojalności, by zawalczyć wspólnie o dobrą sprawę. W finansach głosowanie może rozstrzygnąć się na twoją korzyść, otoczenie okaże ci zaufanie, wysłucha argumentów. Ważne rzeczy ogłaszaj wszem i wobec.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Giermek Buław

W twoim życiu prywatnym pojawi się ktoś wesoły, ekstrawagancki, nastawiony na przygody. Wniesie on trochę wigoru do otoczenia, szczególnie jeśli zaczynało robić się nudno, a przyjemna rutyna dnia zamieniała się powoli w szarzyznę codzienności. W finansach trzeba przemyśleć projekt. Jest on ambitny i ma szanse powodzenia, ale zbyt wiele zależy w nim jeszcze od szczęścia.

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Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta Król Buław

W życiu prywatnym podziel się tym, co masz najlepszego, z rodziną, przyjaciółmi oraz sąsiadami. Twoje doświadczenie jest doceniane. Jeśli czujesz, że warto by kogoś ostrzec, zrób to. W finansach możesz zarobić na uprawie lub sprzedawaniu warzyw, z dumą zaprezentować coś wykonanego praktycznie od zera. Praca rąk da ci wiele satysfakcji.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta Rycerz Denarów

W życiu prywatnym ktoś doceni te zalety, które rzadko są opiewane w romansach: praktycyzm, użyteczność, umiejętność porządkowania, układność i znajomość zasad. Niektórych trudno zauważyć, tak dobrze wtapiają się w tło. W miarę poznawania stają się jednak coraz bardziej fascynujący. W finansach nie musisz biec do celu szybko, o ile utrzymasz równe tempo.

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